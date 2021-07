« Nous sommes profondément attristés »: les hommages affluent après la mort de la sensation de moto Hugo Millan, 14 ans, à la suite d’un accident d’horreur pendant la course

Le très populaire Millan a été heurté par un autre pilote alors qu’il courait sur le circuit MotorLand Aragon dans son pays natal, après avoir commencé à la deuxième place.

Les organisateurs ont déclaré que le jeune avait été écrasé après avoir été cloué au sol au milieu de la piste lors du deuxième tour de la course European Talent Cup.

Bien que plusieurs coureurs aient réussi à éviter Millan alors qu’il tentait de récupérer et de s’écarter, il aurait été heurté directement par son rival Oleg Pawlec.

Nous sommes profondément attristés d’annoncer qu’Hugo Millán a succombé à ses blessures après un accident lors de la course HETC. Nous envoyons tout notre amour et notre soutien à sa famille, son équipe et ses proches. Hugo nous manquera. pic.twitter.com/IuSlkdCzxJ — FIM CEV Repsol (@CEVMotorcycle) 25 juillet 2021

Millan serait resté immobile au sol au début. Pawelec aurait échappé à une blessure grave et aurait quitté la piste tout seul.

Les médecins se sont occupés de Millan avant qu’il ne soit emmené à l’hôpital de la piste et plus tard transporté dans un hôpital séparé par hélicoptère.

« Millan a été impliqué dans un incident impliquant plusieurs coureurs au virage 5, la séance étant immédiatement signalée par un drapeau rouge », a déclaré FIM CEV Repsol, offrant ses « plus sincères condoléances ».

DEP Hugo Millán 🙏🏻😔 Mi más sincero pésame a su familia, amigos y equipo. pic.twitter.com/5Vw5ijSCgi – Marc Marquez (@marcmarquez93) 25 juillet 2021

« Les véhicules d’intervention médicale sont arrivés sur le site immédiatement et le coureur a été pris en charge sur la piste avant d’être transféré au centre médical du circuit.

« Malgré les meilleurs efforts du personnel médical du circuit, le centre médical a annoncé que Millan a malheureusement succombé à ses blessures.

« Millan a connu sa saison la plus réussie jusqu’à présent dans le FIM CEV Repsol, remportant plusieurs podiums pour démontrer sa régularité alors qu’il était en tête de la classe. »

Marquez a écrit : « RIP, Hugo Millan. Mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et son équipe.

Millan avait parlé de son enthousiasme avant la course et a déclaré à ses milliers de followers sur les réseaux sociaux après sa précédente sortie : « Parfois vous gagnez, parfois vous apprenez, mais abandonnez – jamais.

« Il est temps de travailler encore plus dur. L’objectif est proche. Merci à tous pour votre amour et votre soutien

« Je continuerai à me battre pour mon objectif et à apprendre à chaque course. Pour la suivante, plus et mieux. »