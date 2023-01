Siversk, Ukraine

CNN

—



Toutes les quelques minutes, le sol tremble alors que les explosions résonnent dans les rues battues de Siversk, dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. Parfois, ce sont les tirs ukrainiens sortants, parfois les Russes ripostent.

Une femme âgée portant un pantalon noir, des chaussures épaisses, un pardessus gris sale et un foulard se traîne dans la rue. Une autre explosion retentit. Elle tressaille, les yeux grands ouverts, mais elle ne rate pas une marche. Elle rejoint une foule de plusieurs dizaines d’habitants, pour la plupart âgés, emmitouflés contre le froid.

Les routes sont couvertes de boue et de gravats soulevés par d’innombrables obus. Les quelques véhicules doivent contourner des cratères remplis d’eau où les bombes sont tombées. Les étages supérieurs de certains immeubles ont été réduits en décombres et à peine une fenêtre sur la rue est intacte. Les fils téléphoniques et électriques serpentent sur le sol, morts depuis longtemps.

Au bord de la foule, seul, se trouve Lubov Bilenko, 72 ans. Son visage est plat, dépourvu d’émotion, ses yeux sombres sans expression – le regard de mille milles.

« Bien sûr, nous avions très peur avant », dit-elle à voix basse. « Maintenant, nous y sommes habitués », dit-elle à propos des bombardements. “On ne fait même plus attention.”

Bilenko raconte à CNN qu’elle s’est aventurée hors de son appartement, où elle vit seule, sur la route principale pour percevoir sa pension mensuelle, amenée en ville par une unité mobile d’Ukrposhta, le service postal ukrainien. La pension de Bilenko est d’un peu moins de 80 $ par mois. Il suffit juste d’acheter un peu de nourriture dans l’un des rares commerces encore ouverts.

La petite camionnette Ukrposhta jaune et blanche vient à Siversk une fois par mois.

Anna Fesenko, une femme blonde au sourire rapide, dirige l’unité mobile. Alors qu’elle et ses collègues vérifient les documents par rapport à une liste de destinataires et distribuent de l’argent, Anna attire un sourire et un petit rire occasionnel des habitants fatigués de la ville.

Fesenko dit qu’elle est avec Ukrposhta depuis 15 ans. Ces années de travail postal prévisible et méthodique ne l’ont pas préparée à ce qu’elle fait maintenant.

“Je n’aurais jamais pu imaginer un tel cauchemar”, a-t-elle déclaré à CNN.

Avant de diriger l’unité mobile, Fesenko a travaillé au bureau de poste de Bakhmut, à environ 22 miles au sud de Siversk. Mais à la mi-automne, les combats autour de la ville sont devenus si intenses qu’elle et ses collègues ont dû évacuer.

Elle comprend que son travail n’est pas seulement de distribuer des pensions : c’est de rappeler aux habitants de Siversk qu’ils n’ont pas été oubliés. « Je pense que nous sommes le seul lien entre eux et le reste du monde », dit-elle.

Cependant, tout le monde n’est même pas prêt à sortir.

“J’habite à moins de 20 minutes à pied d’ici, mais ma femme a peur de venir ici”, explique Volodymyr, 63 ans, qui a refusé de donner son nom complet, tirant sur une cigarette avant de rejoindre la ligne.

“Ma femme m’a dit de ne pas dépenser notre pension en cigarettes”, rit-il en prenant une autre bouffée profonde.

Olha, 73 ans, est arrivée au front. Comme tant d’autres vivant dans la zone de guerre, elle a passé des mois à se blottir avec d’autres dans le sous-sol de son immeuble. C’est une existence exiguë et inconfortable. Pourtant, elle est prête à le supporter.

« Je suis née ici », dit-elle en hochant la tête en avant pour mettre l’accent. “C’est ma patrie.”

Puis, encore une autre forte explosion. Olha le remarque à peine. « Je n’irai nulle part. Ce qui sera sera.”

Le chef de l’administration militaire de Siversk, Oleksi Vorobiov, supervise l’opération. Il est nerveux que tant de gens se soient rassemblés à l’air libre.

Les forces russes sont juste de l’autre côté d’une large vallée, occupant des collines visibles depuis le point de distribution des pensions. Ils sont à environ 10 kilomètres (six milles) au nord.

Vorobiov exhorte les gens à reculer, à se disperser « pour votre propre sécurité ». Ils l’ignorent.

“Nous essayons de choisir le bon moment et le bon endroit”, déclare Vorobiov à propos de la pension de retraite. Cela signifie que chaque fois que l’unité mobile arrive, c’est un endroit et un moment différents pour éviter d’être la cible des Russes.

“Mais c’est la guerre”, ajoute-t-il. “Aujourd’hui, c’est comme ça” – il fait un signe de tête à la foule qui fait la queue – “et demain, ça peut être totalement différent.”

Nous avons quitté Siversk vers midi. La distribution n’était qu’à moitié faite.

Une heure plus tard, un obus d’artillerie russe a percuté le sol à un pâté de maisons, nous a dit Fesenko, l’agent des postes, par téléphone.

Personne n’a été blessé, a-t-elle dit, mais elle et ses collègues se sont dispensés des formalités. Ils ont rapidement distribué l’argent qu’ils pouvaient à ceux qui attendaient encore, a-t-elle dit, et sont partis.