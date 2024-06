Nous sommes revenus à l’ère des seaux de pop-corn douteux

Dead Pool a prouvé une fois de plus que c’est une franchise qui adore participer à la blague cette semaine, avec sa propre réponse au tristement célèbre Dune seau à pop-corn qui invite à enfoncer cette main jusqu’au fond de la gorge proverbiale de Hugh Jackman. Et si que n’était pas suffisant pour que vous puissiez rattraper votre retard, nous avons Lucasfilm qui prend position contre les réactions fanatiques de L’Acolytele début tant attendu de Zelda Lego, et plus encore. Vérifiez-le-James Whitbrook