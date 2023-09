Nous sommes restés veufs, paralysés et avons perdu nos animaux de compagnie après des attaques non provoquées par des vaches tueuses… elles terrorisent nos campagnes.

EN SE PROMENANT dans la campagne avec son fidèle border collie, la dernière chose à laquelle David Clarke s’attendait était d’être attaqué par un troupeau de vaches en colère.

Cela peut paraître comique, mais alors qu’il affrontait les 25 bêtes qui chargeaient, il savait que sa vie était en jeu.

David a été attaqué alors qu’il croisait 25 vaches en 2014 Crédit : Fourni

Un taureau d’élevage limousin mature peut peser jusqu’à 1000 kilos Crédit : Getty

S’adressant au Sun, David, 67 ans, a déclaré que l’épreuve déchirante de 2014 s’était produite si rapidement qu’il n’avait pas eu beaucoup de temps pour réfléchir.

« J’ai vu un troupeau de bovins à l’autre bout du champ. Je n’y ai pas trop réfléchi et j’ai essayé de les éviter en passant derrière eux », se souvient-il.

« Ils étaient tous très calmes et ils se sont soudainement levés, ont reniflé un peu et sont venus me chercher. J’ai été bousculé.

« J’étais coincé sous un groupe, tandis que mon chien Merlin était sous un autre.

« J’ai récupéré mon chien et j’ai essayé de sortir du champ et ils m’ont encore attaqué. Il y avait 25 vaches limousines et leurs grands frères.

« Ils pesaient 750 kg par tonne, plus leurs veaux. Et ce n’étaient pas des bébés veaux, c’étaient de gros veaux. Il y avait pas mal de tonnage qui me tombait dessus.

« Quand j’ai remarqué que les vaches entraient en moi, j’ai pensé qu’elles allaient s’arrêter. Elles ne l’ont pas fait. Avant de réaliser qu’il était trop tard. Toutes les pensées vous viennent à l’esprit.

« Vous pensez à la mort mais vous ne le voulez pas. Vous vous demandez simplement quand cela va s’arrêter et comment vais-je m’en sortir ? »

David a co-fondé le blog Killer Cows et a reçu plus de 350 rapports cette année seulement. Crédit : Getty

David a été transporté d’urgence à l’hôpital avec une hémorragie interne et a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence pour un foie lacéré. Il souffrait également de graves contusions sur tout le corps.

Tragiquement, Merlin est décédé des suites de ses blessures.

Selon les derniers chiffres disponibles du Health and Safety Executive (HSE), 32 personnes ont été tuées par des vaches entre avril 2017 et mars 2022, dont 23 ouvriers agricoles et neuf membres du public.

Entre 2020 et 2021, 11 personnes ont été tuées par des vaches – dont cinq membres du public – tandis que 31 personnes ont subi des blessures non mortelles.

Le bilan choquant des morts a conduit David et deux autres victimes à créer le blog Killer Cows, où des personnes ayant vécu des expériences similaires peuvent partager leurs histoires déchirantes.

Le blog a reçu plus de 350 articles rien que cette année, et David fait campagne pour une meilleure application des règles qui obligent les agriculteurs à faire davantage pour protéger le public contre les attaques.

David, qui « cherche justice » pour lui et son chien, s’inquiète du fait que le public ignore largement les risques que posent les vaches et estime que le HSE n’en fait pas assez pour empêcher que ces incidents ne se produisent.

Certains militants affirment que le HSE ne collecte pas de données sur l’étendue des blessures subies lors des attaques de vaches et n’enregistre que les cas les plus graves.

Ruth Livingstone, cofondatrice du blog Killer Cows, a rassemblé 580 rapports d’attaques ou de quasi-accidents de vaches sur des membres du public au cours des six dernières années.

Des rencontres fatales

Michael Holmes a perdu la vie après que lui et sa femme Teresa ont été attaqués en 2020 Crédit : SWNS

Les vaches peuvent courir à une vitesse moyenne de 17 mph, mais peuvent atteindre 25 mph sur une courte distance. Les bovins mâles Limousin – l’une des races les plus populaires du Royaume-Uni – peuvent peser jusqu’à une tonne.

Même si David a survécu, d’autres n’ont pas eu autant de chance. Cette semaine encore, il est apparu qu’une femme avait été tuée le 1er septembre alors qu’elle promenait ses chiens dans un champ de 40 vaches près de Guilsfield au Pays de Galles.

