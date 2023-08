« Nous sommes prêts pour de nombreuses histoires tragiques », déclare le gouverneur d’Hawaï, s’attendant à ce que le nombre de 99 morts double

Il y a 99 morts confirmés dans les incendies hawaïens jusqu’à présent.

Le gouverneur Josh Green s’attend à ce que ce nombre double.

Des questions sont soulevées sur la préparation et la réponse des autorités.

Le nombre de morts dans les incendies de forêt à Hawaï est passé à 99 et pourrait doubler au cours des 10 prochains jours, a déclaré lundi le gouverneur de l’État, alors que le personnel d’urgence parcourait minutieusement le paysage incinéré à la recherche de restes humains.

L’enfer de la semaine dernière sur l’île de Maui est déjà le feu de forêt américain le plus meurtrier depuis un siècle, avec seulement un quart des ruines de la ville dévastée de Lahaina recherchées jusqu’à présent.

Le gouverneur Josh Green a déclaré que d’autres décès sont certains, alors que les intervenants d’urgence avec des chiens cadavres se frayent un chemin à travers des centaines de maisons et de véhicules incendiés.

« Il y a 99 morts qui sont confirmées », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lundi.

S’adressant à CNN plus tôt, Green a averti qu' »au cours des 10 prochains jours, ce nombre pourrait doubler ».

LIRE | « Personne ne nous a dit Jack »: Douleur, colère alors que le nombre de morts dans les incendies d’Hawaï grimpe à 89

La ville côtière historique de Lahaina a été presque totalement détruite par l’incendie rapide la semaine dernière, les survivants affirmant qu’il n’y avait eu aucun avertissement.

L’intensité de l’incendie et l’ampleur de la destruction ont rendu difficile l’identification des restes humains, certains cadavres se désintégrant au fur et à mesure qu’ils sont découverts par les chercheurs.

Les agents de l’équipe de réponse aux preuves du FBI (ERT) observent l’arrivée de conteneurs de stockage réfrigérés supplémentaires à côté de l’installation médico-légale de la police de Maui où des restes humains sont stockés à la suite des incendies de forêt de Maui à Wailuku, Hawaï. AFP Patrick T. Fallon/AFP

Seules trois des 99 victimes récupérées jusqu’à présent ont pu être identifiées par leurs empreintes digitales, a déclaré le chef de la police de Maui, John Pelletier.

La police encourage ceux qui ont des proches disparus à donner des échantillons d’ADN qui pourraient accélérer le processus.

Environ 25 % de Lahaina avaient été fouillés, et ce chiffre devrait atteindre 90 % d’ici la fin de semaine, a déclaré Pelletier.

Jeremy Greenberg, directeur de l’Agence fédérale de gestion des urgences, a déclaré que les conditions de recherche étaient « extraordinairement difficiles à gérer ».

Les responsables ont mis en garde contre les dangers des bâtiments instables et des produits chimiques toxiques aéroportés potentiels dans la région, et ont déclaré qu’une arrestation pour intrusion avait été effectuée.

Jusqu’à la semaine dernière, la ville était un centre touristique animé, rempli de boutiques et de restaurants.

Maintenant, « il n’y a rien à voir sauf une dévastation totale », a déclaré Green, qui a visité plusieurs fois les rues fumantes de gravats et de cendres.

Environ 1 300 personnes sont toujours portées disparues, bien que les retards de rétablissement des communications par téléphone portable aient rendu difficile la reconnexion des résidents qui ont fui.

Green a déclaré à CBS :

Nos cœurs se briseront au-delà de toute réparation, peut-être, si cela signifie que beaucoup plus de morts. Aucun de nous ne pense cela, mais nous sommes préparés à de nombreuses histoires tragiques.

L’incendie de forêt est le plus meurtrier aux États-Unis depuis 1918, lorsque 453 personnes sont mortes dans le Minnesota et le Wisconsin, selon la National Fire Protection Association à but non lucratif.

