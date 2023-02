«Nous sommes partis de rien»: Peach City Radio de Penticton célèbre ses 4 ans sur le cadran FM

Les bénévoles de CFUZ Peach City Radio célèbrent le quatrième anniversaire de la station le samedi 4 février 2023. De gauche à droite : Nils Finnsson (directeur technique), Dave Del Rizzo (vice-président et directeur des programmes), Jackie Del Rizzo (président sortant) et Cameron Baughen. (Logan Lockhart/Western News) La station a fait ses débuts sur le cadran FM en 2019. Les dons sont venus de partout à Penticton, ainsi que de Vancouver et de Waterloo, en Ontario. La station diffuse des émissions-débats produites localement et des émissions de plusieurs genres musicaux qui mettent en valeur les meilleurs talents de la région.

Démarrer une station de radio à partir de rien est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît.

Demandez à Dave Del Rizzo, vice-président de CFUZ Peach City Radio à Penticton.

Del Rizzo, avec Cameron Baughen, est l’un des nombreux bénévoles assidus qui veillent à ce que la station puisse être entendue de Peachland à Oliver tous les jours sur 92,9 FM.

Mais samedi (4 février) était le temps de réfléchir et de célébrer, pas de travailler, alors que la station communautaire à but non lucratif a célébré son quatrième anniversaire d’être en ondes.

“Je pense qu’il est important de faire connaître la radio communautaire parce que, sans toutes les personnes et tous les bénévoles, nous ne pouvons pas exister”, a déclaré Del Rizzo, à l’intérieur du studio du Cannery Trade Centre. « Beaucoup d’endroits au Canada n’ont même pas de station de radio communautaire, alors c’est formidable de revenir sur ce que nous avons construit ici.

CFUZ Peach City Radio a célébré la journée avec son émission annuelle «On-Air-versary», les hôtes acceptant les dons de la communauté pour les dépenses de fonctionnement et l’agrandissement du studio.

Un fan de la station a même fait don d’une platine et de dizaines de vieux disques pour marquer l’occasion samedi.

Lors de sa diffusion anniversaire l’an dernier, la station a amassé plus de 15 000 $. Cette année, ils espèrent dépasser la barre des 20 000 $.

Les partisans de CFUZ Peach City Radio d’aussi près que Vancouver jusqu’à Waterloo, en Ontario. a fait un don à la cause samedi, a déclaré Del Rizzo.

“Nous savons que beaucoup de gens nous écoutent parce que nous l’entendons via nos réseaux sociaux”, a-t-il ajouté. “Nous espérons juste que les gens qui écoutent seront inspirés à faire un don.”

La station a fonctionné comme un format en ligne uniquement avant de faire officiellement ses débuts sur le cadran FM en 2019, avec des talk-shows produits localement et une programmation de plusieurs genres de musique qui mettent en valeur les meilleurs talents de la région.

Del Rizzo attribue à Baughen l’idée de lancer une station de radio communautaire à Penticton il y a près de 12 ans.

« Il est très difficile de créer une station de radio communautaire à partir de rien », a-t-il déclaré. “De zéro, nous avons travaillé dur et l’avons fait.”

Samedi a marqué la conclusion de la toute première semaine de la radio communautaire à Penticton, à la suite d’une récente déclaration du maire Julius Bloomfield.

