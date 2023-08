Nous sommes partis en vacances et sommes rentrés à la maison avec 8 CAVES… nous avons été surnommés les Welsh Flintstones mais leur transformation est incroyable

UN COUPLE, surnommé les Pierrafeu gallois, a pris une décision impulsive en vacances et est rentré chez lui avec huit trous creusés dans une montagne espagnole.

Paula et Spence, de Griffithstown, ont dépensé 17 000 £ pour acheter les grottes abandonnées et, après des années de travail, les ont transformées en la maison rustique de leurs rêves.

12 Le couple aventureux est allé se promener et est tombé amoureux des trous Crédit : Découverte + / True North Productions

12 Paula et Spence ont dépensé 17 000 £ sur huit trous creusés dans la montagne espagnole Crédit : Découverte + / True North Productions

12 La superbe maison troglodyte finie de Paula et Spence Crédit : Découverte + / True North Productions

L’officier de police à la retraite Paula et le responsable de la santé et de la sécurité Spence étaient en vacances à Galera, à deux heures et demie de Malaga, lorsqu’ils sont tombés sur les trous vides lors d’une promenade.

« Quand nous sommes arrivés ici, nous n’avions jamais pensé que nous allions acheter quelque part comme maison de vacances, ce n’était pas du tout dans nos plans », a déclaré Paula. Pays de Galles en ligne.

“Mais étant venu ici et tombé amoureux de la région, la bizarrerie d’une grotte semblait quelque chose d’un peu différent.”

Le couple – inexpérimenté dans les rénovations – a dépensé 17 000 £ pour acheter les grottes, mais n’a pas tenu compte du manque de permis de construire ou des restrictions imposées par l’ancienne structure de la grotte.

Les sols en terre battue, les murs qui s’effondrent et la nécessité de creuser plus profondément dans la roche n’ont pas dissuadé le couple aventureux.

« Appelez-nous simplement Fred et Wilma », a plaisanté Spence.

Cependant, pendant deux ans et demi, le couple s’est battu contre de multiples obstacles, qui ont tous été suivis de près dans l’émission télévisée My Dream Derelict Home in the Sun.

Premièrement, la pandémie a frappé quelques semaines seulement après l’achat des grottes et ils ont dû gérer les rénovations depuis l’étranger.

Ensuite, le couple gallois a découvert qu’il ne serait pas en mesure de construire une extension avant pour aider à la ventilation et à la lumière en raison des lois d’urbanisme locales.

Ils avaient également besoin de la permission de creuser plus profondément dans les grottes pour créer de l’espace pour leur nouvelle maison de vacances, qui, espéraient-ils, coûterait 34 400 £.

Prenant cela dans la foulée, ils ont adapté leurs plans et en janvier 2021, ils ont reçu l’autorisation de commencer les fouilles, qui ont pris beaucoup plus de temps que prévu en raison de la roche dure.

Dépassant le budget et en retard sur le calendrier, le couple a travaillé dur et a réussi à trouver une échappatoire qui leur a permis de construire leur extension avant après tout en prouvant que les grottes étaient autrefois habitées.

En mai 2022, le couple a finalement terminé son habitation troglodyte avec une cuisine étonnamment lumineuse et ouverte, un bar à petit-déjeuner, un salon, une chambre principale et même une chambre d’amis de rechange.

Il dispose également d’un espace extérieur incroyable avec un barbecue et un bar et un endroit privilégié pour profiter des rayons sur les transats.

Paula et Spence ont tellement aimé leur nouvelle maison qu’ils ont décidé de se débarrasser de leur propriété galloise pour passer plus de temps en Espagne.

La présentatrice de télévision de l’émission, Scarlett Douglas, a été forcée d’admettre qu’elle s’était trompée sur le fait que la maison était trop sombre et terne et a félicité les nouveaux propriétaires pour leur travail.

Au total, le couple a dépensé 85 000 £ pour leur maison unique après les revers et a dû presque tout faire sur mesure en raison de la forme étrange de la grotte.

Mais ils aiment leur nouvelle maison peu orthodoxe.

« Ce n’est pas une maison conventionnelle, c’est tellement différent », a déclaré Paula en souriant.

Spence a ajouté : « Vous devez être flexible, vous devez travailler avec la montagne, la montagne est le patron.

“Nous n’avions jamais pensé que nous aurions une maison de vacances à l’étranger, nous pensions que nous ne pourrions jamais nous en offrir une, jusqu’à ce que nous tombions sur des trous dans la montagne, et le reste appartient à l’histoire.”

12 Les trous abandonnés avant les rénovations Crédit : Découverte + / True North Productions

12 La fouille a pris beaucoup plus de temps que prévu en raison de retards dans l’autorisation et de la roche dure Crédit : Découverte + / True North Productions

12 À mi-chemin de la planification avec l’extension avant fraîchement construite Crédit : Découverte + / True North Productions

12 À l’intérieur de leur habitation troglodyte rustique et confortable Crédit : Découverte + / True North Productions

12 Une autre vue de leur cuisine bien conçue et entièrement fonctionnelle Crédit : Découverte + / True North Productions

12 L’espace bar extérieur ensoleillé Crédit : Découverte + / True North Productions

12 Il y avait aussi de la place pour installer un salon pour se détendre Crédit : Découverte + / True North Productions

12 Le bois exposé qui a été fabriqué sur mesure pour s’adapter à l’intérieur de la grotte Crédit : Découverte + / True North Productions