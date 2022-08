Nous sommes prêts pour le défi USWNT en octobre

Alessia Russo a déclaré que les vainqueurs anglais de l’Euro 2022 étaient prêts à relever le défi d’affronter les champions du monde américains lors d’une occasion “incroyable” au stade de Wembley en octobre.

Les Lionnes de Sarina Wiegman, qui ont remporté le premier grand trophée féminin d’Angleterre en battant l’Allemagne en finale à Wembley dimanche, affronteront les quadruples vainqueurs de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2020 lors d’un match amical le 7 octobre.

– La victoire des Lionnes est le début de quelque chose de spécial pour le jeu

– Le succès de l’Angleterre à l’Euro 2022 est une plate-forme pour la prochaine génération

L’intérêt pour le jeu a entraîné la fermeture temporaire du site Web de l’Association anglaise de football en raison de la demande de billets après l’annonce de mardi, avec jusqu’à 45 000 fans retenus dans une file d’attente en ligne à un moment donné.

L’attaquant de Manchester United Russo, qui est devenu une star du tournoi après avoir marqué un but talonné lors de la victoire 4-0 en demi-finale contre la Suède, estime que battre les États-Unis est le prochain grand objectif des Lionnes.

“Ils [USWNT] a toujours été [the benchmark]”, a déclaré Russo à ESPN. “Si vous pensez au football féminin, vous pensez à ce que l’USWNT a réalisé dans le passé.

“Gagner autant de compétitions majeures leur fait honneur à eux et à leur programme. J’avais l’habitude de regarder les Coupes du monde quand j’étais plus jeune, et les États-Unis semblent toujours l’emporter, alors les affronter au stade de Wembley sera incroyable. .

“Je pense que nous sommes prêts à affronter n’importe qui. Évidemment, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais nous avons eu un excellent tournoi et nous espérons juste que nous pourrons continuer à nous améliorer et continuer à gagner de plus en plus. “

Depuis qu’il a battu l’Allemagne lors de la finale de l’Euro 2022, plus de 20 000 billets ont été vendus pour le match de qualification de l’Angleterre pour la Coupe du monde contre le Luxembourg à Stoke le mois prochain et l’affrontement avec l’USWNT devrait être complet à Wembley. Plus de 87 000 fans ont assisté à la finale de l’Euro 2022, ce qui en fait la plus grande foule jamais enregistrée lors d’un match de l’Euro, tant chez les hommes que chez les femmes.

Russo, qui a passé deux ans à jouer dans le match du US College avec les North Carolina Tar Heels, admet qu’elle a été stupéfaite par le regain d’intérêt pour le jeu, qui a été accru par l’organisation de l’affrontement américain.

“C’est fou”, a-t-elle dit. “Je pense que si vous nous aviez dit cela il y a quelques mois, nous ne vous aurions pas cru.

“Mais oui, quel moment pour affronter l’USWNT, qui est si bien classé dans le monde et qui a une si longue histoire de victoires. Ce sera un match incroyable.”