Nous sommes les familles de guerre d’Ukraine – Mad Vlad ne nous empêchera pas de célébrer Noël et nous porterons un toast à sa MORT

Alors que les FUSILS grondent, les missiles volent et les braves soldats traversent des tranchées boueuses et enneigées – il est encore temps pour Noël en Ukraine.

Poutine se gavera au Kremlin du meilleur rôti que ses milliards de sang corrompus peuvent acheter – tandis qu’au-delà de la frontière, des millions de civils essaieront désespérément de se réchauffer.

Un arbre de Noël fait de filets de camouflage attire une petite foule à Mykolaïv Crédit : AFP

Un soldat ukrainien appelle chez lui avant Noël depuis la ligne de front Crédit : DEFENCEU

Olesya veut profiter de Noël pour apporter de la joie à sa fille

Olena et sa famille ont perdu leur maison au profit des Russes

Mais les courageux Ukrainiens garderont le moral de leur mieux – même si Vlad tente d’armer le froid et l’obscurité contre eux dans la dernière phase de son invasion brutale.

Et alors que l’aube se lève sur une nation déchirée par la guerre le jour de Noël, beaucoup d’entre eux ne veulent rien de plus que que Vlad s’étouffe avec son dîner et meure.

La cruauté de Poutine n’atténuera pas l’esprit d’une nation qui a refusé de se prosterner comme lors de l’invasion du tyran le 24 février.

Des milliers d’Ukrainiens devront sortir ce Noël dans des abris temporaires ou dans les ruines de leurs maisons.

Mais ils rêvent de pouvoir retourner l’année prochaine dans leurs villes et villages – qui seront libérés des horreurs des Russes.

Et cette année, pour la première fois, l’église orthodoxe ukrainienne autorise le début des célébrations à la date occidentale du 25 décembre – un éloignement symbolique de la date russe plus traditionnelle du 7 janvier.

The Sun Online a parlé à un certain nombre d’Ukrainiens de leur plan de Noël avec l’aide de l’association caritative NEST – qui aide à fournir des maisons éphémères à ceux qui en ont besoin.

“[Vlad] est une personne terrible. Je ne veux pas souhaiter du mal aux gens, mais j’aimerais qu’il ne vive pas avant Noël”, a déclaré une habitante, Valentyna, au Sun Online.

Originaire de Makariv à l’est de Kyiv, Valentyna sa famille a fui après neuf jours cachés dans une cave alors que leur ville natale était bombardée en mars.

La famille est finalement revenue – seulement pour trouver leur maison bien-aimée en ruines et partiellement incendiée, elle décrivant le chagrin d’amour comme “une partie de son âme”.

“Vous venez là-bas, regardez ces ruines, et vous ne pouvez pas croire qu’autrefois nous étions heureux ici et que tout allait bien”, a déclaré Valentyna.

La famille a essayé de remettre leur maison en état.

Avec leur fille et leurs petits-enfants, ils se réunissaient chaque année chez eux pour allumer des bougies le soir de Noël.

Mais pour cette année, à la place de l’arbre, il y a une seule branche de pin – et Valentyna a dit qu’ils espéraient un “miracle”.

Elle rêve de revoir l’année prochaine toute sa famille autour de la table dans sa propre maison.

Sous la menace d’un manque d’électricité ou de chauffage, la famille utilise une chaudière à bois pour éloigner le froid et cuisiner.

Valentyna espère que la terrible guerre sera enfin terminée au printemps – mais même il y aura des chagrins d’amour car il y aura “des enfants sans père, des mères sans fils”.

Et lorsqu’on lui a demandé quel était son message de Noël à Poutine et aux Russes, elle n’a pas hésité.

Je porterai un toast à la mort de Poutine Vlad de Makariv

“Ils tuent nos enfants. Ils ne regardent pas si l’enfant a un an ou deux”, a-t-elle déclaré à The Sun Online.

“Pour qu’à Noël, il n’y ait plus du tout une telle nation. Nous vivions tranquillement, paisiblement, nous ne touchions personne, nous avions nos propres projets, nos rêves.

“Et puis tout s’est terminé brusquement. Je n’aurais jamais pu croire que nous serions attaqués.”

Vlad Guk, également de Makariv, vit maintenant dans son garage avec sa femme et ses filles Sonia et Polina après que leur maison a été détruite et minée par les Russes.

Ils chauffent leur abri du mieux qu’ils peuvent avec un générateur – et même s’il fait froid, cela ne les dérange pas car ils gardent le moral pour le bien des soldats en première ligne.

Il a expliqué que lorsqu’ils sont revenus pour la première fois dans leur quartier, ils ont découvert que les Russes avaient saccagé leur maison.

Les “sauvages” de Poutine l’avaient utilisé comme base temporaire avant d’être chassés par les Ukrainiens.

Et chez son voisin d’à côté, ils avaient réussi à “chier et à en barbouiller les murs”.

Les hommes de Vlad avaient même volé la collection bien-aimée de poupées Monster High et Ever After de sa fille.

Mais – ils fêteront toujours Noël, décoreront leur maison et installeront même un arbre.

Le Père Noël rend visite à des enfants à Izyum – où il y a quelques mois à peine, les troupes ukrainiennes ont découvert des preuves d’un massacre Crédit : AFP

Le ” St Nick Train ” apporte de la joie aux enfants des zones désoccupées d’Ukraine Crédit : AFP

“Noël sera sans électricité, j’en suis plus que sûr”, a déclaré Vlad.

