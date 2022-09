Nous sommes proches de la saison du rhume et de la grippe. Alors, à quoi cela ressemble-t-il avec COVID-19 dans le mix ?

Pendant plusieurs années, les restrictions pandémiques et la distanciation sociale ont aidé à tenir à distance une variété de virus respiratoires, alors même que les taux de COVID-19 montaient et descendaient. La grippe a largement disparu jusqu’à début 2022 . Taux d’infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) étaient proches de zéro pendant des mois .

Maintenant, nous entrons dans un territoire inexploré.

La plupart des restrictions sont levées, les voyages dans le monde ont rebondi et les mandats pour les masques et les boosters sont rares et espacés. Cet automne et cet hiver, alors que la société est en grande partie rouverte, les scientifiques disent qu’ils soupçonnent que nous connaîtrons le retour de la saison du rhume et de la grippe – cette fois-ci, avec un autre pathogène respiratoire dans le mélange.

Mais il est difficile de prévoir exactement comment les mois à venir se dérouleront.

“Je pense que pour être parfaitement honnête, personne ne comprend vraiment à quoi ressemblera l’automne”, a déclaré le Dr Michael Gardam, spécialiste des maladies infectieuses et PDG de PEI Health.

Les experts notent qu’une variété de scénarios sont possibles. Agents pathogènes comme le SRAS-CoV-2, la grippe et le VRS pourrait tour à tour frapper le public . Peut-être verrons-nous le COVID-19 et les infections grippales augmenter en parallèle – qualifié de “twindémique” par certains scientifiques . Ou il y a une chance que ce soit juste la grippe qui revienne avec une vengeance, alors que d’autres virus passent au second plan.

Chacune de ces trois possibilités pourrait être difficile à naviguer pour les individus, et chacune est capable de mettre à rude épreuve le système de santé déjà en difficulté du Canada.

“Si je devais deviner, je dirais que nous pourrions avoir une année de grippe modérément mauvaise”, a déclaré Gardam. “COVID – je n’en ai aucune idée.”

Premiers indices de la saison de la grippe en Australie

Bien qu’il n’y ait pas de boule de cristal pour nous dire exactement ce qui nous attend, la saison grippale 2022 en Australie offre quelques indices. Là, les saisons sont inversées par rapport à ce que les gens vivent en Amérique du Nord, ce qui donne généralement une indication de ce qui est à venir au Canada.

Plus tôt cette année a marqué la première grande poussée de COVID-19 de la pandémie en Australie avec des vagues ultérieures d’infections quotidiennes montantes et descendantes se déroulant comme des montagnes russes jusqu’à la fin de l’été.

Le pays a également connu sa pire saison de grippe ces dernières années, et les données du ministère australien de la Santé et des Soins aux personnes âgées montrent les infections étaient plus élevées que la moyenne sur cinq ans – les infections augmentant notamment, puis diminuant, plus tôt que d’habitude.

“L’Australie a un vrai défi [with flu] mais nous savons en même temps qu’ils ont un défi avec beaucoup de COVID”, a déclaré Gardam, “et il est donc difficile de démêler ce qui est quoi.”

Il est possible que la récente saison grippale du pays ait été un exemple du virus de la grippe à tour de rôle avec le SRAS-CoV-2, a déclaré Alyson Kelvin, virologue et chercheuse à la Vaccine and Infectious Disease Organization de l’Université de la Saskatchewan.

“Mais nous devrons voir quelques saisons de circulation du virus hivernal pour le savoir un peu mieux.”

Micrographie électronique à transmission colorisée montrant des particules de virus de la grippe. Les protéines de surface sur les particules virales sont représentées en noir. (Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID))

Les virus connus pour causer le rhume ont tendance à circuler à des moments différents de la grippe, a-t-elle poursuivi, tandis que le COVID est apparu pendant l’hiver, à des moments où la grippe circulerait normalement au Canada.

“C’est le problème : que feront ces deux virus lorsqu’ils circuleront à peu près au même moment ?” questionna Kelvin.

S’attendre à une «saison grippale très chargée»

La Dre Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses au Sinai Health System à Toronto, fait partie de ceux qui se préparent à cette possibilité.

“Si nous regardions simplement COVID à l’automne, je pense que ce serait en quelque sorte OK”, a-t-elle déclaré. “Le problème, c’est que ce à quoi nous nous attendons en plus, c’est une saison grippale très chargée.”

Mais il y a aussi une chance que cette année soit juste marquée par le retour de la grippe, et non par une poussée majeure de COVID, a déclaré Gardam.

Plus de socialisation à l’intérieur, ou l’arrivée d’une autre variante plus contagieuse ou immuno-évasive pourrait certainement augmenter le nombre de cas de COVID. Dans le même temps, Gardam a noté que le Canada avait déjà connu une vague à la fin de l’été, grâce à la propagation rapide de BA.5, la dernière sous-variante d’Omicron à s’imposer.

“Si nous ne voyons pas une autre variante apparaître, ceux d’entre nous qui ont été infectés par le COVID et qui ont été vaccinés, nous allons plutôt bien pour les prochains mois”, a-t-il poursuivi. “Alors peut-être que l’automne sera calme.”

