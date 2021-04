Les fonds négociés en bourse basés sur Bitcoin sont plus près que jamais de devenir une réalité, mais l’approbation est encore loin, selon un analyste du marché.

La Securities and Exchange Commission examine actuellement la deuxième proposition de VanEck pour un ETF bitcoin. Les fonctionnaires ont maintenant environ deux semaines pour décider d’approuver, de rejeter ou d’étendre leur fenêtre d’examen.

Même avec la cotation directe de Coinbase qui redynamise l’intérêt pour le marché de la crypto-monnaie, les émetteurs potentiels d’ETF bitcoin seront toujours confrontés à des obstacles, a déclaré Matt Hougan, directeur des investissements de Bitwise Asset Management.

« L’industrie de la cryptographie … a traversé cette maturation institutionnelle massive. Chaque aspect de celui-ci s’est considérablement amélioré au cours des cinq dernières années, au cours des trois dernières années et au cours de l’année écoulée. Coinbase devient public n’est qu’une autre partie de ce récit », il a déclaré cette semaine « ETF Edge » de CNBC.

« Donc, absolument, nous nous rapprochons d’un ETF bitcoin. Je continue de penser que c’est une question de quand et pas si, mais nous ne sommes pas encore tout à fait là-bas », a-t-il déclaré. « La SEC a posé de bonnes questions et des entreprises comme Bitwise et d’autres ont travaillé pour y remédier. Mais je pense que nous nous rapprochons. »

La nomination de Gary Gensler, un ancien cadre de Goldman Sachs qui a enseigné à un cours sur les crypto-monnaies et la blockchain au MIT, pour diriger la SEC pourrait faire avancer les choses, a déclaré Hougan.

« Je pense que cela aide dans la mesure où c’est une nouvelle administration, un nouvel ensemble de priorités fraîches et qu’il est un expert dans ce domaine, mais je ne pense pas qu’il y ait de sauce magique », a déclaré le CIO.

« Le marché doit être suffisamment bon, doit être suffisamment institutionnel, doit être suffisamment mature pour soutenir un ETF avant que la SEC ne donne le feu vert à celui-ci. Mais la bonne nouvelle est que je pense que nous sommes plus près de ce point aujourd’hui que nous ne l’étions. passé, et je pense vraiment que nous y arrivons. «