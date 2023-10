Nous sommes le 3 octobre et « Mean Girls » est maintenant sur TikTok – en 23 parties

Les fans de « Mean Girls » le sont depuis longtemps célébré le 3 octobre en revoyant la comédie classique de 2004 à la télévision, puis sur les services de streaming.

Cette année, les téléspectateurs peuvent faire défiler l’intégralité du film sur TikTok.

Paramount Pictures a mis en ligne le film sur l’application mardi après avoir lancé son compte officiel TikTok « Mean Girls » le mois dernier. Il est divisé en 23 parties, y compris le générique de fin du film.

La baisse de TikTok arrive en tant que Paramount fait la promotion de la sortie du 12 janvier de « Mean Girls : The Musical » en salles l’année prochaine.

Un porte-parole du studio n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire.

Alors que les studios reconnaissent de plus en plus l’intérêt de teaser leur contenu sur TikTok, beaucoup ont commencé à télécharger des courts métrages et des clips télévisés sur l’application.

Mais ces derniers mois, les utilisateurs de TikTok ont ​​popularisé le téléchargement de films complets sur la plate-forme vidéo courte en les coupant plusieurs minutes à la fois – et Paramount est la première grande société de production à profiter de cette tendance.

Dans les heures qui ont suivi la mise en ligne du film, les utilisateurs ont commencé à identifier leurs amis et à exprimer leur surprise.

« OHMYGOD », a écrit un utilisateur.

« C’est INSANE », a écrit un autre.