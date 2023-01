UNprès trois ans de peu ou pas d’activité, l’opérateur de guides touristiques thaïlandais Anchalee Vittayanuntapornkul est plus que soulagé que les touristes chinois soient bientôt autorisés à voyager à nouveau. “Je suis sûr que si vous demandez à n’importe qui dans l’industrie du tourisme, la seule nationalité qu’ils attendent de voir revenir, ce sont les touristes chinois”, déclare Anchalee, qui est basée à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande.

Dimanche, la Chine a supprimé l’obligation pour les voyageurs entrants de se mettre en quarantaine, ce qui facilite grandement les vacances à l’étranger. Le changement de politique devrait stimuler le secteur du tourisme dans toute la région, y compris l’Asie du Sud-Est, qui dépendait fortement des voyageurs chinois avant la pandémie.

Anchalee, propriétaire de CM Paradise Tour, a déjà embauché des locuteurs chinois supplémentaires et des chauffeurs pour emmener des groupes visiter le célèbre temple Doi Suthep de Chiang Mai, ses cascades et ses paysages montagneux.

Lorsque la suppression de la quarantaine a été annoncée le mois dernier, les sites de voyages en ligne ont signalé des pics immédiats de réservations et de recherches. Une plate-forme, Qunar, affirme avoir multiplié par sept les recherches de vols en 15 minutes, la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud étant parmi les principales destinations.

Le démantèlement par la Chine de sa politique zéro-Covid et la flambée de cas qui a suivi, qui a rapidement submergé les hôpitaux, a incité une douzaine de pays dans le monde à imposer de nouvelles exigences aux voyageurs en provenance de Chine. Le Royaume-Uni, l’Inde et les États-Unis font partie des divers pays qui exigent désormais un test Covid pour les arrivées en provenance de Chine.

Temple Wat Lok Molee à Chiang Mai. Photographie : Pongmanat Tasiri/Sopa Images/Rex/Shutterstock

“Tout le monde a besoin de travail”

Cependant, les pays d’Asie du Sud-Est n’ont pas introduit de règles spécifiques pour les touristes chinois. La Thaïlande exigera, selon les rapports, que tous les voyageurs fournissent une preuve de vaccination ou une preuve de guérison de Covid au cours des six derniers mois, mais les derniers détails n’ont pas encore été annoncés. La Malaisie voisine a déclaré qu’elle examinerait tous les voyageurs entrants pour la fièvre, le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, affirmant que les politiques ne seraient pas “discriminatoires”. [against] tous les pays ».

Lorsque certains en Malaisie ont réagi négativement à la nouvelle de la réouverture de la Chine, le ministre du Tourisme du pays, Tiong King Sing, a conseillé aux gens de « faire attention à leurs propos » et de ne pas donner l’impression que le pays n’était pas accueillant, les médias locaux ont rapporté.

Piyanut Intarachai, qui dirige un restaurant à Chiang Mai, affirme que le filtrage des touristes qui arrivent est une bonne idée. «Ils devraient vérifier les carnets de vaccination et même demander un test Covid. Je sais que cela ne protège pas à 100 %, mais c’est quand même mieux que rien.

Mais Piyanut ajoute qu’il ne s’inquiète pas pour Covid. « Covid est partout, pas seulement en Chine. Il y a encore de nouveaux cas chaque jour ici. Mais avec la souche actuelle, c’est plus doux. Tout le monde a besoin de travail et de revenus pour vivre sa vie.

Avant la pandémie, les touristes faisaient la queue au restaurant de Piyanut, Kao Soy Nimman, désireux d’essayer sa spécialité, Khao Soi – une soupe de nouilles au curry et à la noix de coco célèbre dans le nord de la Thaïlande. La grande majorité de ses clients venaient de Chine, dit-il. Puis Covid a frappé et les visiteurs ont disparu presque du jour au lendemain. “C’était juste vide, tout a disparu, aucun revenu.”

Avant la pandémie, la Chine était l’une des plus grandes sources de touristes pour les pays de la région, et elle représentait environ un tiers des visiteurs en Thaïlande.

Les autorités thaïlandaises prévoient qu’environ 5 millions de touristes chinois visiteront cette année – une bonne nouvelle pour le secteur du tourisme, bien qu’il reste moins de la moitié du nombre de ceux qui sont arrivés en 2019.

Les opérateurs touristiques pleins d’espoir

Le manque d’exigences visant les touristes chinois pourrait faire de l’Asie du Sud-Est une destination plus accueillante pour ceux qui choisissent de voyager, déclare Hannah Pearson, associée fondatrice du cabinet de conseil en voyages Pear Anderson.

Mais elle ajoute qu’il est peu probable que la Thaïlande et les pays voisins voient un grand nombre d’arrivées, affirmant : “Il n’y a tout simplement pas la capacité aérienne pour cela”.

La capacité de vol pour l’Asie du Sud-Est est toujours inférieure d’un tiers à celle de 2019, dit Pearson, ajoutant que cela est probablement exacerbé par les coûts élevés du carburant. “Lorsque les coûts opérationnels sont plus élevés, cela signifie que les compagnies aériennes sont plus réticentes à rétablir ces capacités ou ces fréquences de vol.” Si les compagnies aériennes ne sont pas sûres qu’il y aura une demande, elles ne veulent pas organiser de vols supplémentaires et risquer de perdre de l’argent.

Anchalee, cependant, garde espoir. Son téléphone a commencé à sonner avec des demandes de renseignements presque dès l’annonce de la réouverture de la Chine. Elle est déjà réservée jusqu’à fin mars.

“Je crois que les touristes chinois reviendront en Thaïlande encore plus qu’avant, car ils n’ont pas pu sortir pendant trois ans”, dit-elle. “Nous sommes prêts. Je pense que le pire et le plus difficile de l’époque de Covid est déjà passé.