Nous sommes impressionnés par le solide trimestre de l’assureur maladie Humana et ses perspectives optimistes pour l’année prochaine

Le club holding Humana (HUM) a annoncé un troisième trimestre mitigé mais solide avant la cloche d’ouverture mercredi. L’optimisme précoce à propos de 2023 a également soutenu notre opinion haussière sur l’action de l’assureur-maladie. Les revenus ont augmenté de 9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 22,75 milliards de dollars, légèrement en deçà des estimations de 22,76 milliards de dollars, et le bénéfice par action ajusté a augmenté de 42 % pour atteindre 6,88 USD, dépassant les estimations de 6,28 USD par action. Le ratio des dépenses en avantages sociaux de Humana – également connu sous le nom de ratio des pertes médicales ou MLR – qui a été légèrement inférieur aux attentes à 85,6% par rapport aux estimations consensuelles de 85,7% a contribué à la performance des bénéfices. Rappelez-vous, plus bas c’est mieux ici. Bottom line Ce fut un autre trimestre solide de Humana. Les prévisions pour l’ensemble de l’année 2022 étaient conformes aux perspectives actualisées fournies lors de la journée des investisseurs de septembre de l’assureur-maladie. Mais nous avons reçu des commentaires pour 2023 qui ont fait grimper le titre de 2 % dans le marché baissier de mercredi. Les attentes initiales de croissance individuelle de Medicare Advantage (MA) pour l’année prochaine servent à soutenir notre vision positive de la voie à suivre, et la direction a annoncé une prévision de croissance des bénéfices de 11% à 15%, qui à mi-parcours – croissance de 13% ou 28,25 $ – dépasse les 27,90 $ que la rue avait modélisés. Avec le plan initial de création de valeur de 1 milliard de dollars de Humana officiellement atteint et la direction déterminée à continuer d’améliorer le levier d’exploitation à l’avenir, nous continuons d’aimer les actions, en particulier dans un ralentissement économique, car les soins de santé sont un secteur particulièrement collant en termes de dépenses. Compte tenu de la dynamique continue et des perspectives positives, nous relevons notre objectif de cours à 595 $ par action, contre 520 $ auparavant, ce qui représente environ 21 fois le point médian de 28,25 $ par action des prévisions implicites de 2023. Bien que ce nombre représente une légère expansion multiple par rapport au commerce d’actions multiples à terme légèrement supérieur à 20x actuellement, nous pensons que cela est justifié compte tenu de la nature défensive des activités de Humana, du manque d’exposition aux devises étrangères et de notre conviction supplémentaire qu’une dynamique commerciale positive permettra aux actions de fermer l’écart de valorisation avec la société homologue et leader du secteur et l’action Dow UnitedHealth (UNH), qui se négocie à plus de 22 fois les bénéfices à terme. Au cours d’une année au cours de laquelle le S&P 500 a perdu plus de 19 %, les actions Humana ont gagné plus de 21 % depuis le début de l’année. UnitedHealth, en comparaison, n’a avancé que d’environ 9,5 % en 2022. Début janvier, l’action Humana a chuté après avoir averti de la croissance de Medicare Advantage. Mais depuis lors, la société a transformé son activité MA. Le Club a ouvert un poste à Humana en avril. Résultats du segment du troisième trimestre Le segment de détail, qui comprend les avantages de Medicare commercialisés auprès des particuliers directement ou via des comptes de groupe Medicare, le supplément Medicare et les comptes de contrat basés sur l’État, a vu ses revenus augmenter de 9,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 20,19 milliards de dollars, grâce à l’avantage individuel de Medicare, à la croissance des adhésions en des contrats basés sur l’État et des primes MA individuelles plus élevées par membre. Le ratio des dépenses de prestations au T3 au cours du trimestre était de 86,5 %, en baisse (encore une fois, moins c’est mieux), en baisse par rapport à 88,1 % il y a un an. Le ratio des dépenses a bénéficié de primes MA individuelles plus élevées par membre et de taux d’utilisation des patients hospitalisés plus faibles. Ces avantages ont été partiellement compensés par une baisse du développement favorable de la période antérieure (PPD) en 2022. (Les termes de l’industrie tels que PPD et d’autres tout au long de cette histoire sont définis par Humana dans un glossaire pratique.) Segment de groupe et de spécialité, qui se compose