“Nous allons juste nous asseoir tranquillement sans lumière. Vous devez encore célébrer. Noël est un jour férié.

“Tout d’abord, je porterai un toast pour la mort de Poutine, puis je me lèverai et porterai un toast pour les forces armées ukrainiennes.

“Beaucoup de mes amis sont morts, beaucoup se battent. Nous faisons de notre mieux pour les aider.”

Il est optimiste que la guerre sera terminée dans la nouvelle année.

“Je crois que nos dirigeants de l’armée et notre président vont bien”, a déclaré Vlad.

“C’est une guerre entre le passé et le futur.

“Tout le monde dira : ‘Soyons sans électricité, sans gaz, sans eau, sans rien, mais l’essentiel est que nous soyons sans Russes’.

“Si nous perdons cette guerre, nous serons tous tués.”

Olesya, également de Makariv, s’est d’abord enfuie en Pologne – mais n’est rentrée chez elle que pour découvrir que sa maison avait été détruite par les Russes.

“Il ne restait plus rien, tout a été réduit en cendres. Les volontaires ont trouvé de la vaisselle, que nous allons [keep] comme un souvenir de la maison », ehs aid.

Son mari combat dans les forces de défense et elle a quitté l’Ukraine avec sa mère de 67 ans et sa petite fille de 3 ans.

Elle a expliqué qu’une maison sur trois est endommagée – et ils louent maintenant la moitié d’une maison avec un toit cassé et des fenêtres cassées.

Et alors qu’elle avoue avoir du mal à trouver “l’ambiance festive” cette année, ils vont essayer de faire quelque chose pour sa fille.

Elle a ajouté: “Qu’en est-il des pauvres forces armées assises dans les tranchées sous le gel – de quel genre de célébration pouvons-nous parler?”

Olesya a expliqué qu’ils préparaient généralement du kutya – un plat de céréales traditionnel avec une sauce sucrée.

Ils s’asseyaient à une table dressée avec toute la famille, allumaient des bougies et célébraient sous la première étoile, une coutume traditionnelle en Ukraine.

Mais cette année, ils espèrent simplement avoir un petit sapin de Noël avec un cadeau pour leur fille, mais elle a dit “C’est difficile de planifier quelque chose, car vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite”.

“Chaque Ukrainien espère que la guerre se terminera cette année. Je crois qu’elle se terminera. Je crois au bien, aux forces armées, je crois que d’autres pays nous aideront”, a-t-elle poursuivi.

“Que ce soit mon grand souhait du Nouvel An – je souhaite que la guerre se termine et que nos forces armées ne tombent pas malades et qu’elles retournent dans leurs familles qui les attendent.”

Olena Kolomiets, de Kalynivka, a déclaré à The Sun Online : “Je ne veux rien dire à Poutine ni à tous les Russes, ils ont causé de gros problèmes chez nous.

“Je souhaiterais seulement que tout ce qu’ils ont fait et nous font revienne avec un boomerang.

“Je ne peux pas les comprendre, ce qu’il y a dans leur tête. Peuvent-ils être si zombifiés, ou sont-ils des malades?”

Olena et sa fille, 11 ans, se sont retrouvées sans abri après que leur maison bien-aimée – qui a été construite à la main par son défunt mari – a été incendiée après une attaque russe en mars.

Ils vivent maintenant dans une propriété d’une pièce qui n’a ni électricité ni chauffage – avec seulement un poêle à bois pour se réchauffer.

La famille aimait visiter l’arbre de Noël sur la place de la ville et décorer sa maison pour la saison.

Et sa jeune fille rêve encore que cette année le Père Noël leur rende visite.

Elle ne sait pas quand la guerre finira enfin.

“L’essentiel est que nos garçons et nos filles rentrent sains et saufs à la maison, je les admire tellement. Ce sont des héros et ils font un travail titanesque”, a déclaré Olena.

“Il y a de l’espoir que d’ici l’été, ils réussiront à expulser l’ennemi de notre terre, ce serait bien d’ici l’été.”

L’Ukraine est maintenant devenue un symbole international de défi alors que l’Occident les soutient contre la Russie.

Mais tandis que leurs soldats ont besoin d’armes, leur peuple a aussi besoin d’aide.

Les responsables des Nations Unies estiment que quelque 12 millions d’Ukrainiens auront besoin d’une aide humanitaire, 6,6 millions sont déplacés à l’intérieur du pays et 6,3 millions sont devenus des réfugiés.

L’association caritative NEST collecte actuellement des fonds pour aider à acheter des maisons éphémères pour les familles de la région de Kyiv afin de remplacer les maisons détruites par les Russes.

Les propriétés modulaires pourront avoir accès à la chaleur et à l’eau pour des conditions de vie à l’année.

Les maisons appartiendront à 100% à la famille et pourraient être mises en place rapidement pour répondre aux besoins des personnes les plus désespérées.

NEST exhorte les gens à faire un don de 20 $ (16,45 £) à l’appel ce Noël pour aider à donner aux gens l’espoir d’une nouvelle maison dans la nouvelle année.

Les lecteurs de Sun peuvent faire un don à la campagne en cliquant sur ICI pour soutenir l’association caritative et le peuple ukrainien.