«Nous sommes juste bombardés de maladies»: les Prairies enregistrent les taux les plus élevés de tests positifs pour la grippe au Canada

Un exploitant de garderie à Regina dit que la saison actuelle de la grippe a été encore pire que lorsque « nous étions en plein COVID ».

“Les gens s’isolaient à ce moment-là et ainsi de suite, mais maintenant tout le monde est de retour”, a déclaré Megan Schmidt, directrice du First Years Learning Center.

“Il semble juste que tout le monde attrape tout. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui n’ait pas été touché par la grippe”, a déclaré Schmidt.

Les précautions pandémiques ont empêché la propagation du COVID et des virus respiratoires pendant près de trois ans. Les niveaux de grippe étaient exceptionnellement bas à l’échelle nationale jusqu’au début de 2022, et les taux d’infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) étaient proches de zéro pendant des mois.

Mais maintenant, le Canada fait face à une triple menace virale alors que la COVID-19, la grippe et le VRS continuent de se propager.

Les provinces des Prairies ont les pires taux de tests positifs pour la grippe, selon l’Agence de la santé publique du Canada. Rapport FluWatch du 6 novembre au 12 novembre. Près d’un tiers des tests sont revenus positifs (28%).

Adam Ogieglo, médecin de famille à Saskatoon, n’est pas surpris par les taux de positivité élevés.

“Je pense qu’au cours des deux ou trois dernières semaines, pratiquement tous les écouvillons que j’ai effectués, à l’exception d’un seul, sont revenus positifs pour la grippe A. Nous voyons donc ces statistiques apparaître en temps réel dans notre clinique.”

Il a dit que les personnes qui demandent de l’aide à la clinique de soins d’urgence attendent quatre ou cinq heures pour voir un médecin ou sont carrément refoulées vers la fin de la journée.

“Les gens ont du mal à accéder aux soins et nous sommes juste bombardés de maladies”, a-t-il déclaré.

La Dre Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta, affirme que les provinces de l’Ouest ont normalement une saison de grippe plus précoce que le reste du Canada parce que l’école commence plus tôt et que le climat est plus sec.

“Une fois qu’il est introduit dans une région, ils commencent à ressentir leur épidémie”, a-t-elle déclaré.

La Dre Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta, affirme que les gens ont perdu l’habitude de se faire vacciner contre la grippe pendant la pandémie de COVID-19. (Martin Weaver/CBC)

Mais comme de nombreuses personnes ont réussi à éviter de tomber malades ces dernières années, Saxinger et d’autres experts affirment que l’immunité des gens a diminué.

“Ce que nous avons, c’est une population qui n’a vraiment pas beaucoup d’immunité contre une exposition partielle à la grippe ou une immunité partielle contre une vaccination plus récente, donc c’est un peu plus une augmentation agressive parce que les gens sont beaucoup plus sensibles”, a déclaré Saxinger. .

Les jeunes sont les plus durement touchés

Selon l’ASPC, les enfants de quatre ans et moins présentent actuellement les taux d’hospitalisation les plus élevés en raison de la grippe.

Jusqu’à présent, dit Schmidt, aucun enfant de sa garderie n’a été hospitalisé cette année à cause de la grippe.

“J’espère juste que cela continuera”, a-t-elle déclaré. “Nous exhortons simplement les parents à essayer de les laisser dormir s’ils en ont besoin, ou nous essayons de leur donner peut-être une longue sieste ici s’ils en ont besoin, car nous devons simplement éviter l’hôpital.”

Délais d’attente aux urgences, surtout chez les enfants hôpitaux, augmentent à travers le pays.

En Saskatchewan, 16 personnes ont été hospitalisées en raison de la grippe du 30 octobre au 5 novembre, selon le rapport de la province sur les maladies respiratoires. Quatre ont été admis aux soins intensifs.

La majorité des hospitalisations liées à la grippe et des admissions aux soins intensifs concernent les personnes de 19 ans et moins et de 60 ans et plus, selon la province.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, les enfants de quatre ans et moins présentent actuellement les taux d’hospitalisation les plus élevés en raison de la grippe. (Turgut Yeter/CBC)

Faibles taux de vaccination

La Saskatchewan, l’Alberta et le Manitoba signalent tous une prise de vaccin contre la grippe inférieure à la normale.

Selon les données provinciales, moins de 18 % des Albertains se font vacciner contre la grippe.

Saxinger dit que les gens ont perdu l’habitude de se faire vacciner contre la grippe pendant la pandémie de COVID-19.

“Je pense que c’est un peu trop passé sous le radar et nous sommes en retard sur la vaccination”, a-t-elle déclaré.

REGARDER | Les Prairies sont les premières victimes de la dure saison de la grippe Les Prairies sont les premières victimes de la dure saison de la grippe La région des Prairies du Canada est un des premiers points chauds de la grippe, la positivité des tests atteignant 28 %. Les experts blâment les faibles taux de vaccination et les années de protection contre la pandémie qui ont laissé les populations avec une immunité plus faible, et les enfants pourraient être les plus à risque.

Les autres années, 50 à 60 % de la population se ferait vacciner contre la grippe, selon Saxinger.

La campagne de vaccination contre la grippe de la Saskatchewan a été lancée le 11 octobre. Quinze pour cent de la population a reçu le vaccin contre la grippe au 5 novembre, selon le rapport de la province.

C’est une diminution de 28% de la couverture par rapport à la même période l’an dernier, selon le rapport.

demande plus de mesures

Les provinces des Prairies, comme d’autres, n’ont pas eu de mandat provincial en matière de santé depuis des mois. Le port du masque n’est pas obligatoire en Saskatchewan depuis la fin février, mais la flambée rapide de la grippe et du VRS a renouvelé les appels de certains travailleurs de première ligne pour rétablir les mandats de masque afin d’alléger la pression sur le système de santé.

Les meilleurs médecins de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, du Québec, de l’Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ont tous déclaré que ce n’était pas le moment de rétablir les mandats de masque, mais continuent de recommander des masques pour ralentir la propagation virale.

Ogieglo encourage les gens à porter des masques à l’intérieur, à rester à la maison lorsqu’ils sont malades et à se faire vacciner contre la grippe et à se faire rappeler COVID-19

“Si vous entrez dans notre clinique et que vous voyez la file d’attente qui s’étend autour du bâtiment [waiting] être vu, alors je pense qu’il est logique que nous devions peut-être agir ensemble pour protéger l’intégrité de notre système de soins de santé », a-t-il déclaré.