De plus en plus de Britanniques s’aventurent à l’extérieur alors que les cas de coronavirus continuent de chuter et que le temps s’améliore, selon les données officielles aujourd’hui.

Vingt et un pour cent des adultes interrogés ont déclaré avoir visité un parc ou un espace vert extérieur au début du mois de mars. En comparaison, le chiffre était de 16% après la mise en œuvre du troisième verrouillage national de l’Angleterre en janvier.

Et les Britanniques se sentent maintenant plus heureux qu’ils ne l’étaient au début de l’année, ont déclaré les experts du Bureau des statistiques nationales.

Le bien-être a atteint un creux record de 6,4 sur 10 en janvier et février, au plus profond de la vague la plus sombre de la deuxième vague. Mais un sondage auprès de milliers d’adultes au cours de la première semaine de mars a révélé qu’il était passé à 6,8.

Mais la moitié des parents interrogés ont admis qu’ils craignaient que leurs enfants retournent à l’école ou à l’université.

Boris Johnson a légèrement assoupli les restrictions de verrouillage en Angleterre, avec des écoles rouvertes et des personnes de deux ménages autorisées à se rencontrer pour un café ou un pique-nique. Cependant, les commandes au domicile sont toujours en vigueur.

L’Écosse – qui enregistre plus de cas de Covid que l’Angleterre – a aujourd’hui assoupli les restrictions pour permettre à quatre adultes de deux ménages de se rencontrer à l’extérieur.

Le Pays de Galles fera la même chose à partir de demain, le Premier ministre Mark Drakeford devant annoncer plus tard dans la journée que l’ordre de «rester à la maison» sera abandonné au profit d’un message de «rester local».

Les données de l’ONS interviennent alors que des montagnes de preuves montrent que la Grande-Bretagne a inversé la tendance lors de la deuxième vague, avec des infections, des décès et des hospitalisations en baisse pendant des semaines. Et un déploiement réussi du vaccin a vu plus de 23 millions de Britanniques recevoir leur premier vaccin.

Plus de Britanniques ont visité des parcs ou des espaces verts, collecté des plats à emporter et sont allés acheter des articles non essentiels dans les cinq jours précédant le 7 mars que dans les jours les plus sombres de janvier, selon les données de l’Office for National Statistics.

Près de la moitié des parents interrogés ont également déclaré qu’ils craignaient de renvoyer leurs enfants à l’école, craignant qu’ils attrapent Covid comme principale raison.

Les niveaux de bonheur au Royaume-Uni ont également commencé à augmenter en mars, selon l’ONS, mais ils étaient toujours en dessous des niveaux de février 2020 avant la pandémie.

Les Britanniques se rencontrent à Hyde Park. Boris Johnson a assoupli certaines restrictions de verrouillage pour permettre à deux personnes de deux ménages différents de se rencontrer à l’extérieur

TOUS MAIS UN LONDON BOROUGH SAW COVID CASES AUTOMNE LA SEMAINE DERNIÈRE, FICHES DE DONNÉES Un seul arrondissement de Londres a subi un pic de cas de coronavirus la semaine dernière, ont révélé des données gouvernementales, alors que la deuxième vague de la capitale reste fermement en retrait. Les données les plus récentes du ministère de la Santé ont montré que 31 des 32 autorités locales ont vu leur taux d’infection chuter au cours des sept jours précédant le 6 mars. Hammersmith et Fulham ont enregistré la plus forte baisse des cas de Covid, après avoir diminué de moitié en une semaine. Elle a été suivie par Haringey, Brent, Bromley et Bexley, où les infections ont chuté de plus de 40 pour cent. Kingston-upon-Thames a été le seul arrondissement de Londres à voir les cas augmenter, après avoir augmenté de 28% la semaine dernière à 50,1 tests positifs pour 100 000 habitants. Les responsables de la santé publique de la capitale ont crédité les « efforts héroïques des Londoniens » pour les taux d’infection plongeants la semaine dernière, mais ont averti qu’ils devaient continuer à rester chez eux et à suivre les règles.

L’Office for National Statistics Opinions and Lifestyle Survey a interrogé plus de 4 000 Britanniques sur leurs activités chaque semaine depuis mars de l’année dernière.

Il a été mis en place pour surveiller le respect des restrictions de verrouillage, ainsi que les niveaux de bonheur, d’anxiété et d’inquiétude au sein de la population.

Le sondage a révélé que 14% des Britanniques sont allés chercher un plat à emporter au cours de la période la plus récente, contre 8% au début de janvier.

Et 10 pour cent sont allés acheter des articles non essentiels dans les magasins, soit près du double des six pour cent du début de l’année.

L’enquête a également révélé que les niveaux de bonheur étaient passés à 6,8 sur 10, en hausse de 0,3 point par rapport à 6,5 signalés début janvier.

Mais ceux-ci étaient toujours en dessous des niveaux de février 2020 avant que la pandémie ne frappe – alors qu’ils étaient autour de 7,2.

Des chiffres distincts de l’enquête ont montré que le respect des règles de verrouillage restait élevé.

Pas moins de 89% des Britanniques ont déclaré qu’ils se lavaient toujours ou régulièrement les mains avec du savon et de l’eau après leur retour d’un lieu public chez eux.

Un autre 96 pour cent ont déclaré qu’ils utilisaient un masque facial, et 88 pour cent ont déclaré qu’ils maintenaient une distance sociale lorsqu’ils rencontraient des personnes en dehors de leur bulle de soutien.

L’enquête a également révélé que 46% des adultes travaillaient encore à domicile, mais 48% ont déclaré qu’ils s’étaient rendus au travail.

Le gouvernement a demandé à tous les Britanniques de travailler à domicile lorsque cela est possible.

Il a également montré que les taux d’hésitation à la vaccination restaient très bas, avec plus de neuf Britanniques sur dix affirmant qu’ils recevraient le vaccin.

Près de la moitié des 780 parents interrogés ont également exprimé leur inquiétude quant au retour de leurs enfants à l’école ou à l’université, selon les données.

Quelque 47 pour cent des adultes ont déclaré qu’ils étaient très ou plutôt inquiets du retour de leur enfant.

Trois sur dix ont déclaré ne pas du tout s’inquiéter du retour de leur enfant dans un milieu scolaire.

Les raisons les plus courantes de préoccupation étaient le risque que leur enfant attrape ou propage le Covid-19, et l’impact sur la santé mentale et le bien-être causé par les changements dans les écoles et les collèges.

Les parents craignaient également de renvoyer leur enfant avant la fin du déploiement du vaccin, et plus d’un quart (27%) se demandaient dans quelle mesure leur école ou collège serait préparé pour assurer la sécurité des élèves.