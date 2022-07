“Nous sommes le vrai pouvoir” – Les manifestants sri-lankais se réjouissent de la démission du président Rajapaksa

La démission du président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a été acceptée vendredi par le parlement.

Les législateurs éliront un nouveau président d’ici mercredi.

Jusqu’au 20 juillet, le Premier ministre Ranil Wickremesinghe sera président par intérim.

Le président du parlement sri-lankais a officiellement accepté vendredi la démission du président Gotabaya Rajapaksa après sa fuite à Singapour pour échapper à un soulèvement populaire provoqué par la pire crise économique de son pays depuis sept décennies.

Après avoir souffert de pénuries paralysantes d’essence et de diesel et de la flambée des prix des produits de base comme les légumes et le pain pendant des mois, les Sri Lankais attendent maintenant que les législateurs élisent un nouveau président mercredi.

Jusque-là, le Premier ministre Ranil Wickremesinghe sera le président par intérim, bien que les manifestants souhaitent également son départ. Sa résidence privée a été incendiée par des manifestants le week-end dernier et son bureau a été pris d’assaut cette semaine.

“A partir de ce moment, nous allons procéder à la nomination constitutionnelle d’un nouveau président”, a déclaré le président Mahinda Yapa Abeywardena aux journalistes après avoir reçu la lettre de démission de Rajapaksa la nuit précédente.

Il a dit:

Cela arrivera rapidement et avec succès. Je demande à chacun de soutenir ce processus.

Rajapaksa a atterri à Singapour jeudi, après s’être enfui mercredi matin aux Maldives à bord d’un avion militaire avec sa femme et deux gardes de sécurité. Les manifestants ont occupé sa maison et son bureau le week-end dernier après avoir dépassé des gardes armés.

“Nous sommes si heureux aujourd’hui qu’il ait démissionné et nous sentons que lorsque nous, le peuple, nous unissons, nous pouvons tout faire”, a déclaré Arunanandan, 34 ans, un enseignant qui campait sur le principal site de protestation en face du secrétariat présidentiel depuis les trois derniers mois.

“Nous sommes le véritable pouvoir dans ce pays”, a-t-il déclaré.

Abeywardena a déclaré qu’il espérait achever le processus de sélection d’un nouveau président en sept jours et que le Parlement se réunirait à nouveau samedi, lorsque les législateurs seraient officiellement informés de la vacance. Le Parlement votera pour un nouveau président le 20 juillet.

Wickremesinghe est le premier choix du parti au pouvoir pour prendre le relais à plein temps, bien qu’aucune décision n’ait été prise. Le candidat de l’opposition est Sajith Premadasa, tandis que le cheval noir potentiel est le législateur senior Dullas Alahapperuma.

Le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe Getty ImagesPaula Bronstein

Après avoir été assermenté par le juge en chef, Wickremesinghe a déclaré qu’il suivrait le processus constitutionnel et établirait la loi et l’ordre dans le pays.

Il s’est également engagé à lancer le processus d’augmentation des pouvoirs du parlement et de réduction de ceux du président, comme l’exigeaient les manifestants.

“Ce changement pourra être complété par le nouveau président une fois qu’il sera élu par le parlement la semaine prochaine”, a déclaré Wickremesinghe.