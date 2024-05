Si la Cour pénale internationale est prête à s’en prendre aux dirigeants israéliens, elle n’hésitera pas à s’en prendre aux législateurs américains, selon le sénateur Lindsey Graham. Le républicain de Caroline du Sud s’est joint aux démocrates pour appeler à des sanctions contre le tribunal de La Haye.

Le procureur de la CPI, Karim Khan, a demandé des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant, arguant qu’il y en avait. « des motifs raisonnables de croire » qu’ils étaient coupables de « crimes de guerre et crimes contre l’humanité » dans le conflit de Gaza. Khan a également demandé des mandats d’arrêt contre trois hauts responsables du Hamas.

« Nous trouverons – nous l’espérons ensemble – un moyen d’exprimer notre mécontentement auprès de la CPI, car s’ils font cela à Israël, nous serons les prochains. » » a déclaré Graham mardi, lors d’une audience du sous-comité sénatorial des crédits où témoignait le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

« Ouais, tu peux applaudir autant que tu veux, » Graham a répondu, alors qu’un groupe de manifestants dans la salle commençait à applaudir à son « nous sommes les prochains » commentaire.

Il a soutenu que les États-Unis devaient imposer des sanctions contre la CPI. « non seulement pour aider nos amis en Israël, mais aussi pour nous protéger au fil du temps », notant que le tribunal « Nous avons essayé de nous en prendre à nos soldats en Afghanistan, mais la raison a prévalu. »















Washington avait sanctionné le procureur de la CPI qui avait tenté d’enquêter sur des allégations d’atrocités et de crimes de guerre commis par les États-Unis et leurs alliés en Afghanistan. Plus tôt ce mois-ci, une douzaine de sénateurs a écrit à Khan pour lui rappeler qu’une loi américaine permet « tous les moyens nécessaires et appropriés » pour défendre les Américains – ou alliés – recherchés par le tribunal. La loi de 2002 a été surnommée la « Loi sur l’invasion de La Haye ».

Graham n’était pas signataire de cette lettre. Mardi, cependant, il a publié un déclaration commune avec sept autres sénateurs – trois républicains et quatre démocrates – s’engageant à « travailler de manière bipartite pour nous opposer vigoureusement aux actions de la CPI contre notre allié, Israël, et prendre les mesures appropriées pour aider Israël et protéger le personnel américain contre une action future de la CPI. »

Washington a insisté sur le fait que la CPI n’a pas compétence sur Jérusalem-Ouest, étant donné qu’Israël n’est pas signataire du Statut de Rome qui a créé la Cour. L’année dernière, cependant, les États-Unis ont félicité Khan pour avoir tenté d’inculper le président russe Vladimir Poutine – même si Moscou n’est pas non plus partie au Statut de Rome.