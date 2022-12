Nous sommes les figurants les plus prolifiques de Grande-Bretagne et nous sommes apparus à la télévision 2 500 fois – et maintenant notre fille de 7 ans nous rejoint

Les figurants télévisés les plus prolifiques de Grande-Bretagne sont vraiment des modèles pour leur fille de sept ans – qui est maintenant elle-même figurante.

Neilum Raqia-Walker, 46 ans, et John Walker, 50 ans, ont enregistré 2 500 apparitions sur petit écran dans des émissions telles que Hollyoaks, Casualty et Midsomer Murders.

SWNS

Ils se sont rencontrés sur le plateau de l’émission Doctors de la BBC, jouant un mari et une femme, en 2008 et se sont mariés en 2013.

Ils ont eu une fille India en février 2015.

Six jours plus tard, elle a modelé comme un sosie de la princesse Charlotte et à dix mois, elle a joué dans le film d’horreur Ouijageist.

L’Inde a depuis joué un enfant se faisant passer pour un directeur de banque dans une publicité de Barclays et a été dans une publicité du zoo de Twycross.

Elle était récemment dans le blockbuster hollywoodien All the Old Knives, aux côtés de Chris Pine et Thandiwe Newton.

Et India a joué une fille dans une scène de flashback, avec Neilum comme mère.

Pendant ce temps, John et Neilum, de Dudley, West Midlands, continuent d’être à la télé et John travaille désormais également comme premier assistant réalisateur pour Doctors.

Il a déclaré: «Je dois ma vie au spectacle. Ma fille n’existerait pas sans ça !

Neilum, une vendeuse à temps partiel qui dirige une agence de chaperon, a déclaré: «L’Inde me souffle maintenant avec son jeu d’acteur. Nous la laisserons faire tant qu’elle l’appréciera encore.