En septembre 2020, Teresa Holmes et son mari depuis 34 ans, Michael, se promenaient à Netherton avec leurs deux chiens lorsqu’ils ont traversé un champ de bétail avec des veaux et ont été agressés.

La vidéosurveillance montrée au jury de l’enquête a montré comment au moins 25 vaches les ont attaqués.

Michael a subi 35 fractures de côtes et lacérations au cœur. Il a été déclaré mort sur les lieux.

Dave Clark a été tué par des vaches alors qu’il faisait de l’exercice avec son chien Crédit : SWNS

Teresa a été transportée par avion vers un hôpital et est restée inconsciente pendant une semaine.

Lorsqu’elle s’est réveillée, ses filles et le personnel de l’hôpital ont dû lui annoncer la terrible nouvelle de la mort de Michael.

Elle est restée paralysée, ayant subi des lésions de la moelle épinière, des fractures de la colonne vertébrale et des côtes fracturées. Elle est désormais en fauteuil roulant et a dû quitter son emploi dans les services à l’enfance du conseil municipal de Leeds.

L’ancien directeur adjoint David Clark, 59 ans, est également décédé à la suite d’une attaque en 2020 impliquant 20 vaches avec leurs veaux près d’un sentier public.

Une autopsie a révélé que le père de deux enfants avait subi une hémorragie mortelle ainsi que des fractures aux côtes.

‘Chanceux d’être en vie’

Sharon a subi d’horribles blessures au cou ainsi que 15 côtes cassées Crédit : Kennedy News

Elle a dû passer cinq jours en soins intensifs et deux semaines dans l’unité de traumatologie majeure. Crédit : Kennedy News

Les médecins ont dû procéder à deux opérations au pied Crédit : Kennedy News

Sharon Eley, alors âgée de 51 ans, promenait son chien lorsqu’elle a été attaquée par un troupeau déchaîné dans le Lancashire l’année dernière.

Le groupe de 20 vaches était dirigé par un chef frénétique qui, selon Sharon, l’a tirée au sol à deux reprises avant de lui donner un coup de tête avec force.

Elle a failli mourir étranglée lorsque la sangle du sac qu’elle portait s’est emmêlée autour de sa gorge, laissant une marque de ligature douloureuse et des contusions.

Sharon a eu 15 côtes cassées, un poumon perforé, une cheville luxée et brisée et une clavicule cassée.

Elle a déclaré à MailOnline : « Je portais un sac à dos en cuir dur et ils le frappaient. La minute suivante, ils avaient cassé le bras de mon sac à dos, qui m’avait passé autour du cou et cela m’étouffait. »

Elle a ajouté : « Quand j’ai réussi à me lever et que je suis allée poser mon pied, il n’était pas attaché à ma jambe. J’avais de très bonnes chaussures de randonnée et je suis allée poser mon pied, il est juste allé sur le côté. «

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital Royal Preston et a subi une intervention chirurgicale pour maintenir son pied en place avant une autre opération une semaine plus tard.

Sharon a passé cinq jours aux soins intensifs et deux semaines dans l’unité de traumatologie majeure, et a déclaré qu’elle était « très chanceuse d’être en vie ».

‘Pas de fuite’

Stella Collins a dû être transportée par avion à l’hôpital après avoir été agressée par des vaches. Crédit : Hélicoptère ER

Elle a subi de nombreuses blessures graves lors de l’attaque Crédit : Hélicoptère ER

Stella Collins et son mari Geoff ont été attaqués par un troupeau de vaches alors qu’ils se promenaient dans les Yorkshire Dales en 2021.

Le couple basé dans le Kent s’est arrêté dans un champ à 35 mètres d’un troupeau pendant que Geoff prenait une photo. À ce moment-là, une énorme bête rouge et blanche a émergé de la meute et a chargé vers eux, sans provocation.

Elle a déclaré au Times : « Il n’y avait pas d’échappatoire. J’étais trop loin pour essayer de grimper par-dessus les murs, et si je n’avais pas réussi, j’aurais été gravement blessée par écrasement. »

Geoff a été abattu en premier, avant que la bête menaçante ne charge « comme un démon » et lance une nouvelle attaque sur Stella.

« J’entendais mon mari crier avec une telle angoisse que je pensais : « Je vais mourir ». Il avait l’air si effrayé », a-t-elle déclaré.

« Il me piétinait et me piétinait. Je me souviens avoir été sous la vache avec mes bras levés pour protéger ma tête et la vache reniflait et piaffait.

