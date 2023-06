« Nous sommes plus forts à bien des égards ». Woodridge rendra hommage aux efforts de rétablissement de la tornade avec un moment de silence – Shaw Local

Deux ans après qu’une tornade a balayé la banlieue ouest, laissant derrière elle une traînée de destruction, le village de Woodridge invite la communauté à rendre hommage au rétablissement et à la résilience continus de la région.

« Cela a eu un impact significatif sur notre communauté », a déclaré la mairesse de Woodridge, Gina Cunningham. « Des centaines de maisons et d’unités de copropriété ont été endommagées à des degrés divers. Et nous avons encore 24 familles sans abri aujourd’hui.

La tornade EF-3 a atterri à Naperville juste avant minuit le jour de la fête des pères, le 20 juin 2021, avant de se diriger vers Darien et Woodridge. La tornade emballait des vents atteignant jusqu’à 140 milles à l’heure, selon le Service météorologique national.

Mardi, les membres de la communauté sont invités à se rassembler à 11 h au Duffy’s Pavilion, situé à côté du Woodridge Park District ARC, 8201 Janes Ave., pour un moment de silence pour marquer l’anniversaire et honorer le cœur, la résilience et la guérison de la région depuis le La tempête a endommagé des centaines de maisons et d’entreprises à Woodridge et dans les environs, selon un communiqué de presse.

Une invocation sera donnée par le Révérend Norbert Raszeja du Paroisse Sainte-Scholastique à exactement 11 h 10, en reconnaissance de l’heure à laquelle la tornade a touché le sol pour la première fois à Naperville.

Cunningham a qualifié l’événement de 2021 de « époustouflant ».

« Je pense qu’il est important de sensibiliser ceux qui ont été touchés et de montrer que nous nous soucions de nous et que nous sommes là pour aider », a déclaré Cunningham. « Et c’est juste une façon de plus d’honorer la gentillesse, la résilience et la bonté qui ont été incroyables. »

Après la tempête, Cunningham a lancé le groupe communautaire à but non lucratif Woodridge Neighbors Helping Neighbors for Disaster Relief pour aider aux efforts de récupération de la tornade.

« C’était vraiment un effort de base de bénévoles mettant nos cœurs et nos mains ensemble pour essayer d’aider », a déclaré Cunningham.

L’objectif du WNHN, selon un communiqué de presse du village, « est de se connecter avec nos voisins dans le besoin et de les aider, y compris un soutien émotionnel, de la nourriture, des vêtements, des cartes-cadeaux et un accès immédiat aux services sociaux, à la gestion des cas et au logement d’urgence ».

Cunningham a déclaré que le village avait fait « de grands progrès » depuis la tornade.

« Mais il reste encore beaucoup à faire et plus de personnes à aider », a-t-elle déclaré.

Les responsables du village espèrent voir des membres de la communauté assister à l’événement de mardi.

« Nous espérons que ce n’est qu’un message vraiment positif de soins de voisinage et d’espoir pour l’avenir, et que nous sommes toujours aux côtés de nos voisins qui ont besoin d’aide car il reste encore du travail à faire », a déclaré Cunningham.

Ceux qui ne peuvent pas être présents sont encouragés à participer à leur propre moment de silence où qu’ils soient à 11h10 le 20 juin.

Cunningham loue la résilience de la communauté au lendemain de la tornade.

« Je pense que nous sommes plus forts à bien des égards parce que tout le monde se rassemble et aide tous ses voisins », a-t-elle déclaré.