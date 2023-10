Passez devant n’importe quelle base de réserve militaire en Israël aujourd’hui et ce que vous remarquerez d’abord, c’est le nombre de voitures qui encombrent les routes qui y mènent : toutes appartenant à des réservistes militaires appelés à la suite de la déclaration de guerre du pays contre le groupe militant du Hamas au pouvoir. la bande de Gaza.

« Vous savez que ces voitures sont garées ici par des réservistes qui ne pouvaient pas se garer dans la base », a déclaré Noy Leyb, un réserviste israélo-canadien. « Ce sont tous ces gens qui ont arrêté toute leur vie et sont venus défendre Israël. »

On estime que 360 ​​000 réservistes des Forces de défense israéliennes (FDI) ont été mobilisés depuis que les militants du Hamas ont tué plus de 1 400 Israéliens lors d’un déchaînement brutal le 7 octobre, prenant en otage environ 203 autres personnes, dont des enfants et des personnes âgées.

Un homme du nord du pays a même lancé un service bénévole « garez votre voiture » pour les réservistes inquiets de laisser leur véhicule garé dans des champs vides au bord de la route pendant des semaines ou des mois.

Des centaines de voitures sont garées vendredi sur le bord de l’autoroute, près d’un point de rassemblement des réservistes qui rejoignent les Forces de défense israéliennes et se préparent pour la prochaine phase de leur guerre contre le Hamas. (Corinne Seminoff/CBC)

Leyb, un entrepreneur technologique d’une trentaine d’années, est né à Calgary mais vivait à New York lorsqu’il a appris la nouvelle de l’attaque du Hamas.

« J’ai commencé à recevoir des notifications et c’était comme un cauchemar. Chaque notification était de pire en pire », a-t-il déclaré à CBC News à un endroit que nous ne sommes pas autorisés à signaler pour des raisons de sécurité.

Ses deux frères, vivant en Israël, ont été appelés et, à ce moment-là, Leyb a simplement acheté un billet d’avion et a entrepris ce qu’il décrit comme l’un des voyages les plus émouvants de sa vie.

« Vous savez, il s’agit simplement de vous préparer à la guerre. Vous ne vous préparez pas à un examen universitaire ou à un entretien d’embauche. Vous vous préparez à l’une des choses les plus importantes de votre vie. »

L’atmosphère était tendue vendredi, beaucoup anticipant une incursion imminente des forces israéliennes dans la bande de Gaza. Ici, la police des frontières patrouille dans le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem avant la prière du vendredi. (Corinne Seminoff/CBC)

Une plus grande menace

Leyb dit qu’il rend toujours visite à sa grand-mère à Calgary une fois par an et, comme d’autres réservistes vivant à l’étranger, il retourne également en Israël une fois par an pour rafraîchir sa formation.

« Et [the training] c’est sérieux, mais c’est aussi amusant. Vous voyez tous vos amis et, vous savez, vous allez et venez. C’est un peu différent parce que nous arrivons. Nous n’y allons pas. Et nous sommes confrontés à une menace bien plus grande que par le passé. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la réponse d’Israël aux meurtres du Hamas « changerait le Moyen-Orient ».

Jeudi, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré aux troupes d’infanterie massées le long de la frontière entre Israël et Gaza qu’elles le verraient bientôt « de l’intérieur », une référence claire à une invasion terrestre anticipée.

Israël a déjà mené une campagne aérienne contre ce qu’il considère comme des cibles militaires du Hamas dans la bande de Gaza, où vivent plus de deux millions de Palestiniens vivant dans une extrême pauvreté sous blocus israélien et égyptien depuis 2007.

Le Hamas a été désigné organisation terroriste par plusieurs pays occidentaux, dont le Canada, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni.

Depuis l’attaque du Hamas, 4 137 Palestiniens ont été tués, dont plus de 1 500 enfants, selon des responsables palestiniens. Selon l’ONU, plus d’un million de personnes se sont retrouvées sans abri et environ 13 000 maisons ont été complètement détruites. Les critiques ont dénoncé la campagne aérienne comme une punition collective tandis que les agences humanitaires continuent de mettre en garde contre une crise humanitaire.

Le Hamas met les Palestiniens en danger, selon un réserviste

Leyb dit que même s’il se sent désolé pour les civils palestiniens, c’est le Hamas qui les met en danger.

« Nous devons essayer et bien sûr garantir que chaque vie civile, chaque Israélien et Palestinien innocent soit sauvé.

« Mais nous ne pouvons pas laisser quelqu’un nous menacer et nous tirer dessus sans rien faire. »

REGARDER | Les réservistes israéliens se préparent à une éventuelle invasion terrestre :

Les réservistes israéliens se préparent à une éventuelle invasion terrestre Vidéo en vedetteLes réservistes israéliens se mobilisent pour une éventuelle invasion terrestre de Gaza. Ceux qui examinent les conséquences de l’attaque de samedi dernier par le Hamas affirment avoir trouvé des preuves des plans méticuleux du groupe militant et s’attendent à ce qu’il en soit de même pour toute défense de Gaza.

Leyb a dit de ne pas les juger.

« Nous essayons simplement de protéger notre peuple, nos enfants, nos épouses et nos familles », a-t-il déclaré.

Le service militaire en Israël est obligatoire de trois ans pour les hommes et de deux ans pour les femmes à l’âge de 18 ans, avec des exemptions pour les Juifs ultra-orthodoxes, ou Haredi, qui étudient la Torah.

Les hommes doivent servir 32 mois et les femmes 24 mois. Après cela, la plupart d’entre eux peuvent être appelés dans des unités de réserve jusqu’à l’âge de 40 ans, voire plus, en cas d’urgence nationale. En temps de guerre, ils combattent aux côtés des troupes régulières.

Les Arabes israéliens, les Palestiniens ayant la citoyenneté israélienne, sont également exemptés mais peuvent choisir d’effectuer leur service national.

Les réservistes à l’honneur

Les réservistes militaires israéliens ont été sous le feu des projecteurs l’année dernière, certains menaçant de refuser leurs fonctions en raison de leur opposition au plan extrêmement controversé du gouvernement ultranationaliste de Netanyahu visant à limiter le rôle du pouvoir judiciaire.

Leyb dit que ce n’est pas un choix qu’il aurait fait.

« Je pense qu’il faut faire la différence entre votre position politique et ce que vous pensez et défendre le pays. »

Des réservistes des Forces de défense israéliennes posent allongés sur un char près de la frontière avec Gaza, le 11 octobre. (Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

Mais il a également déclaré que la situation politique était suspendue face aux menaces qui pèsent sur le pays.

Leyb a été formé comme opérateur de mitrailleuse et admet être quelque peu inquiet à l’approche de toute offensive terrestre, en particulier pour sa mère, qui a trois fils actuellement en service actif.

« Bien sûr, tout le monde a un petit sentiment intérieur, mais d’un autre côté, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à entrer. Nous sommes prêts physiquement, prêts mentalement et prêts à partir et à ne pas revenir tant qu’Israël n’est pas en sécurité. et sécurisé. »