“Nous sommes martelés”: crise du coût de la vie dans la zone la plus défavorisée d’Angleterre

La circonscription de Birmingham Hodge Hill, une zone densément peuplée à l’est de la ville, a la malheureuse position d’être l’une des plus défavorisées d’Angleterre.

Il a le taux de précarité énergétique le plus élevé, le taux de pauvreté infantile le plus élevé, le deuxième taux de chômage le plus élevé et se classe au deuxième rang sur l’indice de privation.

Alors que la crise du coût de la vie sévit, ce sont les personnes qui vivent ici qui sont les plus susceptibles d’en ressentir les effets.

«Nous sommes martelés», a déclaré Pat Woolridge, bénévole à la banque alimentaire de l’église Ward End Elim. « Cela fait 10 ans que nous sommes ouverts sur ce site, et c’est le plus difficile qu’il n’ait jamais été. À la fin de la journée, nous sommes épuisés. On passe pas mal de temps à remettre les gens ensemble et à montrer qu’on les voit, qu’on les entend.

En novembre, la banque alimentaire a nourri 608 personnes, contre 369 en novembre 2021.

Woolridge a déclaré que plus de 80% des personnes utilisant la banque alimentaire n’y étaient jamais allées auparavant, et la plupart d’entre elles travaillent. “Ils peuvent peut-être payer leur loyer, mais il n’y a plus rien pour la nourriture ou le carburant”, a-t-elle déclaré. “Nous avons eu des gens qui sont venus où nous avons dû leur donner des bonbons tout de suite parce que leur glycémie était si basse.”

Le bénévole Adam Pountney installe une pancarte à la banque alimentaire Aston Nechells. Photographie : Fabio De Paola/The Guardian

Par un froid mercredi après-midi de décembre, Colin, 62 ans, qui avait récemment perdu son emploi dans un crématorium, a rejoint la file d’attente pour la première fois dans une banque alimentaire.

“J’ai dû recourir à cela parce que je n’ai pas encore eu d’argent de la sécurité sociale et tout monte en ce moment”, a-t-il déclaré. “Je vis seul, donc je peux conclure avec des couettes et des pulls [to keep bills down]. Ma principale préoccupation est de payer le loyer.

“Mon frigo est vide, mon congélateur est vide, alors j’ai pensé que je n’avais plus le choix maintenant, je dois arrêter d’être si têtu. C’est mon anniversaire ce week-end et je ne veux rien manger.

La banque alimentaire constate une demande croissante pour ses « kettle packs », composés d’aliments pouvant être cuits à l’aide d’une seule bouilloire. Celles-ci sont principalement destinées aux personnes qui tentent de réduire l’utilisation d’appareils à haute énergie tels que les fours, mais également à un nombre croissant de familles expulsées et placées dans des hôtels où elles n’ont accès qu’à une bouilloire.

“Nous avons eu pas mal de gens qui disent qu’ils cuisinent et utilisent leur four une fois par semaine, parce que c’est tout ce qu’ils peuvent se permettre”, a déclaré Woolridge.

De plus, la banque alimentaire a connu une forte baisse des dons car les gens ont moins d’argent à donner.

« Il y a eu beaucoup moins de dons de récolte cette année que ce à quoi nous sommes habitués », a déclaré Suzi Lea, coordonnatrice de la banque alimentaire de la région. « Un certain nombre d’écoles nous ont dit qu’elles n’avaient pas demandé aux enfants [for donations] cette année, parce que leurs parents ne sont tout simplement pas en mesure de donner.

Le député de la circonscription, Liam Byrne, du parti travailliste, a déclaré qu’il avait dû modifier les services offerts par son équipe, et il a maintenant un certain nombre de membres du personnel qui consacrent entièrement leur temps à la collecte pour les banques alimentaires.

“Nous avons maintenant un personnel dédié qui travaille sur la collecte des banques alimentaires, et nous devons rassembler une énorme quantité de conseils maintenant sur l’aide financière disponible”, a-t-il déclaré. “La demande pour notre aide a toujours été élevée, mais elle ne cesse de croître.”

Byrne a ajouté: “Si vous m’aviez dit il y a 20 ans qu’en tant que député, vous passeriez plus de temps à essayer de garder les gens au chaud et à les nourrir qu’autre chose, j’aurais été étonné.”

Les banques alimentaires locales disent avoir constaté une forte baisse des dons car les gens ont moins d’argent à donner. Photographie : Fabio De Paola/The Guardian

Il a récemment lancé « Opération Compassion » pour rallier le soutien dans la région, et un vendredi matin, il visitait une école primaire locale qui avait collecté trois caisses de nourriture. “La profondeur de la compassion que nous avons en ces temps de besoin continue d’être tout à fait humiliante”, a-t-il déclaré. “Je souhaite juste qu’une once de cela soit partagée par certaines des personnes les plus riches qui dirigent le pays.”

À l’autre extrémité de la circonscription se trouve Shard End, où un mercredi matin par des températures glaciales, un certain nombre de résidents se sont réunis au centre communautaire Welcome Change pour le déjeuner hebdomadaire. Pour 5 £, ils reçoivent le petit-déjeuner, des boissons chaudes, un déjeuner cuisiné et une matinée d’activités.

Joanne Cook, 48 ans, a déclaré que le club offrait une occasion bienvenue de se réchauffer. Elle n’a pas de système de chauffage central à la maison, seulement un foyer au gaz, qu’elle a cessé d’allumer pour réduire les coûts.

“Mes factures montent en flèche, nous pouvons à peine les payer”, a déclaré Cook, qui vit avec son partenaire, un menuisier. « Nous ne mettons plus le gaz. Nous restons juste sous la couette et les couvertures. Même le chien vient avec moi.

“J’essaie de réduire la quantité de nourriture que j’achète et parfois je m’en passe”, a-t-elle déclaré. “Parfois, j’arrive à la caisse et je n’ai pas assez d’argent, alors je suis gêné et je mets des choses de côté.”

Victoria Shread, responsable des services communautaires de l’organisme de bienfaisance, a déclaré qu’ils constataient une demande croissante d’aide financière.

“Au cours des quatre ou cinq derniers mois, nous avons vraiment constaté le besoin de personnes souhaitant obtenir des bons de carburant, de l’aide pour leurs factures et des personnes expulsées parce qu’elles n’avaient pas payé leur loyer”, a-t-elle déclaré.

«Je ne pense pas que les gens se rendent compte que cela aura d’énormes retombées, que les gens ne pourront pas chauffer leur maison, que les gens ne pourront pas se permettre d’aller prendre un café avec leurs amis. Je pense donc que des endroits comme celui-ci ont un impact énorme sur la vie des gens en ce moment.