Nous sommes plus déterminés que jamais à terminer en tête des Jeux asiatiques : Savita Punia

L’équipe indienne de hockey féminin est plus déterminée que jamais à remporter la médaille d’or aux prochains Jeux asiatiques après avoir subi une défaite déchirante lors de la finale de l’édition 2018, a déclaré la skipper médaillée des Jeux du Commonwealth (CWG), Savita.

Les Jeux asiatiques doivent se tenir à Hangzhou en septembre et octobre.

« Lors des derniers Jeux asiatiques, nous avons failli remporter la médaille d’or ; et ne perdre que par un but contre le Japon (1-2) en finale était déchirant. Cette fois, nous sentons que nous sommes plus déterminés que jamais à terminer au sommet », a déclaré Savita dans le dernier épisode de Hockey Te Charcha, une série de podcasts lancée par Hockey India.

« Chaque joueur de l’équipe sait que nous devons gagner l’or pour nous qualifier directement pour les Jeux olympiques de Paris. C’est le meilleur scénario pour nous, pour qu’après les Jeux asiatiques, nous puissions nous concentrer sur la FIH Pro League puis sur Paris 2024. »

Après avoir repris le poste de capitaine après les Jeux olympiques de Tokyo, Savita a souligné qu’elle appréciait le double rôle de gardienne de but et de leadership.

«Il y a une responsabilité supplémentaire lorsque vous dirigez l’équipe. Même lorsque je n’étais pas capitaine, je savais que je devais partager les tâches de leadership et aider l’équipe en tant que gardienne de but », a déclaré Savita, qui a récemment remporté le prestigieux prix Hockey India Balbir Singh Senior de la joueuse de l’année (femmes).

« En tant que membre senior sur le côté, il était de ma responsabilité d’aider les coéquipiers jeunes et moins expérimentés en partageant mon expérience avec eux. »

La gardienne vedette a déclaré que le hockey féminin indien s’était développé à pas de géant, offrant une indépendance financière aux joueuses.

« Si je compare la situation d’aujourd’hui à ce qu’elle était en 2008 lorsque j’ai rejoint l’équipe, il y a un énorme changement et le respect pour le hockey féminin au pays s’est multiplié. Qu’il s’agisse d’installations, de visibilité ou de reconnaissance, le hockey féminin obtient son dû », a-t-elle déclaré.

« Quand j’ai commencé à jouer au hockey, la situation n’était pas terrible et j’ai dû attendre neuf ans pour trouver un emploi. Il y avait des joueurs qui n’étaient même pas sûrs d’avoir deux repas par jour.

« Mais maintenant, les joueurs peuvent construire des maisons pour leurs familles. Ils ont des emplois réguliers. Et même le plus jeune membre de l’équipe se porte bien financièrement et cela montre que le sport évolue dans la bonne direction. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)