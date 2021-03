La publicité post-pandémique arrive rapidement. | Miguel Sanz / Getty Images

Les marques veulent aider les consommateurs à imaginer un monde post-pandémique, mais elles hésitent à célébrer prématurément.

Début mars, une campagne virale de la société de prêt-à-porter masculin Suitsupply a donné un bref aperçu déchirant de notre avenir post-pandémique – et des publicités qui pourraient nous y amener. Les modèles présentés étaient empêtrés dans une toile de membres bronzés, se touchant de manière agressive et s’embrassant négligemment. Tout le monde était à peine vêtu, à l’exception du chef de file de la campagne, vêtu d’un costume sur mesure. La «nouvelle normalité», taquina la publicité de Suitsupply, serait sexy, en sueur et sensuelle.

Les images torrides ont déclenché une frénésie de réactions en ligne, mais le succès de la campagne à générer un discours a conduit à des suggestions selon lesquelles l’excitation et l’hédonisme pourraient être adoptées comme tactiques de marketing de marque avec le Nouveau nouvelle normalité en vue. Certains experts pensent que peu d’entreprises seront aussi impétueuses et intègrent plutôt des changements de ton lents et réguliers en ce qui concerne les publicités et les campagnes sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas dupe, cependant. L’été 2021 pourrait peut-être être le plus excitant de notre vie: nous avons raté le confort anonyme des espaces sombres et encombrés et le désordre alimenté par l’adrénaline d’une soirée entre étrangers.

Sean Cassidy, président de la société de relations publiques DKC, m’a dit que le PDG d’une grande entreprise de médias pensait que «d’ici septembre, certains endroits se sentiront comme un croisement entre les années folles et l’été de l’amour». La plupart d’entre nous avons vécu l’année dernière en opérant avec «beaucoup de prudence»: en mars dernier, les marques (même celles avec lesquelles nous avons à peine des relations) inondaient nos boîtes de réception de mises à jour sur le nouveau coronavirus, détaillant toutes sortes de mesures de sécurité et d’urgence. des plans. Ils ont mis l’accent sur les notions de «communauté» et de «santé» et ont expliqué comment ils «surveillaient» l’évolution de la «situation». Rebecca Jennings de Vox a souligné comment même la marque de mode Reformation, connue pour envoyer des lignes d’objet de courrier électronique ridiculement aléatoires, a brièvement modifié son ton trop impatient.

À mesure que la pandémie devenait moins nouvelle, les messages de la marque devenaient de plus en plus rares. La réforme et les milliers de marques avec lesquelles nous entretenons des relations parasociales sont revenues à leurs singeries habituelles. Cette semaine, j’ai reçu un e-mail de nuuly, le service de vêtements d’abonnement d’Urban Outfitters, avec un sujet en majuscules: EN CAS D’ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX. En cas de lequel événements familiaux? Ma mère n’est même pas encore vaccinée! (Lors d’un appel aux résultats le 2 mars, Urban Outfitters a déclaré avoir constaté un intérêt accru pour les vêtements de sortie.)

Les e-mails et messages que nous recevons pourraient devenir plus zélés ou insouciants. « Le ton du contenu payant sera de plus en plus optimiste avec des doses de tentation plus élevées que la normale », a déclaré Cassidy. On s’attend à ce que le retour à la vraie normalité se fasse lentement, ce qui laisse plus de place à l’erreur du point de vue des relations publiques. Le calendrier pour les États-Unis de parvenir à l’immunité collective est toujours en évolution, malgré l’appel du président Joe Biden à ouvrir les vaccinations à tous les adultes d’ici le 1er mai. Il n’y a pas de date de fin mondiale à la pandémie. De plus, la reprise économique n’est pas une garantie: les économistes ne s’attendent pas à ce que les taux de chômage reviennent aux niveaux d’avant la pandémie d’ici 2021. Les dépenses de consommation sont toujours «soutenues artificiellement» grâce au programme de relance du gouvernement fédéral, selon Ted Rossman, un analyste principal du secteur chez Bankrate.

