Nous sommes rendus fous par une alarme de parking M&S qui ne s’éteint JAMAIS – nous ne pouvons pas dormir et personne ne l’arrêtera

Les résidents FUROUS sont rendus “fous” vivant à côté d’une alarme de parking M&S qui sonne 24h/24 et 7j/7.

La sirène de stationnement défectueuse, au supermarché de London Road, Sevenoaks, a gardé les habitants indignés jour et nuit.

Une alarme incendie dans un parking M&S a sonné pendant 24 heures, rendant les résidents fous (stock image) Crédit : Solent News

Après le déclenchement de l’alarme samedi, elle a sonné sans interruption pendant 24 heures – et ce n’est pas la première fois.

George Hargreaves habite à côté du parking et le résident furieux s’est plaint que le bruit le hante longtemps après son arrêt.

Le jeune homme de 22 ans a déclaré à Kent Online: “Cela arrive au point où cela vous rend fou.

“J’ai le TDAH et je suis assez sensible au bruit, donc j’étais censé travailler à domicile le dimanche et je ne pouvais pas.

“Des heures après que ça s’est arrêté, je pouvais encore l’entendre dans ma tête, essayer de dormir était un cauchemar absolu et c’est juste un mépris total de la sécurité publique.

L’acteur en détresse a essayé d’appeler le numéro d’assistance du parking plus de 30 fois sans succès – et ils ont finalement bloqué son numéro.

Un autre local en disgrâce, M. Hargreaves, a même eu recours aux services d’urgence pour mettre fin à l’alarme.

Mais le monteur vidéo a déclaré: “Ils ne sont jamais venus, l’entreprise est impossible à contacter et à 23h30 le soir, il n’y a aucun moyen d’accéder au parking pour que nous puissions même voir s’il y a un véritable incendie.

“Et bien sûr, à moins qu’il ne s’enflamme, les services d’urgence ne peuvent rien y faire.

“Ça a continué toute la journée et le matin quelqu’un est venu ouvrir le parking, ils ont ouvert les volets puis sont partis.

“Le numéro de l’entreprise affiché autour du parking ne vous met en contact avec personne et tous les appels ne sont pas transférés une fois que vous avez passé le menu des options d’appel.”

Il a expliqué qu’il n’y avait pas de numéro pour la sécurité du parking lorsqu’il a essayé d’en trouver un.

Le parking n’appartient pas à M&S, mais est géré par Smart Parking Ltd.

Un porte-parole de Smart Parking a déclaré : « Une panne du détecteur de fumée a déclenché l’alarme. Nous avons immédiatement averti la société de maintenance, mais il leur a fallu attendre le lendemain pour réparer le système.

“Bien qu’il s’agisse d’un incident isolé, nous en sommes évidemment mécontents et voudrions nous excuser auprès de toute personne concernée.

“Nous tenons également à rassurer les résidents sur le fait que le système est entièrement entretenu et inspecté chaque année.”

Cela survient alors que des voisins vivant à Lansdowne Place à Brighton, dans l’East Sussex, ont critiqué un conducteur pour avoir laissé sonner l’alarme de sa voiture pendant “10 heures” d’affilée.

Des habitants enragés ont laissé des notes menaçantes sur l’Audi noire et ont signalé le conducteur ignorant au conseil.

Une note disait: “J’entends cette Audi tous les jours.”

Un autre a insisté sur le fait que “personne ne s’introduit dans votre voiture de merde” dans une réponse déconcertée à l’alarme perçante.

Quelqu’un d’autre a menacé de « donner des coups de pied et de poing » au véhicule dans un message soigneusement dactylographié collé sur le pare-brise.

Ailleurs au Royaume-Uni, une famille est hantée depuis 13 ans par la sonnerie constante d’un réveil.

La nuisance sonore est coincée à l’intérieur d’un évent et se déclenche tous les matins depuis plus d’une décennie.

Le propriétaire Jerry Lynn et sa femme pensaient que les piles de l’horloge seraient finalement mortes, mais elle continue de sonner tous les jours.