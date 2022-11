Nous sommes les parents sans abri d’un bébé et nous devons dormir dans la rue après que notre propriétaire nous a mis à la porte – nous sommes terrifiés

Un couple TERRIFIÉ avec un bébé affirme vivre dans la rue après avoir été expulsé par son propriétaire.

Darren Sherlock, 26 ans, et Lori Trouton, 21 ans, se sont retrouvés sans abri deux semaines après une dispute avec le propriétaire.

Darren et Lori disent qu’ils dorment dans la rue 1 crédit

Ils dorment maintenant dehors par des températures en chute libre tout en essayant de trouver une maison pour récupérer leur fils de six mois, Carson.

Le couple affirme vivre constamment dans la peur pour sa sécurité.

Lori a déclaré à Belfast Live: “Je pleure pour m’endormir toutes les nuits, je suis absolument pétrifiée dans la rue, je ne sais pas quoi faire.

“Darren doit garder un œil sur moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des gens au hasard qui arrivent et essaient juste de s’allonger à côté de moi et c’est tellement effrayant.

“J’ai peur qu’il se passe quoi que ce soit, car beaucoup de nos amis sont récemment passés dans la rue et j’en ai peur.

“C’est dégoûtant la façon dont les sans-abri sont traités, on suppose juste que c’est lié à la drogue, mais tous les gens dans la rue ne sont pas là à cause de la drogue.”

Le couple résiste actuellement à être relogé dans une auberge, car l’ancien toxicomane Darren craint de rechuter s’il est entouré de personnes ayant des problèmes de dépendance.

L’association de logement a suggéré de garder Lori à Belfast mais de déplacer Darren à Londonderry.

Mais il dit qu’ils veulent rester ensemble pendant qu’ils se battent devant les tribunaux pour récupérer leur bébé.

Darren a ajouté: “Je suis un ancien héroïnomane, mais depuis trois ans maintenant, je n’ai touché à aucune sorte de drogue.

“J’ai rencontré ma compagne il y a deux ans, elle ne se drogue pas, elle a 21 ans et est une adulte vulnérable car elle a des difficultés d’apprentissage.

“Écoutez, mon parcours, je n’en suis pas fier, mais en fin de compte, il a fait de moi ce que je suis aujourd’hui et je suis content de ne plus avoir de drogue en moi, car je peux voir clairement et avoir les idées claires.

“Je suis musicien et j’ai eu une belle vie, mais maintenant j’ai l’impression de ne rien pouvoir faire, je ne sais pas dans quelle direction aller.”

Darren a déclaré qu’il était aux prises avec sa maniaco-dépression, son anxiété chronique, son trouble bipolaire et sa schizophrénie car il ne peut obtenir aucun médicament.

Le papa lui a expliqué que Lori et lui sont “harcelés” la nuit par d’autres sans-abri “fous d’héroïne ou d’autres drogues”.

Il a dit que Lori était souvent interpellée par des inconnus, qui tentaient de la faire partir avec eux.

Darren a ajouté: “Je dois constamment regarder par-dessus mon épaule – je ne peux pas faire ça plus longtemps et je suis vraiment au bout de ma corde, je le suis vraiment.”