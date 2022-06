Nous sommes maintenant fermement dans les griffes d’un marché baissier. Le gouvernement doit préparer les gens aux difficultés

Il reste quatre jours avant l’ajournement de la Chambre des communes et les politiciens retournent dans leurs circonscriptions pour participer au tristement célèbre circuit des barbecues estivaux. Alors qu’ils seront sûrement reconnaissants pour la pause, l’anxiété suscitée par une litanie de signes avant-coureurs économiques obscurcira sûrement leur humeur estivale.

Nous sommes maintenant fermement dans les griffes d’un marché baissier. Depuis un certain temps, il est clair que nous connaissons une inflation structurelle sévère, la pire depuis quatre décennies. Les économistes peuvent ne pas être d’accord sur la question de savoir si nous nous dirigeons vers une récession, mais tous semblent convenir que des souffrances à court terme seront nécessaires si nous voulons sortir de ce pétrin.

Le gouvernement fédéral se retrouve maintenant dans des eaux inconnues. De l’aveu même du premier ministre, ils ne forment pas un gouvernement trop préoccupé par la politique monétaire. Et comme le montre l’annonce jeudi d’un autre paquet de dépenses de 8,9 milliards de dollars, ils sont à court d’idées qui n’impliquent pas de jeter plus d’argent dans les crises.

Mais ils ont une autre série de problèmes.

Les Canadiens s’attendent à la fois à ce que les difficultés économiques se poursuivent et à ce que les gouvernements, en particulier le gouvernement fédéral, fassent quelque chose à ce sujet.

La dernière enquête d’opinion publique menée par notre firme Navigator a révélé que neuf Canadiens sur 10 se disent touchés par l’inflation. De plus, ils sont pessimistes quant au court terme, huit sur dix s’attendant à ce que l’inflation augmente au cours de la prochaine année.

Fondamentalement, huit personnes sur 10 croient que le gouvernement fédéral peut réduire l’inflation – un acte difficile à suivre avec tant de facteurs structurels correctifs indépendants de la volonté du gouvernement.

Cela dit, il existe des outils à la disposition du gouvernement fédéral. L’idée que le comportement des gens peut influencer les tendances macroéconomiques était autrefois considérée comme une pseudo-science, mais l’expérience récente a démontré le pouvoir d’une bonne communication et de l’établissement d’attentes dans l’élaboration des politiques.

La crise de 2008 a prouvé la puissance de l’irrationalité économique, après que des millions de prêts hypothécaires ont été approuvés sans preuve de revenu. Par conséquent, la « théorie du coup de pouce » – un concept popularisé par l’économiste Richard Thaler – a pris de l’importance parmi les décideurs politiques et les nouveaux acolytes de l’économie comportementale.

La théorie du nudge propose que le renforcement indirect puisse influencer la prise de décision de groupes ou d’individus. Les exemples incluent des politiques visant à réduire le tabagisme ou la consommation de plastique.

Notre gouvernement a de l’expérience avec succès dans le comportement des gens. Après tout, avec seulement des avertissements et des incitations, ils ont pu obtenir un respect presque unanime des mesures de verrouillage.

Le concept de coup de pouce fonctionne parallèlement à un autre principe clé de l’économie comportementale : l’aversion aux pertes. Le principe d’aversion aux pertes stipule que la douleur de perdre est psychologiquement bien plus puissante que le plaisir de gagner. C’est maintenant un moment crucial pour le gouvernement de faire connaître les dangers de notre réalité économique actuelle, de pousser les comportements là où il le peut et de gérer les attentes en matière de perte.

Premièrement, le gouvernement doit éviter la panique et une perte de confiance dans sa capacité à traverser la tempête. Un exemple illustratif vient du Japon. En 1997, pendant la crise financière asiatique et une contraction brutale de l’économie, de longues files d’attente ont commencé à apparaître en dehors des grandes banques. Le système financier a vacillé. Mais au lieu de proliférer, les lignes ont été éphémères et la crise a été évitée, car un manque délibéré d’intérêt des médias et des déclarations claires du gouvernement ont rassuré les citoyens.

Cet été, le gouvernement devra accepter les attentes des gens selon lesquelles l’inflation continuera d’être mauvaise, pousser leur comportement de manière à refroidir l’économie conformément aux mesures de la banque centrale et éloigner les attentes du gouvernement pour inverser ces tendances globales – tout en gérer le risque de récession.

Le gouvernement doit préparer les gens aux difficultés, donc quand cela arrive, ce n’est pas inattendu ou aussi mauvais qu’on le pensait à première vue. La façon dont ils communiquent sur l’inflation, en vue d’influer sur le comportement des gens, sera tout aussi importante que toute décision politique.

C’est une corde raide difficile à marcher, mais comme l’a demandé un jour l’économiste du comportement Dan Ariely : « L’économie n’aurait-elle pas beaucoup plus de sens si elle était basée sur la façon dont les gens se comportent réellement, plutôt que sur la façon dont ils devraient se comporter ?

