“Nous sommes juste très reconnaissants.” Les responsables du district 66 remercient la communauté d’avoir soutenu le référendum – Shaw Local

En fin de compte, 29 votes ont décidé de la question du référendum sur la limitation du taux dans le district scolaire 66 du Centre Cass.

Dans les jours qui ont suivi les élections du 8 novembre, les partisans du référendum ont vu les résultats osciller d’avant en arrière. Pendant un certain temps, il a semblé que le référendum perdrait par neuf voix. Mais au fur et à mesure que les jours après les élections passaient et que les votes finaux étaient comptés, il est devenu évident que le référendum gagnerait.

En fin de compte, 2 951 électeurs «oui» ont été exprimés tandis que 2 922 votes «non» ont été comptabilisés, selon le bureau du greffier du comté de DuPage.

Les résultats favorables ont apporté un immense soulagement aux administrateurs de district.

En raison du calendrier des élections, le district scolaire ne recevra pas de fonds pour le référendum avant l’été, a déclaré le surintendant Andrew Wise. Cependant, sachant que ces fonds arrivent, le district peut commencer à rétablir les activités qui ont été supprimées plus tôt cette année, a déclaré Wise.

Le déploiement des activités de retour devrait se produire par vagues, tous les programmes parascolaires revenant dans une certaine mesure d’ici la fin de l’année scolaire, a déclaré Wise. Les élèves sont revenus à une journée d’école complète par opposition à la journée raccourcie, et les activités parascolaires en saison devraient bientôt commencer les essais et les pratiques.

“Il est important que nos enfants voient leurs besoins satisfaits”, a déclaré Wise. “Nous sommes simplement très reconnaissants et reconnaissants envers notre communauté.”

Les détails du plan de transport mis à jour du district ont été envoyés par courrier électronique aux parents le 1er décembre. Le nouveau calendrier de transport et la journée scolaire prolongée ont commencé le 9 décembre.

En plus de ramener des activités qui étaient auparavant supprimées, le district prévoit d’utiliser les fonds pour établir une meilleure santé financière, réparer et entretenir les installations, ajouter du personnel de soutien conformément aux recommandations de l’Illinois State Board of Education et développer davantage les communautés d’apprentissage qui prépareront mieux les étudiants. pour leur vie au-delà du District 66.

Bien sûr, cela prendra du temps, a déclaré Wise, mais l’adoption du référendum est un énorme pas en avant. La discussion sur la façon dont le conseil procédera se poursuivra lors des prochaines réunions du conseil scolaire, a déclaré Wise.

Il a promis que le district continuerait d’être transparent sur ses finances et ses dépenses à l’avenir.

“Nous sommes heureux pour les familles, les étudiants et les résidents actuels et futurs, car ces dollars nous aideront à améliorer l’ensemble de notre communauté d’apprentissage”, a déclaré Wise. “Nous devons nous assurer que nous sommes financièrement responsables et conservateurs pour ramener les choses et faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais.”

Regarder les résultats des élections se balancer pendant la période de certification de deux semaines a été tumultueux, a déclaré Wise. Mais maintenant, avec l’espoir en vue, les résultats en faveur du référendum lui font monter les larmes aux yeux alors qu’il réfléchit au nouvel avenir du quartier.

Wise a déclaré qu’il était reconnaissant à la communauté d’avoir soutenu ses écoles et qu’il pensait que le travail consacré à l’éducation de la communauté en valait la peine. Le référendum était vital, a-t-il dit, et fournira de nombreux produits de première nécessité aux futurs étudiants.

“Il a fallu un an de communication constante, et je donne à notre communauté des tonnes de crédit”, a déclaré Wise. «Ils sont venus et voulaient que nos enfants réussissent, même ceux qui n’ont pas d’enfants. Cela me fait pleurer que nous soyons ici et qu’il y ait ce soulagement vital.