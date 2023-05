Nous sommes obligés de PAYER pour marcher dans nos propres rues par des gangs armés terrifiants… nous vivons dans la peur

Des résidents TERRIFIÉS d’un domaine en proie à la criminalité ont révélé qu’ils recevaient l’ordre de remettre des « taxes » par des gangs armés régnant dans les rues.

Des foules de jeunes hommes ont menacé de violence à moins que les gens ne remettent de l’argent sur demande simplement pour se promener dans Palfrey à Walsall, a-t-il été révélé.

L’entrée du parc Palfrey, dans un domaine Walsall en proie à la criminalité, où les habitants racontent avoir été «taxés» par des gangs armés errant dans les rues menaçant de violence Crédit : Google

Les chefs de conseil ont maintenant ordonné une action immédiate à la suite des réclamations qui surviennent au milieu des inquiétudes croissantes concernant les attaques et l’intimidation dans le domaine des West Midlands.

Trois hommes âgés de 28, 26 et 25 ans auraient été poignardés dans le parc Palfrey de la région lundi la semaine dernière, avec trois jeunes hommes – âgés de 20, 18 et 17 ans – depuis qu’ils ont été inculpés.

Le domaine de Palfrey – considéré comme le plus pauvre de Walsall – a également été en proie à « la drogue, la prostitution et la criminalité en général », selon des informations.

Un habitant souhaitant rester anonyme a maintenant dénoncé les gangs en maraude exigeant des « taxes ».

Le local a déclaré à BlackCountryLive: « En termes de » taxation « , avec des menaces d’armes et d’agression, ils demandent de l’argent et des objets de valeur.

« Il y a des groupes de jeunes hommes qui font cela, ciblant la même chose. Beaucoup de ces menaces ne sont pas signalées à cause de la peur. »

Et une femme du domaine, dans la vingtaine, a déclaré: « Je suis née et j’ai grandi dans la région, mais ce n’est qu’une question de temps avant que je déménage – ça ne fait qu’empirer. Il y a beaucoup de préoccupations qui ne sont pas entendues.

« Il y a de nombreux incidents dans le parc et dans certaines parties de Palfrey où des jeunes et des gangs flânent et ciblent des individus pour de l’argent et des objets de valeur.

« Les parents disent aux enfants et aux femmes d’éviter certaines parties de la zone, y compris les parcs et les allées, pour éviter d’être pris pour cible. »

Ahmed Muaaz, un jeune de 19 ans originaire de Palfrey, est soulagé d’étudier désormais l’économie et la politique à Southampton.

Il se souvient: « En grandissant, on m’a toujours dit de ne pas prendre certaines racines et d’éviter les parcs car il y a des groupes qui flânent, des cyclistes tout-terrain, des gens qui fument des cigarettes malodorantes et font des ballons, etc.

« En grandissant, on m’a toujours dit de ne pas prendre certaines racines et d’éviter les parcs car il y a des groupes qui flânent, des cyclistes tout-terrain, des gens qui fument des cigarettes malodorantes et font des ballons, etc. »

Des inquiétudes concernant la criminalité endémique ont été soulevées dans Walsall, une ville de 67 000 habitants à neuf miles au nord-ouest de Birmingham.

Les habitants décrivant le quartier de Blakenhall comme l’un des « domaines les plus difficiles de Grande-Bretagne » ont raconté que des enfants de dix ans se sont déchaînés – même en train de déchirer des pigeons.

Et le groupe de réflexion Onward a identifié le mois dernier Walsall comme l’un des cinq points chauds de la criminalité de quartier en Angleterre et au Pays de Galles – aux côtés de Barry, Clacton, Oldham et South Tyneside.

Palfrey a également été comparé au » Far West « , les habitants racontant avoir été » rançonnés » par des voyous marchant effrontément dans les rues en agitant des chauves-souris et des machettes tandis que les toxicomanes se droguaient ouvertement.

Le chef du conseil de Walsall, Mike Bird, a maintenant promis de mettre en place un groupe de travail spécial ciblant Palfrey – à un peu plus d’un mile de la gare du centre-ville – et les domaines voisins de Caldmore et Pleck.

Il a insisté: « Nous envisageons maintenant de mettre des ressources supplémentaires dans ces domaines pour résoudre les problèmes.

« Nous avons également besoin des yeux et des oreilles de la communauté locale pour dénoncer les criminels qui vivent dans ces zones et, dans certains cas, sont responsables des comportements antisociaux.

« Mon plaidoyer pour eux est de dénoncer ces escrocs, dites à la police – vous pouvez appeler Crimestoppers de manière anonyme. »

Il a également promis de soulever « immédiatement » avec la police des West Midlands les inquiétudes concernant les victimes « taxées », ajoutant: « Ce genre de comportement est totalement inacceptable ».