La nature fracturée de la reprise américaine rend extrêmement difficile pour les marques de façonner leur message. Beaucoup pourraient hésiter à imiter l’excitation sans vergogne de Suitsupply, d’autant plus que les consommateurs sont devenus plus consciemment critiques, voire dérisoires, à l’égard de la marque. En lock-out, nous avons passé plus de temps en ligne et avons rencontré une sursaturation du contenu publicitaire. Et les diverses déclarations et initiatives de solidarité des entreprises à la suite des manifestations de l’été Black Lives Matter n’étaient pas à l’abri d’un examen public.

«Je ne pense pas que nous allons assister à un changement soudain des marques. Ce sera probablement plus subtil et lent lorsqu’il s’agira de marques qui s’adapteront à une sorte d’ouverture dans le futur », a déclaré Jenny Gyllander, fondatrice de Thingtesting, un site Web de révision pour les marques émergentes destinées directement au consommateur. «C’est intéressant de voir le ton de la voix changer. Je pense que nous voyons plus d’optimisme, d’humour et de visuels audacieux. »

La «sensualité» de la publicité de Suitsupply, a-t-elle ajouté, ne présente pas un attrait universel pour les expériences de chacun à la suite de la pandémie. Certaines marques émergentes se sont pleinement penchées sur l’aspect confortable domestique de la quarantaine, tout en mettant l’accent sur les soins personnels et l’importance de la maison. Bien que la campagne de Suitsupply soit devenue virale, il n’est pas certain que la hausse de l’attention en ligne se soit traduite par des ventes importantes ou par la fidélité ou l’attention des clients.

L’activité de la marque au cours de l’année dernière a été écrasante, et il est temps pour les entreprises de modifier leur portée, a déclaré Gyllander: «Dans les mois à venir, je pense que beaucoup se pencheront vers un type de message hybride, car nos vies ne reviendront pas rapidement. Ordinaire. La plupart d’entre nous continueront de travailler à domicile. Les restaurants continueront à faire des plats à emporter. »

Gyllander a prédit que certains thèmes tels que la connexion et l’espoir pourraient être plus attrayants pour un segment plus large de consommateurs. Nous pouvons cependant supposer avec certitude qu’un sous-ensemble de marques originales capitalisera sur les sensations fortes de la saison de vaccination. La quarantaine nous a amenés – y compris les responsables des médias sociaux des marques – à accepter d’être «excités sur le plan principal».

Les consommateurs ont généralement été sensibles aux publicités qui mettent en valeur l’intimité et la socialisation dans un avenir post-pandémique, a rapporté Business Insider. Il y a eu «un pic géant dans l’utilisation des personnes dans les photos intimes» dans la publicité, selon Pattern89, une société de publicité sur l’intelligence artificielle. Pourtant, les annonceurs ont du mal à déterminer les messages sur lesquels s’appuyer, étant donné les nombreuses inégalités aggravées par la pandémie. Il y a le bilan émotionnel et le traumatisme supplémentaires du coronavirus qui ne peuvent être évités, et il faudra du temps à certains pour profiter d’un monde renouvelé où nous sommes libres de toucher et de parler avec des inconnus.

«Cela a été une année horrible», a déclaré Cassidy. «De nombreux consommateurs veulent la permission de se sentir un peu bien, mais l’optimisme ne signifie pas l’insouciance. Je dis à nos clients d’éviter tout événement, coup ou message qui implique à distance toute approbation d’activités dangereuses, insensibles ou contraires à l’éthique sous couvert d’optimisme. »

Il est possible que l’industrie de la publicité connaisse un boom, comme elle l’a fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les marques vendaient alors le futur américain, celui qui encourageait les gens à «surmonter les désirs refoulés et à encourager le plaisir de consommer à grande échelle», selon Joseph Malherek, un historien du capitalisme et de la culture de consommation américaine.

Il est tentant de faire des parallèles historiques avec l’après-guerre: la plupart des Américains avaient sacrifié des années de confort et de luxe pour contribuer à l’effort de guerre, et c’était le travail des annonceurs d’inciter les consommateurs à dépenser avec la vision d’un avenir prospère et automatisé. . Aujourd’hui, cependant, nous pouvons collectivement rouler les yeux sur la sexualité performative et l’hédonisme encouragés par les publicités les plus folles, puisque nous n’avons plus besoin d’elles pour nous dire comment vivre. Nous connaissons déjà les excès. Ce n’est qu’une question de temps avant de pouvoir se livrer à nouveau.