Nous sommes obligés de garder nos enfants à l’intérieur car la poussière de la nouvelle construction nous a laissé “vivre au Sahara”

Les habitants de FED-UP ont comparé le fait de vivre à côté d’un nouveau chantier de construction à “vivre au Sahara”.

Les familles disent qu’elles sont obligées de garder leurs enfants à l’intérieur à cause de la poussière soulevée par les creuseurs et cela rend leur vie une misère.

Margot Naylor, avec le nouveau domaine de construction au fond de son jardin Crédit: News Group Newspapers Ltd

Beaucoup gardent régulièrement leurs fenêtres fermées pour empêcher la saleté d’entrer et trouvent que leurs voitures sont constamment recouvertes d’une épaisse couche de crasse.

D’autres se sont plaints de l’arrivée de rats et de taupes dans leurs jardins parce que les travaux de construction les ont forcés à quitter leur habitat.

L’ingénieur à la retraite John Jackson, qui vit dans l’une des rues les plus touchées de Longridge, dans le Lancashire, a déclaré : “La poussière, c’est autre chose – on a l’impression de vivre au Sahara.

“Nous ne sommes ici que depuis décembre dernier, mais beaucoup de gens ici en ont vraiment assez.”

L’homme de 77 ans, de Nateby Close, qui borde OysterCatcher Lane où la nouvelle maison est en construction, a ajouté: “Vous pouvez le sentir dans votre gorge et tout y est recouvert.

“Ma femme souffre d’une gorge sèche donc elle le sent vraiment.”

Son voisin Colin Clarke a convenu que “la plupart des gens sont vraiment malades et fatigués” des problèmes et craignent que cela continue.

“Cela dure depuis des lustres maintenant”, a déclaré l’homme de 78 ans.

“Vous nettoyez votre voiture et le lendemain, elle est couverte de poussière.

“Je souhaite vraiment qu’ils continuent et finissent les maisons.”

Kelly Smith, 37 ans, a fait part de ses inquiétudes au sujet de ses enfants et de ceux qui fréquentent l’école primaire locale en respirant la poussière.

“Vous pouvez le sentir dans votre gorge”, a déclaré la mère de deux enfants.

“Les enfants de l’école locale sont dedans. Vous vous demandez si cela leur fait du mal de le respirer.”

Et certains disent ne plus laisser leurs bambins jouer dehors à cause des débris.

L’ancienne enseignante Margot Naylor, 82 ans, craint que cela ne dure encore des mois.

Elle a déclaré: “Il semble qu’il n’y ait pas de fin.

“Les travaux de construction commencent juste après 7h30 et se poursuivent jusqu’à 17h mais pratiquement aucune maison n’a encore été construite.

“Ils nous soumettent à une véritable épreuve avec cela depuis si longtemps. Cela semble prendre un âge.”

Partageant l’impact de la poussière sur elle, la retraitée a ajouté: “La poussière pénètre dans la maison et vous pouvez la sentir dans votre gorge.”

En plus de la poussière, certains résidents craignent également que la faune locale ne soit chassée de son habitat naturel.

Margot a déclaré: “Il y avait une chouette effraie et une crécerelle ici, mais elles sont parties. C’est vraiment dommage.”

Et Colin a ajouté: “Certaines personnes ont dit avoir vu plus de rats dans leur jardin car elles ont été chassées de leur habitat.”

Un porte-parole de David Wilson Homes, qui développe le domaine d’Inglewhite Meadow, a déclaré: «Nous nous excusons auprès des résidents locaux pour tout problème de poussière dans notre développement d’Inglewhite Meadow exacerbé par le mois de juillet le plus sec depuis 80 ans, mais nous travaillons dur pour réduire son impact.

« Nous avons augmenté le balayage des routes et l’amortissement de l’eau sur le site et avons revu notre stratégie de gestion des sols pour essayer de minimiser la création de poussière à l’avenir.

“Les heures de travail ont été approuvées par l’autorité locale et nous continuerons à y travailler.”

