“Nous sommes plus unis et déterminés que jamais” – Gantz s’adresse au public

“Nous sommes plus unis et déterminés que jamais”, a déclaré mercredi le chef du parti de l’Unité nationale et membre du cabinet de sécurité Benny Gantz lors d’un discours télévisé devant le public israélien.

Il a commencé sa déclaration en évoquant les incidents meurtriers survenus mardi à Gaza, qui ont fait 24 morts chez les soldats. “La carte des familles endeuillées de l’Etat d’Israël a été dressée hier avec 24 exemples supplémentaires prouvant le coût de l’existence et la force d’une armée qui vient du peuple. Notre responsabilité est de garantir que leurs sacrifices ne nous laissent pas des vagues de mémoire mais d’action”, a-t-il déclaré. “Que la leçon pour ceux qui nous ont blessé soit que nous sommes plus unis et plus déterminés que jamais.”

Il a également évoqué l’activité de Tsahal à Gaza et l’état de la guerre en général.

“L’armée israélienne a fini d’encercler Khan Yunis. Ce n’est pas le seul endroit où nous combattons, et ce n’est certainement pas la destination finale. Nous avons bien d’autres tâches et objectifs à atteindre – à Gaza, dans le nord, en Cisjordanie et en Cisjordanie. Tous les endroits abritant des terroristes ou des infrastructures terroristes pourraient être la prochaine cible. Il y a beaucoup de travail qui nous attend”, a-t-il déclaré.

“Ces derniers jours, nous avons assisté à une tendance aux fuites au sujet des grandes lignes du processus de libération des otages, qui tourmentent les familles et la nation et nuisent aux énormes efforts investis dans le processus”, a déclaré Gantz, faisant référence à aux rumeurs et aux nouvelles qui circulaient sur les conditions potentielles d’une transaction d’otages.

Des familles d’Israéliens retenus en otages par les terroristes du Hamas à Gaza brandissent des photographies des membres de leur famille enlevés, sur la « Place des Otages », devant le Musée d’Art de Tel Aviv, le 21 octobre 2023 (crédit : TOMER NEUBERG/FLASH90)

“Le retour des otages n’est pas seulement un objectif sur la chronologie de la guerre, mais un devoir moral de l’État. Cet objectif est urgent et n’entre pas en conflit avec l’engagement d’éliminer la menace implacable du Hamas. Nous n’abandonnerons jamais cet objectif. but.”

Le retour des otages nécessitera des décisions difficiles de la part du cabinet

Il a poursuivi : « Le désir de rendre les otages vivants est une source de force. Cela fait partie de ce qui fait de nous une société dynamique et prospère pour laquelle il vaut la peine de se battre. Je promets aux familles des otages et à l’ensemble du public, tout comme nous avons pu prendre des décisions difficiles dans le passé, nous saurons comment prendre ces décisions difficiles à l’avenir s’il y a un vrai schéma sur la table.”

Il a terminé en réitérant qu’en fin de compte, la décision viendra du gouvernement d’urgence et que toute proposition émanant d’une autre source devrait être ignorée.

“Les responsables de cela sont les dirigeants, pas les studios d’information. La responsabilité est la nôtre et la nôtre seule. C’est le but du gouvernement d’urgence : prendre des décisions difficiles avec la légitimité publique. En ce moment, nous continuerons à nous battre et à continuer pour ouvrir la voie à tous les moyens permettant de ramener nos proches à la maison. »