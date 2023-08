Nous sommes optimistes quant à l’action Disney (DIS) malgré un trimestre faible attendu

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct « Morning Meeting » à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi. Pertes consécutives Toujours croire en Disney Eli Lilly continue 1. Pertes consécutives Les actions américaines ont chuté mercredi pour la deuxième séance consécutive avant les données clés sur l’inflation de cette semaine. L’indice des prix à la consommation (IPC), publié jeudi, et l’indice des prix à la production (PPI), publié vendredi, sont des indicateurs des pressions inflationnistes sur l’économie américaine sur lesquels la Réserve fédérale s’appuie pour guider sa politique monétaire. Depuis l’impression plus froide que prévu de l’IPC de juin le mois dernier, les principaux gagnants du secteur ont été l’énergie, les services financiers et les matériaux. Les banquiers centraux se réuniront à nouveau en septembre. Les cotes des marchés sont fortement favorables à une pause dans les hausses de taux d’intérêt, comme lors de la réunion de juin, lorsque la Fed prévoyait deux autres hausses avant la fin de l’année. L’une de ces augmentations de taux est intervenue le mois dernier. Mais le jury ne sait toujours pas si une seconde se matérialisera. La Fed a relevé les taux 11 fois depuis mars 2022. 2. Croyez toujours en Disney Disney (DIS) devrait publier ses résultats trimestriels après la fermeture des marchés mercredi, ce qui, selon nous – sur la base des récents commentaires du PDG Bob Iger à CNBC – ne sera pas bon . Il semble que le géant du divertissement ait connu un ralentissement de la fréquentation des parcs à thème, ainsi qu’un box-office en difficulté. Pourtant, il y a des points lumineux. Nous espérons que le nouveau partenariat de paris sportifs entre ESPN de Disney et Penn Entertainment (PENN) pourra diversifier les sources de revenus de l’entreprise. 3. Eli Lilly continue Eli Lilly (LLY) a poursuivi son rallye post-bénéfices, en hausse de plus de 1% lors de la séance de mercredi. Le géant pharmaceutique a annoncé mardi des résultats trimestriels époustouflants, envoyant les actions à un record de clôture, en hausse de près de 15% sur la session. Lilly a reçu plusieurs augmentations d’objectifs de prix de la part de la rue, citant son médicament contre le diabète, Mounjaro, qui a fait exploser les estimations des analystes. Nous continuons d’être optimistes quant aux perspectives à long terme de la société alors que les perspectives pluriannuelles de la direction, tirées par la croissance de Mounjaro, semblent encore plus prometteuses. Les régulateurs devraient bientôt approuver Mounjaro pour la perte de poids. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DIS, LLY. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.