Entré dans la ferraille sur une séquence de deux victoires consécutives dans le cadre d’une défaite solitaire lors de ses cinq derniers combats, ‘Foxy’ avait l’air effrayante lorsqu’elle est descendue de la balance pour regarder dans les yeux de son adversaire tout aussi intentionné.

À ce stade, la Mexicaine Aldana avait déjà perdu 30% de son sac à main au profit de Kunitskaya après avoir échoué à gagner du poids de trois livres et demie.

« De toute ma carrière, c’est la première fois que je manque de poids », a déclaré Aldana, qui procédera à sa première sortie depuis sa défaite contre Holly Holm en octobre.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Yana « Foxy » Kunitskaya (@yanamma)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Yana « Foxy » Kunitskaya (@yanamma)

« J’ai essayé dur et poussé mon corps à la limite, mais il a cessé de transpirer. J’ai eu mon cycle menstruel pendant la semaine de combat et je suis sûr que mon corps s’est arrêté à cause de cela. »

Kunitskaya, qui avait décrit sa coupe comme « facile » en s’imaginant allongée dans un sauna avec son petit ami et combattant de l’UFC Thiago Santos, a déclaré qu’elle avait été « professionnel comme toujours » en entrant confortablement à l’intérieur de la limite.

Aldana a présenté ses excuses à Kunitskaya et aux fans qui assisteront à la pièce maîtresse à Las Vegas, qui est titrée par le combat tumultueux de la trilogie de Conor McGregor et Dustin Poirier.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Yana « Foxy » Kunitskaya (@yanamma)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Yana « Foxy » Kunitskaya (@yanamma)

Aldana est clairement une menace pour Kunitskaya, sixième au classement de la division, mais la centrale de Saint-Pétersbourg n’est pas indûment préoccupée par les capacités de boxe notoires de sa rivale.

« Je pense que c’est une bonne boxeuse mais, à ce niveau, tout le monde est très complet », Kunitskaya a déclaré à MMA Junkie. « Nous sommes donc prêts à tout, comme toujours. »

Une légende du jeu de combat féminin, Miesha Tate, est sur le radar de Kunitskaya si elle réussit le test posé par Aldana.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Yana « Foxy » Kunitskaya (@yanamma)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Yana « Foxy » Kunitskaya (@yanamma)

Tate fait son retour tant attendu contre l’une des victimes de Kunitskaya, Marion Reneau, la semaine prochaine, et la femme de 31 ans veut tirer sur ‘Cupcake’.

« Miesha Tate revient, nous verrons donc ce qui se passera après son combat » dit Kunitskaya.

« J’aimerais vraiment ça. J’ai vu une vidéo dans laquelle elle m’a appelé, et peut-être que si nous gagnons tous les deux ce combat, ce sera un match intéressant.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Yana « Foxy » Kunitskaya (@yanamma)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Yana « Foxy » Kunitskaya (@yanamma)

« Nous nous sommes entraînés un peu, avons travaillé ensemble. Nous avons roulé un peu et travaillé le conditionnement, mais c’est un combat, vous savez, ce n’est pas personnel.

« J’ai tellement de respect pour elle, mais j’aimerais vraiment avoir ce combat.

« J’aime vraiment sa personnalité et je pense qu’elle a un grand nom. Cela pourrait être un combat intéressant.