REGARDER | Pourquoi il a fallu si longtemps pour que la grippe revienne au Canada :

Une saison grippale inhabituellement tardive frappe le Canada Les experts pensent que la levée des restrictions de santé publique pourrait être à l’origine d’une augmentation des cas de grippe à travers le pays, ajoutant une pression sur les hôpitaux déjà sous pression à cause de la sixième vague de la pandémie.

Les précautions contre la pandémie ont toujours un but

Un automne calme dans l’ensemble serait un scénario idéal, compte tenu des problèmes qui affligent déjà le système de santé canadien, des pénuries de médecins de famille aux longs temps d’attente dans les services d’urgence, en passant par les niveaux élevés de patients hospitalisés qui sont coincés dans l’attente d’alternatives comme la maison ou de longues – soins à long terme. Mais les experts disent que c’est aussi peu probable.

“La combinaison de l’état dans lequel se trouve notre système de santé, le fait que nous allons continuer à avoir le COVID, le fait que nous voulons rattraper toutes les chirurgies et autres choses sur lesquelles nous avons pris du retard – et la saison de la grippe occupée – va rendre les choses très difficiles », a averti McGeer.

Les scientifiques et les experts médicaux avec lesquels CBC News s’est entretenu ont convenu qu’il y aura un certain niveau de circulation de plusieurs virus, se chevauchant potentiellement à différents moments de l’automne et de l’hiver.

Au minimum, cela pourrait perturber la vie des individus et entraîner de l’absentéisme dans une grande variété de secteurs, y compris au sein même des soins de santé. Cela rend également plus difficile de savoir quel virus vous avez, avec tant de similitudes entre les symptômes du rhume, de la grippe et du COVID.

“C’est un peu différent maintenant d’attendre que les gens soient capables d’interpréter leur situation et de faire ce qui est bon pour eux, par rapport à il y a trois ans”, a déclaré McGeer.

Même ainsi, elle a déclaré que les protections contre la pandémie éprouvées dans le temps s’appliquent toujours, notamment en se tenant au courant des vaccinations, en s’isolant en cas de maladie et en passant un test COVID.

Une clinique de vaccination COVID-19 au Vancouver Convention Centre le 13 janvier 2022. (Ben Nelms/CBC)

Du côté de la prévention, cela vaut la peine de se faire vacciner annuellement contre la grippe et un rappel COVID, ont convenu plusieurs experts. En particulier, les vaccins COVID bivalents qui devraient arriver cet automne pour les adultes – qui ciblent à la fois le SRAS-CoV-2 d’origine et les membres de la famille Omicron – pourraient récupérer certains vaccins de protection offerts il y a un an, qui ont ensuite été perdus en tant que nouvelles variantes appris à mieux échapper à notre système immunitaire, a déclaré Gardam.

Si vous attrapez un bogue et que vous n’êtes pas sûr de ce que c’est, McGeer a déclaré que cela valait la peine de s’absenter du travail, si possible, et de passer un test COVID.

“Les tests rapides sont vraiment utiles pour déterminer… à quoi vos symptômes sont dus et ce que vous devez faire”, a-t-elle ajouté.

Ensuite, à moins de modifier les politiques gouvernementales cet automne, il appartiendra aux individus de déterminer leurs prochaines étapes.

Quand s’isoler

Les travailleurs de la santé en contact étroit avec les patients devraient continuer à s’isoler à domicile si possible, quels que soient les résultats de leurs tests, a déclaré McGeer, ainsi que toute personne qui obtient un résultat positif pour COVID.

Les personnes dans tous les rôles dont le test est négatif doivent toujours se considérer contagieuses avec une sorte de virus – et prendre des mesures pour atténuer la transmission, ce qui peut signifier sauter des événements sociaux, travailler à domicile et porter un masque si vous travaillez seul dans un bureau ou en courant courses essentielles.

Ces principes pandémiques valent la peine d’être poursuivis, a déclaré Kelvin, car le COVID n’est pas le seul agent pathogène qui peut faire des ravages.

REGARDER | L’OMS signale jusqu’à présent plus d’un million de décès par COVID en 2022 :

Plus d’un million de morts du COVID-19 jusqu’à présent en 2022: OMS Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour le COVID-19, a déclaré qu’il était “préoccupant” et “tragique” que plus d’un million de personnes soient mortes du COVID-19 cette année. Elle s’attend à plus d’hospitalisations et à plus de décès alors que le virus circule dans le monde.

“La grippe est une maladie grave… donc si vous avez des symptômes qui ressemblent à la grippe, qui peuvent aussi être confondus avec le COVID-19, vous devez vous isoler.”

Si le Canada fait face à un automne et un hiver difficiles et que les infections causées par de multiples agents pathogènes commencent à peser lourdement sur le système de santé, Gardam a déclaré qu’il vaudrait la peine de revenir à des mesures de santé publique généralisées.

“S’il semble que nous avons des ennuis, je recommanderais personnellement de demander aux gens de se masquer à l’intérieur”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas à distance un verrouillage, n’est-ce pas? Je ne pense pas que quiconque veuille revenir à nouveau à un verrouillage, mais des choses simples comme porter un masque, franchement, je ne pense pas que ce soit si grave.”