Nous sommes prisonniers dans nos propres maisons à cause d’une horrible décharge – nos enfants ne peuvent pas jouer dehors et nous ne pouvons même pas faire de barbecue

Les RÉSIDENTS ont déclaré qu’ils se sentaient comme des prisonniers dans leurs propres maisons alors que les développeurs déterrent un horrible site d’enfouissement à quelques mètres de leurs jardins.

Les familles de Coseley, West Mids., Sont terrifiées à l’idée de laisser leurs enfants jouer dehors et n’ont pas fait de barbecue depuis des mois alors que des monticules de poussière grise se dressent sur leurs cours.

Keith Hughes et sa femme Helen font partie des résidents vivant juste à côté des travaux disgracieux Crédit : Léon Images

Leon Images Les résidents “forcés de rester à l’intérieur pendant la canicule” au milieu d’une rangée de terres “contaminées” près de Dudley Crédit : Léon Images

L’ancienne décharge municipale est en cours d’aménagement pour faire place à 72 nouvelles maisons dans le cadre de plans controversés.

Et si les riverains du site disent que le bruit, le désordre et une puanteur ont gâché leur été, c’est la peur des déchets toxiques qui les inquiète le plus.

Hollie Brassington, maman de deux enfants, a déclaré au Sun: “C’est un cauchemar.

“Nous devons rester à l’intérieur et nous sentir comme des prisonniers dans nos propres maisons.

“Je ne peux pas laisser mes enfants aller dans le jardin. Je ne veux pas qu’ils jouent là-bas.

“Je ne peux pas risquer qu’ils respirent les fumées, c’est trop inquiétant et la poussière est horrible. Je n’ai jamais vu de panaches de poussière comme ça.

“Je ne peux pas fixer mon linge car il sera couvert de poussière et je devrai le mettre dans le sèche-linge les jours chauds et ensoleillés, et j’ai trois brassées de linge par jour.”

Le développement, dirigé par Countryside Properties, se déroule sur une ancienne mine de charbon à ciel ouvert, qui s’est partiellement regroupée avec de l’eau avant de devenir une décharge municipale.

Et les habitants disent qu’ils ont enduré trois mois de terre entassée à l’arrière de leurs maisons, avec des pelleteuses et des camions-bennes fonctionnant tous les jours de la semaine pour nettoyer le terrain vague.

Hollie et son mari John Brassington, 26 ans, disent qu’ils ne veulent pas que le développement aille de l’avant parce qu’ils croient que « la terre est toxique ».

Ils sont actuellement enfermés dans une rangée de terres contaminées avec le conseil du district de Dudley et les promoteurs et insistent pour que les travaux s’arrêtent.

“Nous craignons pour notre santé et les gens pourraient même mourir”, a déclaré Hollie.

“Nous n’avons aucune idée de ce qu’il y a dans tout ce sol qu’ils dérangent.

“S’ils continuent à creuser, il pourrait y avoir des tonnes d’amiante, de déchets toxiques et de pollution des tanneries.”

La mère de deux enfants, qui a deux petits bébés, a déclaré qu’on lui avait dit que des écrans et des clôtures seraient installés derrière sa maison pour aider à cacher le travail, mais elle dit que cela ne s’est pas produit.

Elle a également déclaré qu’il n’y avait pas de plan adéquat pour gérer la poussière.

Pointant vers le tas de terre de 15 pieds qui éclipse sa clôture de 5 pieds, le mari de Hollie, John, a déclaré: «Tous les voisins s’y sont opposés.

« Les travaux ont commencé il y a trois ou quatre mois. On ne nous a rien dit, ils ont juste chargé la machinerie un jour et ont commencé à déplacer toute la terre.

“Il y avait des panaches de poussière de 130 pieds, nous ne pouvions pas éteindre les petits, nous devions les emmener dans la voiture pour s’éloigner.”

Il a ajouté: «Nous comprenons que le terrain était un dépotoir pour les déchets médicaux de l’hôpital local et de l’amiante. C’est toxique. »

Les plans pour les nouvelles maisons abordables sur le site de 6,5 acres ont finalement été approuvés par le comité de planification du conseil local en août de l’année dernière après l’échec de trois offres précédentes de construction sur le terrain.

La dernière demande, déposée en 2017, a généré une pétition de 527 habitants et 168 lettres d’opposition.

