Nous sommes le 2 octobre et les fans de Drishyam « assistent au satsang de Swami Chinmayananda »

Pour beaucoup d’autres Indiens, le 2 octobre est un jour férié pour Gandhi Jayanti, qui marque l’anniversaire de la naissance de Mohandas Karamchand Gandhi. Mais si vous demandez à un fan de Drishyam où ils se trouvent, la raison pour laquelle la journée est importante est différente – si vous leur demandez quels sont leurs plans pour cette journée, ils vous diront probablement qu’ils ont un » satsang » à assister. Cela n’a pas de sens ? Nous allons être plus spécifiques – le Satsang de Swami Chinmayananda. Toujours pas sûr ? C’est une anecdote intérieure pour les fans du film « Drishyam » où « assister au satsang de Swamiji » était l’excuse ultime jamais utilisée – et a réussi à fonctionner.

Le 2 octobre est devenu synonyme de chauthi fail Vijay (Ajay Devgn) exécutant le «plan parfait» pour sauver sa famille d’une condamnation pour meurtre depuis le remake en malayalam acclamé par la critique, Drishyam sorti en 2015. Mais il y a un hic. Vijay ou les membres de sa famille n’ont jamais réellement visité Goa le 2 octobre. Peu de temps après cette nuit fatidique du meurtre, lorsque la fille de Vijay, Anju, tue accidentellement son maître chanteur et le fils de IG Meera Deshmukh (Tabu) Sam, le geek du cinéma Vijay élabore un plan et entraîne chaque membre de sa famille à mentir aux flics dans lesquels ils se trouvaient. Panaji le jour (2 octobre) où Sam a disparu.

Voici ce que Vijay et sa famille ne cessent de répéter lors de plusieurs interrogatoires : ils visitent le Satsang de Swami Chinmayanand le 2 octobre (samedi), séjournent dans un hôtel plus tard. Le lendemain, ils regardent un film et rentrent chez eux le 3 octobre au soir. (En outre, ils ont pav bhaji pour le déjeuner) Cette déclaration est répétée au moins 20 fois, au cours du film, tandis que les flics interrogent Vijay et sa famille.

Pour des raisons évidentes, les fans de Bollywood se sont accrochés à cela depuis que Drishyam est sorti sur les écrans il y a près de six ans et l’histoire fabriquée par la famille pour échapper à l’arrestation est maintenant devenue un mème populaire parmi les fans de Bollywood. Année après année, ils affichent leur rappel annuel.

Il a commencé.Vijay aur uski family kAaj Panaji jayenge , satsang me shamil hone. Pav Bhaji bhi khayenge. Ou kal 3 oct ko vapas agege.#Drishyam a établi un lien spécial avec le 2 octobre. – Rahul Singh (@RahulSi18509263) 2 octobre 2021

Au cas où vous vous poseriez la question, voici ce qui s’est réellement passé :

3 octobre : Vijay (Ajay Devgn) rend visite à Panaji pour se débarrasser de la voiture de Sam et de sa carte SIM. Il achète ensuite 4 billets de cinéma, 4 pav bhajis, 4 billets de bus aller-retour et visite un guichet automatique (dont Tabu regardera plus tard les images de vidéosurveillance).

4 octobre : Cette fois, la famille légitime rend visite à Panaji et recrée la chaîne des événements, selon leurs déclarations à la police.

Ils assistent au Swami Chinmayanand Satsang, regardent un film, prennent un pav bhaji dans un restaurant et restent à l’hôtel (c’est à ce moment que Vijay change également l’entrée du registre de la loge au 2 octobre) et reviennent le 5 octobre au soir. Ce faisant, Vijay se lie d’amitié avec tous ceux qu’il rencontre en cours de route. Le restaurateur, le conducteur de bus, le gars du cinéma… la liste est interminable.

Vijay ENCORE rend visite à Panaji après quelques jours et rencontre le même groupe de personnes juste pour leur rappeler sa rencontre avec eux le 3 octobre. Ces personnes sont interrogées plus tard et leurs déclarations prouvent l’alibi de Vijay.

