Nous sommes les maîtres de notre destin, les capitaines de nos ruelles – Twin Cities

J’ai remarqué que ce week-end même, un sommet sur la neige de St. Paul devait avoir lieu au garage des travaux publics de la ville, sur la rue Como, sur Dale Street, avec des camions de restauration, des plates-formes de pompiers et de gros pneus de camion de charrue. Il a été coordonné par le Service des Parcs et Loisirs, sous-entendant un lien entre les parcs et les labours, un lien qui m’échappe, mais qui reste un joyeux prétexte pour côtoyer les chauffeurs et les mécaniciens.

Ce qui m’a vraiment attiré, c’est l’accent mis par l’événement sur les capitaines de couloir. Saint Paul ne laboure pas les ruelles, c’est une bonne chose. Même les employés municipaux qui vivent dans les ruelles conviendraient que moins le gouvernement intervient dans les tâches quotidiennes de la vie, mieux c’est. Par exemple, nous nous débrouillions très bien avec notre collecte de déchets, mais ensuite la ville a mis ses gants et ce cheval a quitté la grange.

Le capitaine de ruelle est l’homme – une femme peut être un homme dans ce cas – qui collecte de l’argent auprès des gens des deux côtés de l’allée, puis embauche le gars, généralement un jockey de pelouse d’été reconnaissant avec une charrue. Nous avions un contrat d’un bloc, mais nous avions un T impliqué, donc je suppose que nous travaillions sur deux blocs en comptant les maisons sur le T. Quand j’étais capitaine, il y a des années, ce que j’aimais énormément, nous avons chacun mis le pied à l’étrier. 20 $. Je déteste penser à ce que ça pourrait être maintenant. Pour 20 $, nous avons fait déneiger notre allée tout l’hiver, une bonne affaire à mon avis.

Lors du Snow Summit, une « conférence des capitaines de piste » de deux heures a même été programmée dans une salle spéciale. Deux heures! Les capitaines devaient recevoir des conseils, des outils et des techniques d’organisation.

Laissez-moi y réfléchir un instant. Ici, nous ne traversons pas la Manche jusqu’à Dunkerque. Quand j’étais capitaine, j’aurais préféré un caban décoré, un insigne et un chapeau avec des œufs brouillés sur la visière. Mais non.

Habituellement, c’était juste un coup à la porte.

« Salut, Grâce. C’est 20 $ cette année.

« Même gars? »

« Ouais. »

« Il est plutôt bon. »

« Je pense que oui. »

Et puis direction la maison suivante. Je ne peux pas imaginer ce que les organisateurs du Snow Summit entendaient par conseils, outils et techniques. J’ai envisagé l’idée d’être accompagné peut-être par des joueurs de cornemuse ou peut-être par un batteur, mais on m’a prévenu que tout le monde ne partageait pas mon enthousiasme.

Autrement, j’étais détenu et je pouvais assister à cet événement. Une présentation intitulée « Snow Operations 101 » était également prévue. Sainte vache ! Il s’agissait d’un examen d’une heure sur le déneigement et les urgences liées à la neige, dans lesquels aucun des deux n’impliquait même un chef de piste. Soit votre homme se présente, soit il ne le fait pas. Le capitaine a son numéro.

Pour exprimer davantage leur fidélité aux capitaines de ruelle, le Snow Summit a recruté cinq capitaines actuels pour organiser un panel sur leurs efforts. La génération actuelle de capitaines reçoit le respect qu’elle mérite, même si le travail n’est pas plus compliqué que de frapper à la porte de son voisin.

C’est peut-être ça. Peut-être que le gouvernement de la ville, sinon le gouvernement fédéral et l’État, pense que nous ne connaissons pas nos voisins et que nous pourrions avoir besoin d’un petit tutoriel sur ce que c’est que de frapper à la porte.

Un bon capitaine connaît ses voisins.

Et étant donné l’état actuel du monde désarticulé, tout le monde connaît mieux son prochain.

