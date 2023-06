« Nous sommes ouverts à un dialogue constructif avec ceux qui veulent la paix », déclare Poutine aux dirigeants africains

Le président russe Vladmir Poutine a imputé la guerre entre son pays et l’Ukraine à cette dernière, ainsi qu’aux « sponsors occidentaux ».

Poutine a rencontré samedi des dirigeants africains en Russie pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre qui fait rage depuis plus d’un an.

Il a déclaré que la Russie était ouverte à un dialogue constructif avec ceux qui souhaitent la paix, sur la base du principe du respect des intérêts et de la justice de chacun.

Poutine s’exprimait samedi à Saint-Pétersbourg, en Russie, lors d’une réunion avec le président Cyril Ramaphosa et les présidents des Comores, du Sénégal et de la Zambie, ainsi que les premiers ministres égyptiens et les représentants du Congo et de l’Ouganda.

La rencontre a été proposée par les dirigeants africains dans l’espoir de parvenir à la paix entre la Russie et l’Ukraine, qui sont maintenant en guerre depuis plus d’un an.

Poutine a déclaré qu’il appréciait les intérêts des dirigeants africains dans la tentative de règlement du conflit entre les deux pays, acceptant immédiatement leur proposition de tenir des négociations sur la question ukrainienne car il savait « vous [African countries] avoir des idées et des propositions précises dans ce contexte ».

Il a poursuivi en disant que le développement global des liens avec l’Afrique était une priorité de la politique étrangère russe. La Russie, a-t-il dit, a constamment encouragé la poursuite de la transition des relations traditionnelles avec les pays africains sur la base des principes d’égalité, de respect mutuel et de non-ingérence dans les affaires intérieures.

« Nous soutenons votre volonté de mener une politique indépendante, souveraine et pacifique. Nous saluons l’attitude équilibrée de nos amis africains face à la crise ukrainienne », a déclaré Poutine.

« Ensemble avec le président sud-africain, nous en avons discuté à plusieurs reprises. Je voudrais espérer une fois de plus que nous sommes ouverts à un dialogue constructif avec ceux qui souhaitent [for] une paix fondée sur le principe du respect des intérêts de chacun ainsi que sur la justice », a déclaré Poutine.

Pendant ce temps, Ramaphosa a déclaré que la guerre ne pouvait pas durer éternellement et devait être réglée par des négociations et des moyens diplomatiques.

« Nous sommes ici pour communiquer un message très important que nous aimerions que cette guerre se termine. Nous le disons, parce que cette guerre a un impact négatif sur le continent africain, et dans de nombreux autres pays. En tant que continent, nous sommes négativement sur nos économies ; les prix des matières premières ont augmenté, en particulier les céréales et le carburant, et c’est une conséquence de la guerre », a déclaré Ramaphosa.

Ses propos ont été repris par le président de l’Union africaine et président des Comores, Azali Assoumani, qui a déclaré que l’Union africaine encourageait la Russie à entamer des négociations avec l’Ukraine.

Assoumani a dit :

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à cette crise, et non seulement elle a un impact sur deux pays voisins amis, mais elle a aussi des répercussions sur le monde entier et, en particulier, sur notre continent africain.

« Cela a provoqué des problèmes dans le domaine de l’énergie et de la sécurité alimentaire, et c’est une crise sans précédent dans sa nature. Nous avons décidé de venir dans votre pays en tant que délégation représentant le continent africain ».

Se référant au continent africain, il a déclaré : « Nous avons entrepris cette mission car, en tant qu’Africains, malheureusement, nous avons été témoins de nombreux conflits, et c’est par le dialogue et la négociation que nous pouvons résoudre les problèmes ».

En réponse aux dirigeants africains, Poutine a imputé la guerre à l’Ukraine et à ses « sponsors occidentaux ».

« Premièrement, je suis sûr que vous savez très bien que les problèmes en Ukraine ont commencé après le coup d’État sanglant armé et anticonstitutionnel en Ukraine qui a eu lieu en 2013.

« Ce coup d’État a été soutenu par des sponsors occidentaux. Ces sponsors n’ont pas hésité à en parler. Ils ont même mentionné la somme d’argent qu’ils ont dépensée pour préparer et exécuter ce coup d’État à l’époque. C’est la source du pouvoir des dirigeants d’aujourd’hui dans Kiev.

« Deuxièmement, après ce coup d’État, une partie de la population ukrainienne n’a pas soutenu cette [coup]. Ils ont déclaré que la population de ces territoires ne se soumettrait pas aux personnes qui sont arrivées au pouvoir à la suite de ces événements. »

Poutine dit que la Russie a été forcée de soutenir ces gens… « en gardant à l’esprit notre histoire avec les liens culturels et linguistiques du territoire avec les gens qui vivent dans ces territoires ».

Ce que Poutine qualifie de « coup d’Etat » en 2014, était en fait un soulèvement contre le président ukrainien pro-russe Viktor Ianoukovitch, après son élection truquée et son refus de signer un accord avec l’Union européenne. À la suite d’une élection démocratique plus tard cette année-là, un nouveau président ukrainien a été élu.

Selon l’agence de presse Al Jazeera, le dirigeant russe a également déclaré que les exportations de céréales ukrainiennes dans le cadre d’un accord garantissant son passage en toute sécurité à travers la mer Noire n’aidaient pas à résoudre les problèmes de l’Afrique avec des prix alimentaires mondiaux élevés – puisque seulement 3 % sont allés aux pays les plus pauvres. .

Al Jazeera a également cité Poutine comme ayant déclaré que la crise alimentaire avait été causée par les actions des pays occidentaux, et non par ce que la Russie appelle une « opération militaire spéciale » en Ukraine.