Se promener dans la gare centrale de Kyiv avec Oleksandr Kamyshin, c’est comme accompagner un général en tournée sur son territoire.

Son autorité se fraye un chemin à travers la foule en nous guidant d’un pas vif. Son bâton se tient un peu plus droit lorsqu’il passe devant.

“Je visite la gare une fois par jour. Certains jours, plus d’une fois. Je pense que les bottes au sol sont la meilleure approche pendant la guerre”, explique le chef des chemins de fer de 39 ans.

Guerre la plus récente : les États-Unis exhortent l’Ukraine à suspendre une offensive majeure

La gare historique a la façade brutaliste austère d’un bâtiment de l’ère soviétique. Mais l’intérieur est loin d’être gris.

“C’est important de remonter le moral”, déclare Oleksandr, pointant fièrement les nouveautés.

« Vous entendez ça ? De la musique », ajoute-t-il.

Au lieu d’un flux constant d’annonces de trains bruyantes, les quais où sont passés des milliers de femmes et d’enfants ukrainiens évacués sont désormais imprégnés du son de la musique pop.

Le système ferroviaire ukrainien a évacué quatre millions de personnes depuis le début de la guerre. Ses 27 000 km de voies s’étendent à travers le pays et ont été une bouée de sauvetage essentielle – transportant des fournitures et de l’aide d’urgence, ainsi que des personnes.

Oleksander a été nommé PDG des chemins de fer ukrainiens seulement six mois avant l’invasion russe en février. Depuis lors, son travail consiste à gérer le réseau et à maintenir sa fonctionnalité sous la menace d’attaques ciblées.

En avril, un missile russe tiré sur la station orientale de Kramatorsk a tué 60 personnes et en a blessé plus de 110. C’est toujours l’une des frappes aériennes les plus meurtrières de la guerre jusqu’à présent. Le missile laissé sur le terrain de la station était orné d’un sombre message – “pour les enfants”.

Image:

Oleksandr Kamyshin a fait circuler les trains



Lire la suite:

Les mercenaires russes subissent de lourdes pertes

Comment des chars plus rapides et plus meurtriers pourraient inverser le cours de la guerre en Ukraine

À ce jour, 307 cheminots ont été tués et 665 blessés pendant la guerre. Les chemins de fer emploient 231 000 personnes et constituent la main-d’œuvre la plus importante du pays.

“Nous sommes la deuxième armée d’Ukraine”, déclare Oleksandr dans la cabine d’un train-couchettes reliant Kyiv à Dnipro.

Alors que nous approchons de notre dernier arrêt, il nous montre des messages WhatsApp sur son téléphone. L’intelligence arrive fort et vite.

Cliquez pour vous abonner à Ukraine War Diaries partout où vous obtenez vos podcasts

“J’ai eu l’info à 5h45. Il dit que 10 avions, des TU-95, sont prêts à être lancés. Deux avions à un autre endroit et six avions à un autre endroit, et maintenant nous voyons combien de missiles ils transportent”, dit-il. .

Ils transportaient un minimum de 69 missiles.

Trois heures plus tard, des explosions ont été entendues à travers le pays. La Russie a lancé une attaque aérienne de masse ce matin-là – l’une des plus importantes depuis le début de la guerre. L’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir abattu 54 des roquettes.

Trois personnes ont été blessées à Kyiv, dont une jeune fille de 14 ans.

A l’abri de la défense aérienne, les trains continuent de cheminer. Un confort d’enfance fiable pour beaucoup et une colonne vertébrale pour un pays en guerre.