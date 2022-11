Nous sommes sans abri pour Noël et ne pouvons même pas avoir nos animaux de compagnie avec nous – nous avons été oubliés

UNE FAMILLE s’est retrouvée sans abri juste avant Noël après avoir été forcée de partir et de se séparer de ses animaux de compagnie.

Amy Pearce et sa famille ont dû évacuer rapidement leur maison du Gloucestershire après un glissement de terrain au début du mois.

La famille a été forcée d’évacuer sa maison après un glissement de terrain Crédit : Amy Pearce/MEDIA PAYS DE GALLES

Amy a dit que ça avait renversé l’arrière du garage Crédit : Amy Pearce/MEDIA PAYS DE GALLES

Ils n’ont pas été autorisés à rentrer chez eux car ils craignent que ce soit instable Crédit : Amy Pearce/MEDIA PAYS DE GALLES

Une conduite d’eau éclatée causée par de fortes pluies a laissé leur maison en ruine avec peu d’espoir qu’elle soit triée avant Noël.

La mère a dit qu’ils avaient été réveillés par une grande détonation, bientôt suivie par un voisin paniqué à leur porte.

Amy a déclaré à WalesOnline: “Nous avons entendu cet énorme bruit [and] la prochaine chose que j’ai su, c’est qu’on a sonné à la porte et c’était un voisin qui a dit “vite, sors de la maison, il y a un glissement de terrain”.

“Alors nous avons juste en quelque sorte attrapé les enfants et sommes partis.”

Enracinée dans l’obscurité, Amy n’a pas vu toute l’étendue des dégâts mais a affirmé que c’était “horrible”.

Débordée, la famille vit depuis dans un B&B tout en cherchant un logement temporaire – mais a déclaré que ce n’était pas sa maison.

Selon Amy, on leur a dit que les travaux prendraient environ 12 à 18 mois, ce qui signifie qu’ils pourraient même ne pas être à la maison pour Noël prochain.

Vivant avec des objets limités, la famille n’a pas pu rentrer depuis la catastrophe.

Elle a dit que le glissement de terrain avait renversé l’arrière du garage, le laissant instable et qu’ils craignaient que toute la maison ne s’en aille.

Essayant de ne pas stresser, Amy a déclaré que ses enfants s’inquiétaient des festivités à venir et manquaient à leurs deux chiens qui ont dû aller ailleurs.

Severn Trent a confirmé qu’une enquête sur l’affaire était en cours et qu’ils essayaient de résoudre la situation “désolante” le plus rapidement possible.

Cependant, Amy a déclaré qu’elle “se sentait oubliée” et affirme qu’elle n’a pas beaucoup entendu parler des progrès.

Un porte-parole de Severn Trent a déclaré: «Nous avons répondu à une rupture de conduite d’eau à Redbrook le 10 novembre, qui a été arrêtée dans les 24 heures suivant son signalement. Une enquête sur la cause du dérapage est actuellement en cours et l’affaire a été transmise à nos assureurs.

«Mme Pearce a refusé le soutien offert par Severn Trent pour passer par nos assureurs, choisissant plutôt d’utiliser les siens, qui prennent des dispositions concernant le logement de la famille.

«Nous sommes désolés d’apprendre que Mme Pearce estime qu’elle n’a pas reçu suffisamment de contacts, car nous avons été en contact permanent avec tous les résidents concernés et ne sommes pas d’accord avec certaines des affirmations concernant la manière dont nous avons géré cet incident.

“Nous comprenons que cela a été une situation pénible pour Mme Pearce et sa famille et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties pour trouver une solution le plus rapidement possible.”