Des questions sont posées sur la préparation et la réponse des autorités à la catastrophe.

Certaines bouches d’incendie se sont asséchées au début de l’incendie.

Un recours collectif a été intenté contre Hawaiian Electric, la plus grande entreprise d’électricité de l’État, affirmant que l’entreprise « avait inexcusablement maintenu ses lignes électriques sous tension pendant les conditions de danger d’incendie prévues ».

Le PDG d’Hawaiian Electric, Shelee Kimura, a déclaré que la société ne coupait pas le courant pendant les incendies – comme cela se fait parfois en Californie – en partie parce que l’électricité est nécessaire pour les pompes à eau.

Les coupures de courant pendant les tempêtes entraînent également des risques et des difficultés pour les personnes vulnérables, y compris les personnes âgées, a-t-elle déclaré.

On voit des restes calcinés d’un complexe d’appartements à la suite d’un incendie de forêt à Lahaina, dans l’ouest de Maui, à Hawaï. AFP Yuki Iwamura/AFP

La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée.

Quel que soit le déclencheur de l’enfer terrifiant, une collision de circonstances – y compris un ouragan au large des côtes – a fait qu’il s’est propagé très rapidement.

Maui a subi de nombreuses coupures de courant pendant la crise, empêchant de nombreux habitants de recevoir des alertes d’urgence sur leurs téléphones portables.

Aucune sirène n’a retenti et de nombreuses personnes à Lahaina ont appris l’incendie par des voisins courant dans la rue ou l’ayant vu par eux-mêmes.

Les tentatives visant à permettre aux résidents de retourner à Lahaina ont sombré dans le chaos lundi, car un système de pancartes identifiant les personnes autorisées à voyager a été suspendu après à peine une heure.

Stephen Van Bueren, 42 ans, pasteur d’une église locale qui a attendu plus d’une heure pour obtenir une pancarte, sans succès, a déclaré :

La mauvaise communication est abyssale – les gens sont très en colère et frustrés, et cela s’aggrave.

Les incendies de Maui font suite à d’autres événements météorologiques extrêmes en Amérique du Nord cet été, avec des incendies de forêt record qui brûlent toujours à travers le Canada et une vague de chaleur majeure qui frappe le sud-ouest des États-Unis.

L’Europe et certaines parties de l’Asie ont également subi des températures élevées, avec des incendies et des inondations majeurs qui ont fait des ravages.

Les scientifiques affirment que le réchauffement climatique d’origine humaine exacerbe les risques naturels, les rendant à la fois plus probables et plus meurtriers.

À Lahaina, quelques milliers de bâtiments ont été endommagés ou détruits lorsque l’incendie a ravagé la ville, selon les estimations officielles, causant plus de 5 milliards de dollars de dégâts.

Une image aérienne prise le 10 août 2023 montre des maisons et des bâtiments détruits incendiés à Lahaina à la suite d’incendies de forêt dans l’ouest de Maui, à Hawaï. AFP Patrick T. Fallon/AFP Un gardien accroche un panneau d’interdiction d’intrusion sur le site d’une maison détruite par les incendies de forêt de Maui à Kula, Hawaï, le 13 août 2023. Le nombre de morts à Hawaï suite à l’incendie de forêt américain le plus meurtrier depuis plus d’un siècle devrait franchir la barre des 100 dimanche 13 août, alimentant les critiques selon lesquelles l’inaction du gouvernement aurait contribué aux lourdes pertes en vies humaines. AFP Patrick T. Fallon/AFP

Des centaines de chambres d’hôtel sont mises gratuitement à la disposition des victimes, les maisons de vacances Airbnb étant réaménagées en relogement à plus long terme, disponibles pendant au moins 36 semaines, a déclaré Green.

Lundi, les responsables ont minimisé les craintes concernant davantage de conditions météorologiques défavorables.

La tempête tropicale Greg devrait passer à quelques centaines de kilomètres au sud de Maui plus tard cette semaine.