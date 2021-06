La nouvelle bande frappante de l’Ukraine, avec une carte comprenant la péninsule de Crimée et des slogans tels que « Gloire aux héros », a fait sensation parmi les sportifs et les politiques après avoir été révélé à la veille du tournoi.

Malgré une suggestion à RT du député de la Douma d’État Dmitry Svishchev que l’UEFA pourrait « agir avec force » sur le maillot, les organisateurs du tournoi ont confirmé que le design avait été approuvé « conformément à la réglementation applicable en matière d’équipement. »

Dans une remarque qui pourrait être considérée comme controversée, le politicien et supremo ukrainien du football Andriy Pavelko a qualifié la carte représentée dans le tissu de « patrie unique et indivise », semblant ignorer le fait que la péninsule de Crimée a été rattachée à la Russie à la suite d’un référendum organisé sur le territoire et de la signature du traité d’adhésion en 2014 en pleine révolution ukrainienne.

Alors que l’attention des médias mondiaux s’est rapidement concentrée sur la conception curieuse et le débat qui a suivi, le responsable des communications du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’un accord entre les deux nations « ne stimulera pas » toute tension des relations.

« Le sport est un sport et nous devons être plus élevés que l’incitation à une sorte de haine entre les Russes et les Ukrainiens », Peskov a déclaré à RIA Novosti.

« Nous avons toujours été contre cela et vice versa. Nous sommes convaincus que nous sommes parents. Et au moins dans notre pays, les Ukrainiens sont toujours les bienvenus. »

L’Ukraine a dévoilé ses nouveaux kits pour #Euro2020, carte des caractéristiques de conception comprenant l’avant et le centre de la Crimée. Il est peu probable qu’il se passe bien en Russie – sera #UEFA regarde je me demande? pic.twitter.com/9k1QvIz7F0 – Liam Tyler (@tyler_lj) 6 juin 2021

L’Ukraine pourrait porter le maillot pour la première fois lorsqu’elle accueillera Chypre lors de son dernier match amical avant le tournoi dimanche.

La Russie et l’Ukraine devraient réussir à naviguer dans des groupes difficiles lors de leurs matches d’ouverture et atteindre au moins les quarts de finale avant que l’équipe d’Andriy Shevchenko puisse porter le maillot montrant le territoire russe contre ses voisins.

Les deux pays espèrent atteindre les huitièmes de finale, la Russie profitant du confort de son domicile lors de ses deux premiers matches contre la Belgique, la mieux classée, et la Finlande, nouvelle venue du tournoi, accueillant ses adversaires à Saint-Pétersbourg.

L’Ukraine fait face à deux matches contre des équipes à peine considérées comme des poids lourds européens en Autriche et en Macédoine du Nord, tandis qu’un résultat positif contre les Pays-Bas ne serait pas un énorme bouleversement étant donné que les Oranje sous-performants ont lutté contre des équipes moins bien classées, notamment l’Écosse et la Turquie ces derniers mois.

Shevchenko a égalisé tardivement lors de la dernière rencontre entre l’Ukraine et la Russie, assurant un match nul 1-1 lors des qualifications pour la phase finale à Moscou en 1999.