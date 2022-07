Nous sommes sans eau depuis des mois… je dois me doucher avec une bouteille dans le JARDIN

DES FAMILLES se sont retrouvées sans eau courante pendant des mois en raison de canalisations défectueuses après l’assèchement du puits voisin.

Au lieu de cela, les résidents doivent compter entièrement sur l’eau en bouteille fournie par leur compagnie des eaux, forçant même un homme à se doucher dans son jardin à l’aide d’une bouteille.

Les habitants sont privés d’eau depuis plus de 10 semaines Crédit : MEN Media

Les résidents de Weeder Square à Shaw, Oldham attendent depuis plus de 10 semaines d’être raccordés au réseau d’eau après que leur source d’eau habituelle se soit tarie.

Au lieu de cela, la société chargée de les connecter, United Utilities, doit fournir de l’eau en bouteille pour un usage quotidien.

Ils disent que le retard est causé par une tuyauterie défectueuse.

Jean Mulhall, 88 ans, qui vit sur la place, a déclaré qu’on lui avait prescrit des médicaments contre l’anxiété pour cette longue épreuve.

Elle a également déclaré: “Je monte chez mes filles pour prendre une douche. Sinon, je dois prendre un bol d’eau à l’étage et mettre dans le bain, ou rester debout dans un bol d’eau et prendre une douche.”

Pire encore, elle doit porter un seau d’eau plein à l’étage chaque fois qu’elle a besoin d’aller aux toilettes.

Il n’y a pas toujours assez pour tout le monde aussi, dit Jean.

“Nous avons eu un premier lot d’eau, puis en une semaine, ils ont envoyé un autre gros lot.”

Martin Fielding, un autre résident, est obligé de se laver dans un seau ou dans son jardin à l’aide d’une bouteille.

Ingénieux, M. Fielding a déclaré qu’il avait laissé des bouteilles à l’extérieur pendant la canicule et les avait utilisées pour se doucher une fois qu’elles avaient réchauffé.

Bien que cela lui convenait, cela posait de sérieux risques aux autres dans sa maison : “Nous avons une femme de 90 ans qui ne peut même pas boire un verre d’eau.”

Glenice Summerscales, 79 ans, a décrit l’impact sur sa santé mentale en disant: “Cela ne vaut pas la peine de sortir du lit. Vous posez vos pieds sur le sol et pensez:” Oh mon Dieu, je n’ai pas d’eau pour le nettoyage.

“Quand on a notre âge, on veut du luxe. On a fait ça quand on avait 10 ans et c’est vers ça qu’on est revenu.

“Ce ne sont pas de vraies personnes qui dirigent ce monde. Tout est une question d’argent. C’est horrible – la vie n’est tout simplement pas bonne. Nous existons juste.”

Son mari Jim, qui doit également se laver dans un seau, a convenu: “” Nous n’aurions pas dû être laissés comme ça. “

Le couple dit que tout le quartier “prie pour la pluie”.

Un porte-parole de United Utilities a déclaré: “Nous comprenons la frustration des résidents au moment où il a fallu essayer de se connecter au réseau électrique.

“Malheureusement, la tuyauterie aménagée par l’entrepreneur privé nécessite d’importants travaux de correction avant de pouvoir être raccordée au réseau d’aqueduc.

“Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les résidents et l’entrepreneur pour fournir une assistance afin de garantir que ce problème soit résolu le plus rapidement possible.”