Nous sommes prisonniers dans nos maisons après que le voisin ait installé des barrières en fil de fer barbelé et nous ait empêché de sortir la nuit

Les RÉSIDENTS d’un immeuble ont raconté qu’ils se sentaient comme des prisonniers dans leur propre maison après qu’un voisin ait installé des barrières en fil de fer barbelé.

Les habitants de Mill Lane à Wimborne, dans le Dorset, affirment qu’ils ont été empêchés de sortir de chez eux la nuit après l’installation de la barrière sur un sentier à l’extérieur de leur immeuble.

Les habitants de Mill Lane disent qu’un voisin les a bloqués dans leurs maisons après avoir érigé une clôture de barbelés Crédit : Graham Hunt/BNPS

Mike Burnside, 84 ans, à côté de l’une des portes avec du fil de fer barbelé sur le dessus Crédit : Graham Hunt/BNPS

Un voisin a mis en place des panneaux de propriété privée Mill Lane Crédit : Graham Hunt/BNPS

Les habitants disent qu’ils ont l’impression de vivre “dans une prison” Crédit : Graham Hunt/BNPS

Il appartient à un domaine privé qui a permis l’accès prioritaire au chemin en tant que “geste de bonne volonté” pendant des années – permettant à quiconque d’aller et venir.

Mais une dispute a éclaté après la pose de panneaux « propriété privée » ainsi que de grilles en fer surmontées de barbelés.

Les portes sont verrouillées le soir, ce qui signifie que les résidents des appartements de Millbank House ne peuvent pas sortir dans leur voiture la nuit.

Maintenant, les résidents locaux soumettent à un inspecteur national de la planification des preuves que Mill Lane a été utilisée comme droit de passage pendant des décennies.

Mike Burnside, 84 ans, résident de Millbank House : “Tout a été fait par notre voisin qui est le gestionnaire du domaine. Il a obstrué notre accès à l’intérieur et à l’extérieur de notre petit domaine.

“Il a mis des barbelés au-dessus de certaines portes pour empêcher les gens d’entrer et de sortir. C’est comme une prison.

“Ceux d’entre nous qui ne sont pas très mobiles ne peuvent pas sortir un soir à moins qu’il ne le veuille.

“C’est honteux ce qu’il a fait.

“Si nous voulons nous rendre au parking voisin, ce qui arrive souvent car il n’y a pas beaucoup de places ici, nous devons parcourir les rues à pied plutôt que d’utiliser la coupure de 30 secondes devant son magasin.

“Nous ne savons jamais quand il va ouvrir ou fermer les portes.

“Il utilise parfois notre porte coupe-feu pour un accès rapide et nous n’en faisons pas tout un plat.

“C’est comme vivre dans une prison.

“Nous avons eu une réunion secrète pour organiser la manière dont nous empêcherons davantage de ces portes de monter.”

Les sections locales ont récemment tenu une réunion pour discuter de la manière de contester la décision et, par conséquent, elles ont reçu des lettres de menaces du directeur de Mill Lane Precinct qui les accusaient de faire des “mensonges malveillants”.

Suzanne Sherlock, 77 ans, propriétaire de l’un des appartements de Milllbank House, a déclaré: “Je suis l’une des directrices de Millbank House. Nous avons été contactés par le Dorset Council pour qu’ils rédigent une carte des droits de passage pour la route.

“Nous avons eu une réunion des résidents et la personne dont la voie traverse l’emprise s’est offusquée de notre réunion et nous a envoyé à tous une lettre assez grossière sur les” mensonges malveillants “.

“Nous n’avons pas pu déchiffrer la signature, mais nous savons de qui il s’agit.

« Les gens ont toujours pu parcourir ces rues quand ils le voulaient.

“L’un des droits de passage vers la rivière a été complètement fermé avec de grandes portes métalliques qu’il verrouille.

“Nous espérons que l’inspecteur national de l’urbanisme y mettra fin.”

Cela survient après que les planificateurs du Dorset Council ont rejeté une demande des résidents pour que le droit de passage soit officialisé.

Un porte-parole de Mill Lane Precinct Estate a déclaré qu’il y avait eu des “informations trompeuses” circulant sur Internet à la suite de la nouvelle ordonnance de modification.

Ils ont ajouté: “Certaines personnes utilisent cet ordre pour leurs propres objectifs personnels, pour prendre le contrôle, pas une raison justifiée pour essayer de faire de la terre un droit de passage public.

“Cela inclut de fausses allégations selon lesquelles des droits de passage existent sur des terres privées à Mill Lane et que, par implication, Mill Lane a été géré de manière illégale et/ou inappropriée.

“À ce jour, aucun droit de passage public n’a été légalement identifié ou créé par un arrêté, il n’y a donc légalement aucun droit de passage public sur un terrain privé à Mill Lane.

“Le terrain identifié par l’ordonnance à Mill Lane est un terrain privé, historiquement géré conformément aux conseils d’avocats, d’assureurs, d’arpenteurs et de la police.

“Le domaine a autorisé un accès permissif via Mill Lane en signe de bonne volonté et pour soutenir les entreprises et le public, l’accès n’est pas menacé.”

Le Sun a contacté le Dorset Council pour commentaires.