principalement d’un groupe d’employeurs entièrement assuré les produits médicaux commerciaux et les prestations d’assurance spécialisées commercialisés auprès des particuliers et des groupes, ont vu leurs revenus diminuer de 8,5 % pour s’établir à 1,55 milliard de dollars, principalement en raison de la baisse prévue des adhésions médicales commerciales entièrement assurées et des adhésions commerciales ASO, partiellement compensée par des primes par membre plus élevées. (ASO signifie services administratifs uniquement). Le ratio des dépenses au titre des prestations du T3 au cours du trimestre a connu une amélioration significative, tombant à 78,7 % contre 86,4 % l’an dernier. L’amélioration peut être attribuée à une combinaison plus élevée de produits spécialisés, qui a un ratio d’avantages inférieur, ainsi qu’aux efforts de conception des prix et des avantages pour lutter contre Covid et améliorer la rentabilité. La direction a également souligné un impact Covid moins sévère grâce à des taux de vaccination plus élevés par rapport à la période de l’année précédente. Le segment des services de santé, qui comprend les services de pharmacie, de prestataires et à domicile ainsi que d’autres services et capacités de promotion du bien-être, a vu ses revenus augmenter de 10,5 % pour atteindre 8,88 milliards de dollars. Les performances du segment ont été favorisées par la forte croissance des adhésions individuelles aux MA et aux contrats basés sur l’État, qui a entraîné une augmentation des revenus des pharmacies, un impact positif attribuable à une plus grande pénétration des pharmacies de vente par correspondance et la force de l’activité des fournisseurs de la société. Le ratio des coûts d’exploitation du segment au troisième trimestre – qui correspond aux coûts d’exploitation en pourcentage des revenus totaux moins les revenus de placement – était de 95 %, inchangé par rapport à la période de l’année précédente, mais un peu plus élevé que les 94,6 % jusqu’à présent en 2022. perspectives de BPA pour l’année 2022 d’environ 25 $ par action, représentant une croissance annuelle de 21 % par rapport à 2021 et conforme aux attentes. Rappelons que ces prévisions ont été fournies lors de la journée des investisseurs de la société en septembre et représentent une augmentation de 25 cents par action par rapport au guide fourni avec la publication des résultats du deuxième trimestre en juillet. L’objectif de 37 $ par action de la direction en 2025 a également été réaffirmé. Dans la perspective de l’année prochaine, la direction a déclaré qu’elle prévoyait une croissance individuelle de Medicare Advantage pour l’année 2023 de 325 000 à 400 000 membres. Cela représente un taux de croissance prévu de 7,1 % à 8,7 %, conformément aux attentes de la direction concernant un pourcentage de croissance élevé à un chiffre pour l’industrie. En ce qui concerne les bénéfices, bien que plus de détails soient fournis avec la publication des résultats du quatrième trimestre (en cours), la direction a réitéré son attente d’une croissance des bénéfices de 2023 à un taux conforme à leur fourchette à long terme de 11 % à 15 %, en conséquence – et en incorporant un élément de conservatisme – la direction estime que l’estimation actuelle de 27,90 $ par action de bénéfice pour 2023 (représentant une croissance annuelle de 11,6 %) correspond à ses prévisions initiales de BPA ajusté. Comme nous l’avons souligné dans la ligne du bas, le point médian de ce taux de croissance placerait le BPA pour l’année 2023 à 28,25 $. Plan de création de valeur Lors de l’appel, la direction a déclaré que bien qu’elle ait déjà atteint son objectif formel de création de valeur de 1 milliard de dollars, elle reste déterminée à améliorer en permanence son levier d’exploitation. Répartition du capital Humana n’a racheté aucune action au cours du trimestre, laissant le nombre d’actions rachetées depuis le début de l’année à environ 2,43 millions à un prix moyen de 411,32 $. La société dispose actuellement de 2 milliards de dollars restants sous son autorisation. Le 27 octobre, le conseil d’administration de Humana a déclaré un dividende en espèces aux actionnaires de près de 79 cents par action payable le 27 janvier 2023. L’action aux niveaux actuels offre un rendement de dividende annuel de 0,56 %. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long HUM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Ty Wright | Bloomberg | Getty Images