“Nous sommes l’Ukraine”: les habitants saluent le retrait russe de Kherson

Les forces ukrainiennes ont libéré Kherson alors que la Russie se retirait.

Les habitants ont fêté la victoire.

Cependant, les travaux se poursuivent pour déminer la ville.

Les Ukrainiens ont salué samedi le retrait de la Russie de Kherson, alors que Kyiv a déclaré qu’elle s’efforçait de déminer la ville stratégique du sud, d’enregistrer les crimes russes et de rétablir le courant dans toute la région.

Kherson était l’une des quatre régions d’Ukraine que le président russe Vladimir Poutine prétendait avoir annexées en septembre.

Mais quelques semaines plus tard, le retrait russe de la ville de Kherson a renforcé la résistance ukrainienne après près de neuf mois de combats et de difficultés.

Dans le village de Pravdyne, anciennement occupé, à l’extérieur de Kherson, les habitants de retour ont embrassé leurs voisins, certains n’ayant pas pu retenir leurs larmes.

“Victoire, enfin !” a déclaré Svitlana Galak, qui a perdu sa fille aînée pendant la guerre.

“Dieu merci, nous avons été libérés et tout va maintenant se mettre en place”, a déclaré à l’AFP l’homme de 43 ans.

Son mari, Viktor, 44 ans, a ajouté :

Plusieurs mines antichars désactivées ainsi que des grenades ont pu être vues dans la colonie qui abrite une église catholique romaine polonaise et un certain nombre de bâtiments endommagés.

S’exprimant depuis le centre-ville de Kherson, Yaroslav Yanushevych, chef de l’administration régionale de l’État, a déclaré que tout était fait pour « ramener une vie normale » dans la région.

Alors que le déminage est en cours, un couvre-feu a été mis en place et les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la ville ont été limités, a expliqué Yanushevych dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, dans laquelle on pouvait voir des gens célébrer en arrière-plan.

Des images diffusées par l’armée ukrainienne montraient des habitants de Kherson dansant autour d’un feu de joie en chantant « Chervona Kalyna », une chanson patriotique.

“Nous sommes tous ravis”, a déclaré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky après avoir déclaré la veille que la ville de la mer Noire était de retour entre les mains de Kyiv.

La ville de Kherson a été le premier grand centre urbain à tomber après l’invasion de la Russie en février.

“Avant de fuir Kherson, les occupants ont détruit toutes les infrastructures critiques – communication, approvisionnement en eau, chauffage, électricité”, a déclaré Zelensky, ajoutant que près de 2 000 explosifs avaient été retirés.

Il a déclaré que les forces ukrainiennes avaient établi le contrôle de plus de 60 colonies dans la région de Kherson.

Après une occupation russe de huit mois, la télévision ukrainienne a repris ses émissions dans la ville et le fournisseur d’énergie de la région a déclaré qu’il s’efforçait de rétablir l’alimentation électrique.

Le chef de la police ukrainienne, Igor Klymenko, a déclaré qu’environ 200 officiers érigeaient des barrages routiers et enregistraient “les crimes des occupants russes”.

Il a exhorté les habitants de Kherson à faire attention aux éventuelles mines terrestres posées par les troupes russes, affirmant qu’un policier avait été blessé lors du déminage d’un bâtiment administratif.

Une femme et deux enfants ont été transportés à l’hôpital après qu’un engin explosif a explosé près de leur voiture à Mylove, un village régional, a indiqué la police.

Dans le district de Berislav de la région de Kherson, la police ukrainienne a déclaré que les bombardements russes avaient fait “des morts et des blessés”, sans fournir plus de détails.

Samedi, un Poutine de plus en plus isolé s’est entretenu par téléphone avec le président iranien Ebrahim Raisi, s’engageant à intensifier la coopération politique et commerciale, a indiqué le Kremlin.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a de nouveau laissé entendre que Moscou pourrait utiliser des armes nucléaires.

“Pour des raisons évidentes pour toutes les personnes raisonnables, la Russie n’a pas encore utilisé tout son arsenal de moyens de destruction possibles”, a déclaré Medvedev sur l’application de messagerie Telegram.

“Il y a un temps pour tout.”

Les gens boivent du vin mousseux, agitent des drapeaux et chantent des chansons alors qu’ils célèbrent la libération d’une partie de la ville de Kherson sur la place de l’Indépendance à Kyiv, en Ukraine. Getty Images Ed Ram, Getty Images

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que Kyiv et l’Occident étaient sur la voie d’une “victoire commune”.

“Cela arrive, et notre victoire sera notre victoire commune”, a déclaré M. Kuleba, alors qu’il rencontrait le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken en marge d’un sommet de l’Asie du Sud-Est au Cambodge.

La reconquête complète de Kherson ouvrirait une porte d’entrée pour l’Ukraine sur toute la région de Kherson, avec un accès à la fois à la mer Noire à l’ouest et à la mer d’Azov à l’est.

Blinken a salué le “courage remarquable” de l’armée et du peuple ukrainiens et a promis que le soutien américain “continuera aussi longtemps qu’il le faudra” pour vaincre la Russie.

À Londres, le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que “l’échec stratégique” de la Russie à Kherson pourrait inciter les Russes ordinaires à remettre en question la guerre.

“Les gens ordinaires de Russie doivent sûrement se demander : ‘Pourquoi tout cela était-il fait ?'”

Kuleba a toutefois averti que la Russie « mobilise toujours plus de conscrits et apporte plus d’armes à l’Ukraine » et a appelé au soutien continu du monde occidental.

Le Kremlin a insisté pour que Kherson continue de faire partie de la Russie.

“C’est un sujet de la Fédération de Russie. Il n’y a pas de changement là-dedans et il ne peut pas y avoir de changement”, a déclaré le porte-parole Dmitri Peskov aux journalistes.

Une reconquête ukrainienne de toute la région de Kherson perturberait un pont terrestre pour la Russie entre son continent et la péninsule de Crimée, que Moscou a annexée en 2014.