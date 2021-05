«  Nous sommes juste très, très tristes  »: le combattant néo-zélandais du MMA Fau Vake meurt à l’hôpital après une bataille de sauvetage après une attaque présumée

Des amis, des membres de la famille et des combattants du centre City Kickboxing avaient maintenu une veillée sur le jeune homme de 25 ans, exhortant les médecins à le garder en vie alors qu’il se battait pour reprendre conscience à la suite d’une altercation signalée aux premières heures de dimanche dernier.

La police a confirmé que de nouvelles accusations seront désormais portées dans l’affaire qui en résulte, qui a vu quatre hommes comparaître devant le tribunal pour l’incident présumé impliquant le père de trois enfants.

«C’est avec une tristesse inexplicable, presque sept jours à l’heure après son hospitalisation, que le combat de Fau pour retrouver son chemin vers nous a pris fin». a déclaré un communiqué de City Kickboxing, où Adesanya – qui avait posté une vidéo du chevet de Vake et demandé aux fans de prier pour le ferrailleur en détresse – s’entraîne.

« En cette période tragique, la famille Vake et City Kickboxing demandent du temps pour pleurer et réfléchir à la perte de Fau – un père, un fils et un frère très aimé pour nous tous. »

L’entraîneur Mike Angove a déclaré que la famille de Vake continuerait de recevoir le soutien de la communauté. « Il s’est battu, » il a ajouté au New Zealand Herald.

«Il s’est battu à chaque étape contre des blessures catastrophiques et c’est seulement son cœur qui l’a retenu si longtemps.

«En ce moment, nous sommes juste très, très tristes et nous devons prendre notre temps pour nous souvenir de lui.

« [Being in the gym is] la meilleure façon de l’honorer, mais le reste de notre temps est de nous consacrer à la famille et d’honorer ce que Fau a apporté dans nos vies. «

Un des hommes inculpés fait actuellement face à un chef de voies de fait simples, deux accusés de voies de fait avec intention de blesser, un autre accusé de blessures intentionnelles et de blessures intentionnelles et un autre de voies de fait simples. Trois des hommes sont âgés de 29 ans; le quatrième a 32 ans.

«Nos pensées vont à sa famille en cette période incroyablement difficile», a déclaré le sergent-détective Geoff Baber, du CIB d’Auckland.

« Compte tenu de la mort de l’homme, de nouvelles accusations seront déposées en temps voulu. La police peut confirmer que nous ne recherchons actuellement personne d’autre dans le cadre de notre enquête. »