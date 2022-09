Cette chronique à la première personne est écrite par Sukhwant Parmar qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Lorsque je suis arrivé au Canada en provenance de l’Inde en 2006, j’ai travaillé comme caissier et dans d’autres emplois de premier échelon pour joindre les deux bouts et survivre. Lorsque mon plus jeune enfant est né deux ans plus tard, j’ai arrêté de travailler et je suis resté à la maison pour me concentrer sur la parentalité. Mais je me sentais confiné. Mon cœur aspirait à une connexion plus large.

Donc, c’est incroyable pour moi maintenant de voir comment un jour, juste un simple coup à ma porte – et un noyau de courage dans mon cœur – m’a mis sur un chemin différent.

C’est arrivé comme ça.

Je venais de finir de préparer le dîner un soir de 2010, quand la sonnette a sonné. J’ai reposé l’assiette de riz sur le comptoir blanc cassé, j’ai trébuché sur les chaussures que mon mari avait oubliées dans le couloir et j’ai ouvert la porte.

Deux personnes se tenaient là avec des papiers à la main – un homme et une femme, dont l’un avait l’air vietnamien et l’autre philippin.

Cela s’est démarqué. C’était agréable et quelque peu inhabituel dans mon quartier à cette époque de voir deux personnes d’horizons différents ensemble et à ma porte, en particulier des personnes qui n’étaient pas originaires de l’Inde comme ma propre famille.

Je les ai accueillis avec un sourire. La femme m’a tendu une affiche et m’a demandé de participer à leur soirée “rencontrez vos voisins” organisée par le Conseil Ethno-Cultural de Calgary où je pourrais rencontrer d’autres résidents de ma communauté et partager mes préoccupations, si j’en avais.

Les membres de la communauté se réunissent à la Penbrooke Meadows Community Association en 2019. C’est l’un des nombreux événements que Sukhwant Parmar a aidé à organiser. (Soumis par Sukhwant Parmar)

J’ai pris cette affiche et je leur ai dit : “Merci pour ça, je vais essayer de venir mais je ne peux pas promettre.”

Alors que je retournais à notre dîner, quelque chose en moi avait envie d’aller à cet événement, mais j’hésitais à demander à mon mari. Il est souvent fatigué quand il rentre du travail et, à ce moment-là, il était réticent à ce que nous nous mêlions aux gens.

Il s’inquiétait toujours, disant que nous étions dans un nouveau pays et que nous ne voulions pas avoir d’ennuis. Nous ne connaissions pas les règles et les coutumes, et nous n’étions jamais sûrs de ce que les immigrants et les résidents permanents étaient autorisés à faire ou non.

Alors je suis resté silencieux et j’ai fini mes corvées de cuisine, mais je ne pouvais toujours pas oublier. Il y avait quelque chose qui m’attirait vers cet événement même si je n’avais jamais assisté à une réunion communautaire comme celle-ci auparavant.

Finalement, j’ai demandé à mon mari et il a accepté. Je me sentais si heureux.

Les membres de la communauté participent à un cercle de percussions pour en savoir plus sur la culture autochtone en 2020. Sukhwant Parmar a trouvé un sentiment d’appartenance en aidant à organiser cet événement et d’autres. (Soumis par Sukhwant Parmar)

Le jour de la réunion, j’ai préparé et servi un dîner de bonne heure et je suis parti pour l’événement avec quelques hésitations. Y aurait-il quelqu’un de ma communauté indienne là-bas? Serais-je à l’aise ? Auraient-ils écouté moi et mes préoccupations?

Mais lors de l’événement, l’ambiance était accueillante. Les gens venaient d’une telle variété d’origines ethniques que je ne me sentais pas comme un étranger. J’ai pu partager mon inquiétude – que les propriétaires de chiens ne ramassaient pas après leurs animaux de compagnie – et d’autres ont hoché la tête en signe d’accord.

L’organisateur m’a demandé si je voulais faire quelque chose à ce sujet et m’a invité à la prochaine réunion. C’était bon que les gens s’en soucient.

Mon implication s’est développée à partir de là.

Lors de la réunion suivante, j’ai pris contact avec un travailleur social de la ville et un groupe de bénévoles qui planifiaient un repas-partage communautaire multiculturel avec des personnes de nombreux pays différents. Ensuite, nous avons formé un groupe de résidents et avons commencé à nous réunir tous les mois pour planifier d’autres événements.

Sukhwant Parmar, à gauche, avec ses deux filles, Kamiya Parmar, au centre, et Bavneet Parmar. (Soumis par Sukhwant Parmar)

Je me souviens encore de la première session que j’ai moi-même animée sur la possession responsable d’animaux de compagnie à laquelle j’ai invité les agents des animaux et des règlements municipaux de Calgary.

Ils ont apporté un chien bien dressé et quelques cadeaux, et ont partagé les choses à faire et à ne pas faire. J’ai aidé une voisine à surmonter sa phobie et à caresser un chien pour la première fois.

Après cela, j’ai organisé plusieurs événements et collaboré avec de nombreuses organisations différentes. Tout ce bénévolat a finalement débouché sur un emploi. On m’a offert un poste au Conseil ethno-culturel de Calgary (maintenant Action Dignity) avec les horaires flexibles dont j’avais besoin pour m’occuper de mes enfants et j’ai pu donner aux autres résidents les moyens de s’impliquer dans leurs communautés.

Cela fait maintenant plus de 10 ans depuis ce premier coup à la porte. Quand je regarde en arrière, je pense à quel point les choses auraient été différentes si ces deux personnes n’étaient jamais venues.

Je me sens comme une personne totalement différente maintenant. J’ai acquis tellement de confiance, de formation et de connaissances et j’ai noué des liens avec tant de personnes et de groupes qui aident la communauté. C’est gratifiant de revenir sur tout ce que j’ai fait.

J’ai la connexion dont j’avais besoin. J’ai l’impression d’appartenir.

Raconter votre histoire

CBC Calgary organise une série d’ateliers d’écriture en personne dans toute la ville pour aider les membres de la communauté à raconter leurs propres histoires.

En savoir plus sur l’atelier organisé par le Genesis Centre :

Pour en savoir plus sur nos ateliers d’écriture ou pour proposer un organisme communautaire pour aider à animer, envoyez un courriel à la productrice de CBC Elise Stolte ou visitez cbc.ca/albertastories.