« Son nez était à un pied au-dessus de ma tête – c’était une image puissante qui m’est restée. »

Stella a été transportée par avion à l’hôpital où il a été révélé qu’elle avait quatre côtes cassées, une embolie pulmonaire, des lésions au poumon gauche, des muscles fessiers déchirés et d’importantes lésions des tissus mous.

Deux ans après l’attaque, Stella a reçu un diagnostic de SSPT et attend toujours deux opérations et séances de physiothérapie.

Des blessures horribles

Janet a eu besoin de soins hospitaliers lorsqu’elle a été agressée l’année dernière Crédit : SWNS

Elle a dû être évacuée par avion après avoir subi des blessures choquantes lors de l’attaque et a désormais besoin d’un sac de colostomie. Crédit : SWNS

De nombreuses victimes survivantes qui ont été piétinées par des vaches ont raconté avoir été complètement surprises par les attaques.

Janicke Tvedt a été prise pour cible alors qu’elle promenait son chien avec son partenaire à Masham, dans le North Yorkshire l’année dernière.

Les vaches lui ont piétiné les pattes et l’abdomen et elle a dû être transportée par avion à l’hôpital pour y être soignée.

Janicke a subi des blessures catastrophiques au côlon, la laissant nécessiter un sac de colostomie, et a eu sept côtes cassées. Elle avait des cicatrices en forme de sabot sur tout le corps.

Une autre victime, Adam Delves, 38 ans, a été inculpée par un troupeau à Worsall, Cheshire en 2018 alors qu’elle promenait son chien.

Il est entré en contact avec 14 vaches et bœufs avec leurs veaux à la mamelle, et en quelques instants, il a été poussé à terre et ses vêtements lui ont été « arrachés ».

Le chauffeur de taxi a été grièvement blessé aux bras, au dos et aux jambes et a dû être hospitalisé. Il a déclaré à Chester Standard : « Heureusement, j’étais un garçon en forme, mais s’il s’agissait d’une jeune famille, ce jeune aurait pu être mort. »

Adam Delves, a été inculpé par un troupeau à Worsall, Cheshire

Le consultant agricole Andrew Marshall a déclaré au Times que la mentalité de troupeau ou la réaction de « combat ou fuite » est ce qui conduit à la plupart des blessures par écrasement accidentel.

« Les bovins sont territoriaux et [their demeanour] est comme celui des adolescents humains : ils repoussent toujours les limites », a-t-il déclaré.

« Ils peuvent apprendre que s’ils courent vers les humains, ceux-ci sortiront de leur champ. Ils pourront alors devenir plus confiants et plus déterminés à éliminer ce qu’ils perçoivent comme une menace.

« Cette confiance se construit au fil du temps – cela peut prendre des années – et l’agriculteur n’en sait pas nécessairement rien. »

En Grande-Bretagne, des milliers de sentiers publics traversent des terres agricoles privées, considérées comme des lieux de travail. Un agriculteur qui ne met pas en œuvre des mesures de sécurité, telles que la signalisation, peut être passible de poursuites judiciaires de la part du HSE.

Mais les militants ont suggéré que, en tant qu’organisme qui réglemente de nombreux lieux de travail, le HSE ne dispose pas des ressources nécessaires pour répondre correctement à la menace posée par le bétail dans les champs.

Les directives publiées par le HSE sur ce qu’il faut faire en présence d’un troupeau de vaches avec leurs veaux stipulent : « Donnez suffisamment d’espace au bétail.

« Leur comportement peut être imprévisible, surtout lorsqu’ils sont avec leurs petits.

« Gardez votre chien sous contrôle efficace pour vous assurer qu’il reste à l’écart du bétail. C’est une bonne pratique, où que vous soyez, de tenir votre chien en laisse autour du bétail.

« Laissez votre chien sans laisse si vous vous sentez menacé par le bétail. Libérer votre chien vous permettra tous deux de vous mettre plus facilement en sécurité. »

Le HSE a déclaré qu’il prenait les incidents « très au sérieux » et « n’hésiterait pas à prendre des mesures le cas échéant ».

L’inspecteur HSE Wayne Owen a déclaré aux propriétaires de bétail en mars de cette année : « Les agriculteurs devraient soigneusement évaluer les risques avant de placer leurs bovins dans des champs dotés de sentiers… Il est préférable de garder les vaches et les veaux dans des champs alternatifs.

« Même les bovins dociles, lorsqu’ils sont soumis à un stress, peut-être à cause des conditions météorologiques, d’une maladie, de perturbations inhabituelles ou lorsque leurs instincts maternels ou autres sont éveillés, peuvent devenir agressifs. »