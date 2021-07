« Nous sommes restés dans une bulle de sécurité et avons suivi tous les protocoles stricts », déclare Jimmy Sheirgill à propos du tir de Collar Bomb au milieu du verrouillage de COVID | Nouvelles des gens

New Delhi : Le thriller tant attendu de Yoodlee Films, Collar Bomb a été présenté en première le 9 juillet 2021 sur Disney+ Hotstar VIP et Disney+ Hotstar Premium. Il met en vedette Jimmy Shergill, Asha Negi, Rajshri Deshpande, Sparsh Shrivastav, entre autres.

Les fabricants ont réussi le tournage complexe de «Collar Bomb» pendant la pandémie.

Siddharth Anand Kumar, vice-président, Films et événements, Saregama, déclare : « Nous avons fait beaucoup de travail préparatoire pour assurer la sécurité de tous. Nous avons employé des «agents COVID» formés sur les plateaux pour surveiller les protocoles de sécurité à l’aide de masques, de kits d’EPI, de contrôles de température, de dépistages quotidiens, de masques faciaux et de tunnels de désinfection. »

À propos des complications logistiques de la chasse aux lieux pendant une pandémie, il dit : « La recherche de lieux et l’obtention d’autorisations de tournage étaient une tâche ardue en raison des restrictions de voyage strictes. Étant donné que le film se déroule dans une école, il était difficile d’en trouver un qui correspondait aux spécifications du script. Et encore plus difficile de convaincre les autorités scolaires de nous autoriser à tourner. Nous avons fini par leur envoyer un plan de tous les protocoles de sécurité que nous prévoyions de mettre en œuvre. Nous avons également promis la présence d’une équipe squelettique. Et pourtant, il n’a pas été facile de convaincre les parents de nous laisser tourner avec leurs enfants pour des raisons évidentes. »



L’histoire tourne autour d’une bombe à retardement dans une ville pittoresque et de l’histoire personnelle du policier Manoj Hesi joué par Jimmy Shergill. Le film a été tourné à différents endroits à Nainital, Chail et Shimla et comprenait des scènes de foule, une interaction approfondie entre les acteurs et des séquences d’action.

Les scènes de foule étaient également intimidantes, car le casting local était difficile à réaliser, les résidents ne voulant pas sortir de chez eux.

Jimmy Sheirgill a ajouté: «Nous avons tourné le film après le premier verrouillage et juste au moment où les choses commençaient à s’ouvrir, mais nous n’avons pas baissé la garde. Nous sommes restés dans une bulle de sécurité et avons suivi tous les protocoles stricts, y compris un dépistage et des tests réguliers. Cela nous a aidés à traverser le film malgré plusieurs scènes qui nous obligeaient à être proches les uns des autres. Dans des circonstances normales, le film aurait été achevé en 35-45 jours mais en raison des restrictions, cela a pris plus de 60-65 jours. Heureusement, Yoodlee était préparé à cette éventualité. Il s’agit d’une histoire complexe qui suit un homme essayant de gagner une course contre la montre pour attraper un cerveau maléfique et protéger des vies innocentes et chaque scène avait plusieurs variables. Je suis heureux que nous ayons pu terminer le film en toute sécurité et à temps. »

Le film explore le genre néo-noir préféré du réalisateur Dnyanesh Zoting à travers une étude des impulsions et des motivations humaines autour d’un crime.

Il ajoute: «Le film avait besoin de certains décors, que ce soit les forêts, une école ou les particularités d’une ville de montagne pour indiquer le mélange parfait d’action et de mystère. Heureusement, tout s’est mis en place. Je suis également ravi que Jimmy Shergill revienne à l’avatar de flic après de nombreuses années avec Collar Bomb. C’était merveilleux de tourner le film avec lui, quels que soient les défis auxquels nous avons été confrontés. »