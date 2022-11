Kandis Jameson se souvient d’avoir entendu des arbres sur la rive de la rivière Hay “claquer comme des cure-dents” alors que les niveaux d’eau montaient rapidement ce printemps.

« C’était le sentiment le plus effrayant », a déclaré le maire de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest. “C’est une chose qui restera toujours dans ma mémoire.”

La ville et la réserve de la Première nation K’atl’odeeche à proximité ont connu les pires inondations jamais enregistrées à la mi-mai. Alors que les eaux de crue envahissaient les maisons, engloutissaient les routes et s’infiltraient dans le centre-ville, des milliers d’habitants ont reçu l’ordre d’évacuer.

Des mois plus tard, alors que l’hiver commence, certaines personnes sont toujours déplacées et de nombreuses autres s’efforcent de se rétablir.

Laura Rose est l’une des nombreuses locataires qui attendent de réintégrer son appartement à Whispering Willows, un complexe de logements sociaux pour personnes âgées de 17 logements. Elle habite chez sa sœur à Peace River, en Alberta, à plus de 600 kilomètres de là, tandis que sa chienne Tessa est dans un chenil à Grimshaw, en Alberta.

“Cela a été un long parcours”, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est pas chez moi”, a-t-elle ajouté. “Vous vous sentez un peu perdu et pas à votre place.”

D’autres personnes âgées séjournent dans des hôtels ou chez des membres de leur famille en ville.

Sandra Lester, vice-présidente de la Hay River Seniors Society, a déclaré que le bâtiment avait subi des dommages d’environ 1,2 million de dollars. L’inondation a détruit les composants électriques des panneaux solaires, des revêtements de sol, des menuiseries et des placards. Les locataires devaient jeter la nourriture dans leurs réfrigérateurs et congélateurs.

Lester a déclaré que les rénovations ont été lentes, mais que le complexe sera bientôt prêt à rouvrir. Il prévoit également de proposer à nouveau des programmes à l’ensemble de la communauté des personnes âgées, avec jusqu’à 150 personnes utilisant l’espace avant l’inondation.

“Je pense que nous voyons la lumière au bout du tunnel”, a déclaré Lester.

Le gouvernement territorial estime que l’inondation a causé plus de 174 millions de dollars de dommages aux maisons, aux entreprises et aux infrastructures, comme la station d’épuration de la ville et l’une de ses stations de relevage des eaux usées. Le ministère des Affaires municipales et communautaires a déclaré qu’au 15 septembre, il avait reçu 484 demandes d’assistance en cas de catastrophe, achevé des travaux de dépollution sur 196 propriétés et émis environ 14 millions de dollars en paiements anticipés.

Jane Groenewegen, qui possède plusieurs propriétés à Hay River, dont l’hôtel Cambridge Executive Suites, a déclaré qu’il y avait une “énorme demande” de logements pour les personnes en ville.

“Il y a des gens qui ont pu camper dans leurs maisons pendant l’été mais qui n’avaient pas de fournaise”, a-t-elle déclaré, ajoutant que c’est un problème maintenant que la température baisse. “Il y a eu des entrepreneurs ici qui ont travaillé très dur pour restaurer les choses et ce n’est tout simplement pas encore fait.”

Même avant l’inondation, Hay River avait des problèmes de logement.

Une enquête sur le logement communautaire de 2019 a révélé que sur les 1 383 ménages qui ont répondu, près d’un cinquième ont déclaré que le logement était soit inadéquat, soit inabordable.

En mars 2018, un incendie au 11e étage de Mackenzie Place, également connu sous le nom de gratte-ciel de Hay River, a déplacé plus de 100 résidents. La plus haute structure de la ville, l’immeuble de 17 étages est toujours vide avec des panneaux avertissant de l’amiante et des antennes paraboliques accrochées aux balcons en détérioration.

Des travaux sont en cours pour ajouter plus de logements dans la ville.

En 2019, la ville prévoyait que sa population pourrait passer d’environ 3 500 à 6 000 au cours des cinq prochaines années avec l’ouverture d’une nouvelle usine de transformation du poisson et d’un foyer de soins de longue durée, ainsi qu’une usine de granulés à Enterprise, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Au-delà du logement, l’inondation a également affecté l’économie de Hay River, qui abrite une industrie de la pêche commerciale et plusieurs exploitations agricoles.

Terry Rowe, propriétaire d’une entreprise et président de la chambre de commerce de Hay River, a déclaré que l’impact a été « dévastateur ».

“C’est toujours quelque chose auquel tout le monde est toujours confronté et qui essaie toujours de rebondir”, a-t-il déclaré, notant que plusieurs bâtiments du centre-ville sont toujours fermés.

Jamie Linington, de la Fédération des pêcheurs des Territoires du Nord-Ouest et de la Freshwater Fish Harvesters Association Inc., a déclaré que l’inondation avait endommagé et emporté de nombreux équipements de pêche et détruit les logements des pêcheurs. Elle a déclaré que les évaluations étaient faibles pour la valeur de ce qui avait été perdu.

“C’est très dévastateur ce que cette inondation a fait”, a-t-elle déclaré. Elle s’inquiète de la façon dont cela affectera la capacité des pêcheurs à approvisionner la nouvelle usine de transformation du poisson, qui devrait ouvrir au printemps 2023.

Alex McMeekin possède et exploite Riverside Growers, une ferme et une serre dans une région connue sous le nom de Paradise Valley, un lieu agricole et résidentiel à environ 25 kilomètres de la ville, qui a été durement touché par les inondations. Il a dit que son entreprise est toujours en train de se reconstruire, mais les propriétaires d’au moins une ferme de la région ont perdu du bétail et ont quitté la communauté.

“Ça va prendre du temps pour repousser”, a-t-il dit. “Je ne pense pas que Paradise Valley soit radiée … mais je pense qu’elle doit certainement s’adapter et trouver des solutions créatives afin de continuer à produire dans cette région.”

La maire s’est dite satisfaite des progrès réalisés par la ville, compte tenu de l’étendue des dégâts. Jameson a déclaré que c’était en partie grâce à la réponse des résidents et au soutien du gouvernement territorial.

“C’est incroyable… ce que nous avons vu avec cette communauté qui se rassemble et c’est pourquoi je suis assise sur cette chaise”, a-t-elle déclaré. “Les gens sont incroyables.”

La ville réfléchit à des moyens de prévenir les dommages causés par de futures inondations. Un projet à l’étude consiste à rehausser la route menant à l’aéroport, ce qui nécessiterait un partenariat avec le gouvernement territorial.

« Nous avons réussi. Espérons que le soleil brille beaucoup plus de l’autre côté », a déclaré Jameson. « Bien sûr, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Lentement et régulièrement gagne la course et nous sommes Hay River, nous sommes résilients.

—Emily Blake, La Presse Canadienne