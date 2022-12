Pour les gauchers qui se tordent la main, tous les migrants débarquant illégalement sur nos côtes sont des réfugiés qui affluent ici malgré «l’hostilité» des conservateurs à leur égard.

Les deux sont des délires monstrueux.

Prétendre que les migrants reçoivent un accueil hostile en Grande-Bretagne est déconcertant alors que moins de 100 ont été arrêtés pour être arrivés illégalement Crédit : AFP

Il est évident que seule une minorité a une réelle prétention à fuir la persécution ou la guerre, même si nous fermons les yeux sur leur départ de la sécurité de la France.

Et prétendre que l’accueil qu’ils reçoivent est vaguement hostile est déconcertant.

Ce terme pourrait tenir la route si nous transportions des chanceux évidents au Rwanda.

Ou déporté toutes les arrivées de petits bateaux directement à Calais.

Ou les a poursuivis pour avoir débarqué illégalement en premier lieu.

Mais les deux premiers n’ont jamais eu lieu.

Quant au troisième, moins de 100 ont été arrêtés pour arrivée illégale sur plus de 40 000 cette année seulement.

Au lieu de cela, un grand nombre de personnes sont envoyées dans des hôtels alors que nous traitons laborieusement leurs demandes d’asile, dont beaucoup sont complètement fausses.

Mais avec des chambres d’hôtel extrêmement chères, nous sommes maintenant sur le point de réserver des logements pour étudiants et des camps de vacances à la place.

Hostilité? Plus comme salut-de-salut, campeurs. . . bienvenue en Bretagne ! Nous sommes les plus doux des soft-touch et les migrants économiques des pays pauvres le savent.

Il n’y a actuellement aucun moyen de dissuasion – et devinez quoi? Personne n’est dissuadé.

Foule militante

NOUS espérons que les partisans de la ligne dure des syndicats se préparent à la colère du public alors que le soutien aux grèves malveillantes et aux revendications salariales folles s’effondre.

Les membres d’Unite et un tiers du RMT veulent accepter l’offre équitable de Network Rail de 9 % sur deux ans.

Les syndicats devraient se préparer à la colère du public alors que le soutien aux demandes salariales folles s’effondre Crédit : Alamy

Seule la foule militante marxiste autour de Mick Lynch, un gros con surestimé, résiste à une intervention gouvernementale plus exigeante – une ruse pour organiser une confrontation directe avec le numéro 10.

Les infirmières, quant à elles, savent sûrement que leur propre réclamation de 19% est absurdement inabordable. Même Keir Starmer le dit.

Cet hiver de mécontentement, concocté par l’extrême gauche pour semer le chaos chez les conservateurs, cause désormais d’immenses dommages économiques et met des vies en danger.

Le public est douloureusement conscient de l’abîme économique dans lequel nous nous trouvons déjà – et de plus en plus enragé par ceux qui sont prêts à aggraver toute notre vie à leurs fins politiques.

Pause Père Noël

C’EST maintenant aussi traditionnel que le Père Noël lui-même pour les fous sans joie et réveillés de renommer Noël pour éviter de causer une offense imaginaire.

L’Université de Brighton s’est surpassée cette année, abandonnant Noël pour la «période de fermeture hivernale».

Espérons que l’Université de Brighton pourra rassembler un peu de joie festive pendant la «période de fermeture hivernale» au lieu d’éviter une infraction imaginaire Crédit : Getty

Va-t-il renommer d’autres fêtes religieuses pour éviter d’exclure les chrétiens ? Non.

Ils ont même interdit aux flocons de neige d’être appelés flocons de neige au cas où ils dérangeraient les flocons de neige. Si vous obtenez notre dérive.

Mais nous espérons que l’université pourra rassembler un peu de joie festive pendant la période de fermeture.

« L’heure d’hiver, la misère et la plainte », comme Cliff aurait pu leur chanter.