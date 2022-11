Nous sommes pétrifiés d’emmener nos enfants à l’école à cause de leurs voisins cauchemardesques – ils commencent à se battre et abusent des élèves

Les PARENTS ont dit qu’ils étaient pétrifiés à l’idée d’emmener leurs enfants à l’école à cause de leurs voisins cauchemardesques qui déclenchent des bagarres et abusent des élèves.

Deux “maisons à occupation multiple”, qui abriteraient d’anciens criminels et des personnes ayant des problèmes d’alcool et de drogue, se trouvent à côté de l’école primaire Nishkam à Birmingham.

Les parents de l’école primaire de Nishkam affirment qu’ils ont trop peur d’emmener leurs enfants à l’école à cause de leurs voisins cauchemardesques Crédit: News Group Newspapers Ltd

(De gauche à droite) Parvinder Kaur, 52 ans, Jasmine Chahal, 37 ans. Baljit Kaur, 40 ans, a affirmé qu’il y avait beaucoup de problèmes en dehors de l’école Crédit: News Group Newspapers Ltd

Le grand-père Jaz Singh s’inquiète pour ses petits-enfants qui fréquentent l’école Crédit: News Group Newspapers Ltd

Des bouteilles de bière et de la drogue auraient été trouvées par des résidents à côté de l’école Crédit: News Group Newspapers Ltd

Des paquets de Viagra et de préservatifs auraient également été trouvés Crédit: News Group Newspapers Ltd

Des incidents “horribles” près de l’école, jugés exceptionnels par Ofsted, ont rendu les parents de plus en plus inquiets pour la sécurité de leurs enfants.

Raj Chumber, 39 ans, assistante d’enseignement, venait de récupérer ses deux fils s’étant garés devant les immeubles d’à côté sur Soho Road lorsqu’elle affirme avoir entendu un bruit avant qu’un homme n’émerge en slip couvert de sang.

Elle a affirmé: “C’était absolument horrible. De toute évidence, il y avait eu une bagarre.

“L’un des hommes était à moitié vêtu et avait du sang sur tout le visage et un autre homme avait un poteau en métal à la main.

“J’ai attrapé les enfants et je les ai poussés dans la voiture mais ils se souviennent de ce genre de choses. Il y avait des cris et tellement d’agressivité. Ce n’est pas la seule dispute dont j’ai été témoin, mais c’est la pire.”

De nombreux parents ont des histoires similaires à partager sur le prétendu problème qui remonte à l’ouverture de l’école en 2011.

Au cours de la première année, un homme irakien dans l’une des maisons voisines a été décapité après une altercation.

‘PORNO, SERINGUES ET PRESERVATIFS’

Et le directeur Gurpreet Kaur a même affirmé que les habitants des maisons avaient même grimpé dans les locaux de l’école.

Elle a déclaré que “la pornographie, les seringues, les préservatifs et les déchets de drogue” avaient été laissés dans la rue, que le personnel devait sortir et balayer.

Pendant ce temps, des parents ont également affirmé avoir été approchés par des résidents qui semblaient en état d’ébriété.

L’administratrice Jasmine Chahal, 37 ans, qui a trois enfants à l’école, a déclaré: “Cela peut être très inconfortable d’avoir des alcooliques ici. Cela ne devrait pas être à côté d’une école.

“Un jour, j’ai pensé qu’un homme ivre allait me tomber dessus à 15h30. Il y a eu beaucoup d’incidents dont nous entendons parler et cela me rend très anxieux. Je ne me sens pas en sécurité pour me garer ici.

“L’un des habitants a frappé à la vitre d’une voiture et a déclaré que le mors devant les maisons leur appartenait. C’était très agressif.”

Et d’autres mamans ont parlé de la façon dont les résidents “ivres” mettent en danger les écoliers.

Maman Baljit Kaur, 40 ans, a déclaré: “Les enfants demandent pourquoi ils sont ivres. Il est difficile d’expliquer de telles choses aux enfants du primaire et il y a souvent des combats.”

Une autre maman, Parvinder Kaur, 52 ans, a ajouté: “Ils laissent leurs bouteilles d’alcool partout et parfois elles sont encore pleines. Avec des enfants, c’est dangereux.”

‘COMBATS ivres’

Un père allègue qu’il a même vu des trafics de drogue en plein air et des combats ivres dès le matin.