“NOUS NE POUVONS PAS LAISSER NOS ENFANTS SORTIR”

Les planificateurs ont refusé le programme, mais sa décision a été annulée par l’Inspection de la planification du gouvernement en mars 2019 après un appel réussi des promoteurs.

De nouveaux plans ont été soumis et approuvés à la fureur des habitants qui craignent que le site ne soit contaminé par des déchets toxiques incrustés dans le sol.

Un résident furieux, Keith Hughes qui travaille à domicile, a déclaré: «J’ai du mal à faire mon travail car à partir de 9 heures du matin toute la journée, il y a des machines en arrière-plan qui causent une perturbation.

« Les enfants adorent jouer dans le jardin, mais cela leur a été retiré au cours des deux derniers mois.

“Nous ne pouvons pas laisser nos enfants sortir parce que le terrain vague dans lequel on fore contient des matériaux dangereux et peut-être de l’amiante.”

Margaret Holden, militante de longue date, a ajouté: «Le bruit et la poussière sont affreux, mais notre plus grande crainte est que la terre derrière soit toxique et à un moment donné, ils ont été autorisés à faire basculer jusqu’à 200 tonnes par jour dans un énorme trou.

«Ce n’est pas seulement une horreur, c’est dangereux parce que des déchets hautement toxiques, notamment des métaux et de l’amiante dans ce sol, sont dérangés.

« Que se passe-t-il lorsque les nouvelles maisons sont construites et que les familles emménagent ? Qui peut empêcher un jeune de creuser dans le sol ? Nous avons peur pour eux et pour nous.

La voisine de Margaret et collègue de campagne, Sue Webb, a déclaré: «Nous sommes tous en armes. C’est poussiéreux et malodorant et les gens n’osent pas mettre leur lessive ou laisser les enfants jouer dans le jardin.”

Les équipes de construction sont toujours en train de préparer le terrain pour les maisons, y compris l’aplatissement et l’enlèvement de la végétation qui abritait la faune.

Margaret a raconté comment tout était jeté sur le terrain derrière sa maison, allant des mannequins de magasin en plastique, des machines à fruits, des lits d’hôpital, des déchets médicaux et d’usine aux fuites de fûts d’huile, de pneus, de pots de peinture, de gravats, de revêtements muraux et de polyéthylène.

Même des poulets morts, des meubles fumants et de l’amiante bleu y ont été jetés – répertoriés sur un document officiel du conseil que Margaret a des “détails des articles renseignés”.

Répondant aux réclamations, un porte-parole de Countryside a déclaré: “Countryside a commencé les travaux pour livrer un nouveau développement de 72 maisons familiales abordables sur Bourne Street à Coseley. Comme pour la plupart des projets de construction à grande échelle, la phase initiale du développement comprend des travaux d’assainissement avancés. , qui devrait s’achever d’ici la fin de l’année.

« L’assainissement actuellement en cours est nécessaire et conforme au permis de construire convenu pour garantir qu’une plate-forme propre et stable est disponible pour que les travailleurs au sol puissent commencer leur travail en octobre. Nous encourageons toute personne impactée par les travaux à contacter notre service client pour lui faire part de toute préoccupation.

« La sécurité de nos sites est de la plus haute importance pour nous. Nous prenons toutes les précautions nécessaires pendant le processus d’excavation et effectuons une surveillance environnementale continue sur le site pour nous assurer qu’il n’y a aucun risque pour les propriétés voisines.

Ils ont ajouté: “Nous progressons bien dans ce développement, qui deviendra bientôt une communauté durable offrant des logements abordables indispensables au cœur du Black Country.”

Le conseiller Simon Phipps, membre du cabinet du Dudley Council responsable de la planification, a déclaré: “Le conseil continue d’enquêter sur les plaintes concernant ce site. De plus amples informations ont été recueillies et sont en cours d’évaluation pour déterminer la ligne de conduite appropriée.

“En ce qui concerne les questions qui ne relèvent pas de la compétence du conseil, des renvois ont également été faits aux agences compétentes pour examen.”

Les résidents pensent que les déchets sont toxiques et veulent que le développement s’arrête Crédit : Léon Images

Keith Hughes et sa femme Helen disent que leurs enfants n’ont pas pu jouer dans le jardin depuis des mois Crédit : Léon Images

Margret Holden et Susan Webb vivent dans la région depuis plus de 50 ans et font campagne contre le développement Crédit : Léon Images