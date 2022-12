Nous sommes le Rocky Balboa de la coupe du monde

AL THUMAMA, Qatar – Yo, Maroc, tu l’as fait.

Jouant un style défensif et contrant en désaccord avec le reste des équipes restantes dans la Coupe du monde, le Maroc est devenu la première nation africaine à atteindre les demi-finales du tournoi avec une victoire historique 1-0 contre le Portugal samedi.

“Nous sommes les Rocky Balboa de cette Coupe du monde”, a déclaré l’entraîneur marocain Walid Regragui.

Contrairement à Rocky, cependant, le Maroc n’a pas été renversé.

“Nous sommes l’équipe que tout le monde aime dans cette Coupe du monde car nous montrons au monde que vous pouvez réussir même si vous n’avez pas autant de talent et d’argent”, a ajouté Regragui.

“Ce n’est pas un miracle. Beaucoup d’entre vous le diront, surtout en Europe, mais nous avons battu la Belgique, l’Espagne et le Portugal sans encaisser. Nous avons rendu notre peuple fier et notre continent et tant de gens autour, quand vous regardez Rocky vous Je veux soutenir Rocky Balboa.”

En cinq matches, le seul but accordé par le Maroc était un but contre son camp contre le Canada. En plus des victoires contre le Portugal, la Belgique et l’Espagne, l’équipe de Regragui a également gardé sa cage inviolée contre son compatriote demi-finaliste, la Croatie.

Compte tenu des enjeux, la performance contre le Portugal, qui a battu la Suisse à six reprises en huitièmes de finale, aurait pu être la meilleure.

“Pincez-moi, je rêve”, a déclaré le gardien marocain Yassine Bounou. “Le Maroc est prêt à affronter n’importe qui dans le monde. Nous avons changé la mentalité de la génération qui vient après nous. Ils sauront que les joueurs marocains peuvent créer des miracles.”

Jouant avec 73,2% de possession de balle, le Portugal a réussi 12 tirs, mais n’en a réussi que trois au but, dont aucun n’a vraiment dérangé Bounou.

Tout cela est venu avec une ligne de fond qui manquait de deux partants réguliers – Noussair Mazraoui (maladie) et Nayef Aguerd (blessure) – et a perdu le défenseur central Romain Saiss sur blessure à la 57e minute.

Saiss a déclaré qu’il subira des évaluations médicales dimanche et tentera d’être prêt pour la demi-finale mercredi.

“Si je pense que c’est trop difficile, je ne prendrai aucun risque pour mettre mon équipe en difficulté en demi-finale”, a déclaré Saiss. “Bien sûr, je ferai tout mon possible pour être là.”

Et Regragui a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que le rêve marocain de la Coupe du monde se termine dans le dernier carré.

“Ce qui est important pour les générations futures, c’est qu’on a montré qu’il est possible pour une équipe africaine d’accéder aux demi-finales de la Coupe du monde. Ou même à la finale, pourquoi pas ?” il a dit.

“Lors d’une conférence de presse il y a trois ou quatre matches, on m’a demandé si nous pouvions gagner la Coupe du monde. Et j’ai dit : ‘Pourquoi pas ?’ Nous pouvons rêver. Pourquoi ne devrions-nous pas rêver ? Si vous ne rêvez pas, vous n’irez nulle part. Cela ne vous coûte rien.