Papa Andreas Lobos, 31 ans, responsable d’entrepôt, a déclaré: “Le problème, c’est que beaucoup de gens là-dedans ne sont tout simplement pas tous là. Ils peuvent être ivres et se battre à 9 heures du matin et voir beaucoup d’enfants arriver à l’école dans leurs uniformes ne pas les déranger.

“Ils m’ont traité de mots racistes et je vois des trafics de drogue se dérouler au grand jour. La police est intervenue de nombreuses fois. C’est tout simplement mauvais pour l’école.”

Ils peuvent être saouls et se bagarrer à 9 heures du matin et voir plein d’enfants arriver à l’école en uniforme ne les dérange pas.” Andreas Lobos, 31 ans

Jaz Singh, 70 ans, dont les quatre petits-enfants sont tous allés à l’école, en a marre de la situation.

Il a déclaré: “Tout le monde doit vivre, mais nous ne voulons vraiment pas d’affaires amusantes comme celle-ci à côté d’une école.

“C’est une si bonne école. Mes trois petits-enfants plus âgés sont tous au lycée maintenant, mais il faut faire quelque chose. Nous espérons que le Gurdwara (temple sikh) achètera les propriétés.”

Les critiques disent que la racine du problème réside dans les contrats accordés par le conseil municipal de Birmingham aux propriétaires qui ont proposé de gérer un “logement sécurisé”.

Ils sont censés apporter un soutien à leurs locataires vulnérables, mais les résidents affirment que ce n’est pas toujours le cas.

Kardaya Rooprai, qui préside la West Midlands Neighborhood Watch Force Area Association, a déclaré: “C’est une situation très inquiétante. Ces endroits ne sont pas bien gérés et il y a eu jusqu’à 15 personnes vivant dans l’une de ces maisons.

“Les propriétaires sont payés par personne, donc la tentation pour eux est d’emballer de plus en plus. Cela se produit jusqu’à ce qu’il y ait un incident, puis il y a un grand dégagement.

“Il y a un problème plus large avec un si grand nombre de ces types de maisons concentrées dans une petite zone. Ces contrats ont été attribués sans consultation locale.

“Nous travaillons maintenant avec les autorités pour résoudre ces problèmes et entre-temps, les gens ont pris les choses en main pour trouver des solutions.”

Rooprai a déclaré qu’il y avait eu des réunions régulières où plus de 300 personnes locales se présenteraient pour exprimer leurs préoccupations et, à partir de celles-ci, des patrouilles de volontaires ont commencé.

“Différents groupes confessionnels, des organisations caritatives et des individus se sont réunis pour effectuer des patrouilles et nettoyer la zone”, a-t-il ajouté.

La pression du public a contraint l’une des deux maisons problématiques à renoncer à son rôle de “logement sécurisé” et un panneau “À louer” est maintenant affiché dans la fenêtre, mais la deuxième propriété reste toujours.

‘EFFRAYÉ’

Sukhi Chaggar, 45 ans, qui tient un magasin d’uniformes à proximité et dont le fils fréquente l’école, a déclaré : “Nos clients ont peur d’entrer car il y a des groupes de 15 à 20 personnes qui font du trafic de drogue dans la rue.

Il affirme : “Ils ne nous font pas de mal et ne disent rien, mais ils se disputent. Parfois, les enfants assistent à des bagarres et cela les effraie. Ces gens ne devraient pas être si près d’une école.”

Un porte-parole du conseil de Birmingham a déclaré: “Le conseil municipal de Birmingham est au courant des allégations qui ont été portées contre la propriété et les a examinées en détail. La propriété fait actuellement l’objet d’un bail commercial avec un organisme de bienfaisance enregistré qui dispense une éducation et une formation à ceux vivant dans la région.

“La disposition délivrée à partir de l’adresse a été examinée à plusieurs reprises par l’équipe de partenariat multidisciplinaire pour le logement exempté pris en charge, ainsi que par l’équipe de police de quartier.

“Chaque fois que la propriété a été visitée pour examiner les allégations, elles ont été considérées comme non fondées, les agents spécialisés et l’équipe de police de quartier étant tous deux d’avis que l’organisme de bienfaisance fournit de bonnes normes de soutien.

“Cependant, nous continuerons à travailler avec des partenaires, y compris l’équipe de police de quartier des West Midlands, pour surveiller la propriété.”

L’école primaire Nishkam a été contactée pour commentaires.

Les parents disent qu’ils craignent pour la sécurité de leur enfant Crédit: News Group Newspapers Ltd